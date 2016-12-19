Руководство «Алтайгеомашем» передали владельцу завода алюминиевого литья

Совет директоров ОАО геологоразведочных машин «Алтайгеомаш» спустя всего девять месяцев после смены руководства представил сотрудникам нового генерального директора. Им стал учредитель ООО «Алтайский завод алюминиевого литья» Николай Попов, следует из информации, размещенной на сайте компании.

Г-н Попов сменил прежнего руководителя Константина Наумова, которому доверили данный пост только в марте текущего года, и, согласно выписке из ЕГРЮЛ, он до сих пор официально числится гендиректором компании. Однако, по данным «Интерфакса», Константин Наумов написал заявление об увольнении по собственному желанию. С новым руководителем трудовой договор заключили сроком на три года.

Как следует из материалов налоговой инспекции, Николай Попов зарегистрировал собственную компанию «АЗАЛ» только в октябре прошлого года. Он является директором и единственным учредителем ООО с уставным капиталом в 15 тысяч рублей. Основным видом деятельности компании числится неспециализированная оптовая торговля. Добавим, судя по выписке из ЕГРЮЛ, в Барнауле существует еще два юрлица со сходным наименованием - ООО «Торговый дом «ЗАЛ» (гендиректор и учредитель Алена Новоселова), а также обанкротившееся ЗАО «Завод алюминиевого литья», зарегистрированное в июле 1992 года.

Стоит напомнить, что новое поле деятельности г-на Попова - ОАО «Алтайгеомаш» - переживает время перемен. В начале 2015 года там сменился состав акционеров. Из материалов компании следует, что состав совладельцев покинули Владимир Барабанов, Юрий Власов, Владимир Дедов, Надежда Иващенко, Анатолий Кузнецов, Виталий Румыгин, Александр Слепченко, Раиса Дмуха и Виталий Петряков. В совокупности они владели 84,51 % обыкновенных акций «Алтайгеомаша». В числе новых собственников такого же по объему пакета акций были указаны Владимир Отмашкин (37,49 %), Сергей Отмашкин (21,65 %) и Елена Греб (25,37 %). В годовом отчете компании за 2013 год сказано, что она занимает 20 % рынка бурового оборудования стран СНГ для бурения на твердые полезные ископаемые. В 2013 году «Алтайгеомаш» реализовал готовую продукцию на 266,67 млн рублей, в том числе на экспорт – 106,44 млн рублей. Чистая прибыль в 2013 году составила 23,54 млн рублей.