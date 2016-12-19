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Главная Лента новостей Руководство «Алтайгеомашем» передали владельцу завода алюминиевого литья

Руководство «Алтайгеомашем» передали владельцу завода алюминиевого литья

22.12.2016 08:43

Совет директоров ОАО геологоразведочных машин «Алтайгеомаш» спустя всего девять месяцев после смены руководства представил сотрудникам нового генерального директора. Им стал учредитель ООО «Алтайский завод алюминиевого литья» Николай Попов, следует из информации, размещенной на сайте компании.

Г-н Попов сменил прежнего руководителя Константина Наумова, которому доверили данный пост только в марте текущего года, и, согласно выписке из ЕГРЮЛ, он до сих пор официально числится гендиректором компании. Однако, по данным «Интерфакса», Константин Наумов написал заявление об увольнении по собственному желанию. С новым руководителем трудовой договор заключили сроком на три года.

Как следует из материалов налоговой инспекции, Николай Попов зарегистрировал собственную компанию «АЗАЛ» только в октябре прошлого года. Он является директором и единственным учредителем ООО с уставным капиталом в 15 тысяч рублей. Основным видом деятельности компании числится неспециализированная оптовая торговля. Добавим, судя по выписке из ЕГРЮЛ, в Барнауле существует еще два юрлица со сходным наименованием - ООО «Торговый дом «ЗАЛ» (гендиректор и учредитель Алена Новоселова), а также обанкротившееся ЗАО «Завод алюминиевого литья», зарегистрированное в июле 1992 года.

Стоит напомнить, что новое поле деятельности г-на Попова - ОАО «Алтайгеомаш» - переживает время перемен. В начале 2015 года там сменился состав акционеров. Из материалов компании следует, что состав совладельцев покинули Владимир Барабанов, Юрий Власов, Владимир Дедов, Надежда Иващенко, Анатолий Кузнецов, Виталий Румыгин, Александр Слепченко, Раиса Дмуха и Виталий Петряков. В совокупности они владели 84,51 % обыкновенных акций «Алтайгеомаша». В числе новых собственников такого же по объему пакета акций были указаны Владимир Отмашкин (37,49 %), Сергей Отмашкин (21,65 %) и Елена Греб (25,37 %). В годовом отчете компании за 2013 год сказано, что она занимает 20 % рынка бурового оборудования стран СНГ для бурения на твердые полезные ископаемые. В 2013 году «Алтайгеомаш» реализовал готовую продукцию на 266,67 млн рублей, в том числе на экспорт – 106,44 млн рублей. Чистая прибыль в 2013 году составила 23,54 млн рублей.

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Комментарий

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Комментариев 9
И подведя жирную такую черту , скажем

22.12.2016 09:35

Горное дело в РФ хоронят заживо уже почти тридцать лет , что однако не мешает нынешним правителям провозглашать себя горнозаводским районом . Ага , как же .... примазались . Ни стыда , ни совести .
111

22.12.2016 10:03

не даст ума заводу Отмашкин
Ну - ну

22.12.2016 10:36

Горному инженеру ставить отрицательный отзыв - я говорю по делу , а вы на эмоциях . Продолжайте в том же духе - спецы везде и во всем
Заводчанин

22.12.2016 11:17

Уважаемое руководство Алтайского края! Обращаемся к Вам с просьбой обратить внимание на действия отмашкина на ранее славном заводе ОАО "Алтайгеомаш" С момента приобретения им и его родственниками акций у бывших владельцев завод постоянно сокращает рабочие места, задним числом делают приказы о переходе на трехдневную рабочую неделю, специалистов просто разогнали, завод намеренно уничтожается. В самом начале правления отмашкина он первым делом размежевал всю территорию завода, основное здание завода было сразу же продано сыну Сергею и теперь завод платит ему арендную плату, а другие здания косметически ремонтируются видимо для будущей продажи. Заказов на изготовление бурового оборудования нет совсем, завод не то что бы на коленях, он уже бьётся в предсмертных судорогах. Такого самодура как отмашкин мы на заводе ещё не видели. Зато когда этот самодур появился на заводе какие речи он толкал перед заводчанами, как красиво обещал, а в СМИ вообще есть интервью где он собирался бурить луну. Хочется спросить володя как луна то буриться? Бур не затупился? Этот персонаж уже сам понял, что своим крайне не профессиональным управлением предприятием, а особенно кадровой скачкой он угробил то, что было сделано хорошее до него, но его большое ЭГО не позволяет ему откатиться в сторону и доживать свой век, тем более он на каждой планерке хвалиться что у него столько денег, что сотрудники не могут себе представить. Директоров мы уже много видели Еремеев, Наумов, теперь Попов, кто дальше? Еремеев начал поднимать завод но отмашкин не дал, постоянно лез в управлением заводом. Наумов вообще свадебный генерал тупо отсидел срок каких либо решений не принимал, какое то время протянул на заказах оставшихся от Еремеева. Попов -посмотрим, время все покажет.

P.S. Ф.И.О. главного персонажа намеренно написаны не с заглавной буквы т.к. это низкий и крайне не порядочный человек, которому наплевать на окружающих.
ЗАВОДЧАНИН НАРИСОВАЛ ПОРТРЕТ ЛИПЕРАЛЬНОГО ЭФФЕКТИВНОГО !??

22.12.2016 15:30

Собственника...
БФ данное описание должен передать, КАК ЭКСПОНАТ эффективного собственника в ЕЛЬЦИН - ЦЕНТР..
Пора при КПРФ открыть на площадке СМИ Галерею ЭФФЕКТИВНЫХ СОБСТВЕННИКОВ приватизации, И это было бы полезно...
Местному Визгуну

22.12.2016 17:27

Что-то мне подсказывает, что подобное описание нужно передать в музей ЕР... К либералам данный гражданин не имеет никакого отношения. )
17.27

22.12.2016 17:41

ОСОБЕННО к процессу приватизации ??
Заводчанину

22.12.2016 19:31

Вы,уважаемый,наверное из числа уволенных ИТРовцев,котрые сидят и плюют в потолок, в то время,когда работяги свои обязанности выполняют прекрасно. И продукцию выпускают. Вот только такие как Вы, ее реализовать не можете. Таких прилипал поганой метлой надо и правильно делает Отмашкин.
отмашкин И в годы СССР МАРЩИРОВАЛ ПО ТРУПАМ !??

22.12.2016 20:44

а вылез В "ЭФФЕКТИВНЫЕ СОБСТВЕННИКИ"" так строевым начал, спец при ГЕОбетонных извилинах.