Руководство «Алтайгеомашем» передали владельцу завода алюминиевого литья

22.12.2016 08:43
Совет директоров ОАО геологоразведочных машин «Алтайгеомаш» спустя всего девять месяцев после смены руководства представил сотрудникам нового генерального директора. Им стал учредитель ООО «Алтайский завод алюминиевого литья» Николай Попов, следует из информации, размещенной на сайте компании.
Г-н Попов сменил прежнего руководителя Константина Наумова, которому доверили данный пост только в марте текущего года, и, согласно выписке из ЕГРЮЛ, он до сих пор официально числится гендиректором компании. Однако, по данным «Интерфакса», Константин Наумов написал заявление об увольнении по собственному желанию. С новым руководителем трудовой договор заключили сроком на три года.
Как следует из материалов налоговой инспекции, Николай Попов зарегистрировал собственную компанию «АЗАЛ» только в октябре прошлого года. Он является директором и единственным учредителем ООО с уставным капиталом в 15 тысяч рублей. Основным видом деятельности компании числится неспециализированная оптовая торговля. Добавим, судя по выписке из ЕГРЮЛ, в Барнауле существует еще два юрлица со сходным наименованием - ООО «Торговый дом «ЗАЛ» (гендиректор и учредитель Алена Новоселова), а также обанкротившееся ЗАО «Завод алюминиевого литья», зарегистрированное в июле 1992 года.
Стоит напомнить, что новое поле деятельности г-на Попова - ОАО «Алтайгеомаш» - переживает время перемен. В начале 2015 года там сменился состав акционеров. Из материалов компании следует, что состав совладельцев покинули Владимир Барабанов, Юрий Власов, Владимир Дедов, Надежда Иващенко, Анатолий Кузнецов, Виталий Румыгин, Александр Слепченко, Раиса Дмуха и Виталий Петряков. В совокупности они владели 84,51 % обыкновенных акций «Алтайгеомаша». В числе новых собственников такого же по объему пакета акций были указаны Владимир Отмашкин (37,49 %), Сергей Отмашкин (21,65 %) и Елена Греб (25,37 %). В годовом отчете компании за 2013 год сказано, что она занимает 20 % рынка бурового оборудования стран СНГ для бурения на твердые полезные ископаемые. В 2013 году «Алтайгеомаш» реализовал готовую продукцию на 266,67 млн рублей, в том числе на экспорт – 106,44 млн рублей. Чистая прибыль в 2013 году составила 23,54 млн рублей.
22.12.2016 09:35
22.12.2016 10:03
22.12.2016 10:36
22.12.2016 11:17
P.S. Ф.И.О. главного персонажа намеренно написаны не с заглавной буквы т.к. это низкий и крайне не порядочный человек, которому наплевать на окружающих.
22.12.2016 15:30
БФ данное описание должен передать, КАК ЭКСПОНАТ эффективного собственника в ЕЛЬЦИН - ЦЕНТР..
Пора при КПРФ открыть на площадке СМИ Галерею ЭФФЕКТИВНЫХ СОБСТВЕННИКОВ приватизации, И это было бы полезно...
22.12.2016 17:27
22.12.2016 17:41
22.12.2016 19:31
22.12.2016 20:44