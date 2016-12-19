Александр Карлин призвал алтайские вузы не впадать в «образовательный дарвинизм»

Губернатор Алтайского края Александр Карлин считает, что в регионе может появиться сразу несколько опорных вузов при условии, что местные университеты не будут распылять силы на борьбу друг с другом. Кроме того, учебные заведения должны усилить интеграцию путем создания центров коллективного пользования, доступа к лабораториям, спортсооружениям, общежитиям и т. д. Например, «политех» не должен в одиночку пользоваться бассейном «Олимпийский», а классический университет - новым общежитием. Эти нетривиальные мысли по поводу развития системы высшего образования в регионе г-н Карлин транслировал 21 декабря по ходу заседания попечительского совета АлтГУ, председателем которого он является.

Во время мероприятия, отчет о котором в разных интерпретациях был размещен на сайтах краевой администрации и АлтГУ, подвели итоги реализации программы стратегического развития вуза на 2012-2016 годы и презентовали проект стратегии развития университета на следующую четырехлетку. Выступивший на заседании Александр Карлин коснулся болезненной для вузовского сообщества региона темы опорных вузов, неожиданно заявив, что краевые власти не являются противниками идеи создания «суперуниверситетов» с учетом корректировок, которые в последнее время обозначило Минобрнауки.

«Я поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать любую сколько-нибудь значимую инициативу по развитию Алтайского государственного университета, как и любого из ныне действующих в регионе вузов. Считаю, что структура высшего профессионального образования сформировалась за десятилетия его развития и в целом соответствует стратегическим интересам перспективного развития Алтайского края. В этом контексте АлтГУ нисколько не ограничивается в реализации потенциала своего развития и притязаниях на звание опорного вуза в регионе. Мы должны видеть и поддерживать лидеров. Но почему в Алтайском крае должен быть только один опорный вуз? Я считаю, что не только классический университет может выйти на эти позиции при целенаправленной работе, если мы не будем тратить время на ненужную в данном случае конкурентную борьбу. Она никого не усиливает, но в целом позиции региона может ослабить. Мы не должны этого допустить, - призвал нестандартно взглянуть на проблему Александр Карлин. - Я против дарвинизма в сфере образования! У нас слишком широко трактуется теория естественного отбора. Она проникла уже в бюджетную сферу, и нам приходится с ней бороться. Поэтому давайте в образовательную сферу ее не переводить. Эту свою позицию я опубликовал в личном блоге и постарался ее довести до министра. Я точно знаю, что министр положительно отнеслась к тому, как формулируется новая концепция создания опорных вузов у нас в регионе».

Александр Карлин, губернатор Алтайского края: Идеология кластерного взаимодействия позволяет вовлекать новые ресурсы в развитие отрасли, использовать их максимально эффективно. При доработке стратегии развития АлтГУ настоятельно рекомендую учесть это обстоятельство. Полагаю, нет никакой разницы, как строится и управляется общежитие для студентов любого вуза. Почему мы пренебрегаем возможностью их интегрировать? Поддерживая строительство вузовского общежития, власти региона заинтересованы в том, чтобы любой молодой человек, проживающий не в столице края, мог реализовать свой потенциал, получив высшее образование. Для этого он должен иметь возможность получить на период обучения дешевое жилье. Почему это жилье не может распределяться из одного центра с учетом контингента студентов и аспирантов каждого вуза? Также мы можем использовать вузовские спортивные объекты. Мы построили при одном из вузов бассейн, используя средства федерального и регионального бюджетов. Почему использовать его должен только один вуз? То же самое относится к лабораторной базе вузов. Уже сформировался опыт создания центров коллективного пользования, который также может быть распространен на вузовскую среду. Никого такая интеграция не ослабит, она объективно усилит всех и повысит качество образовательного процесса, подготовку квалифицированных специалистов.

Губернатор также подчеркнул, что вузам региона следует использовать накопленный в крае опыт кластерного развития систем образования, здравоохранения, наработки промышленных кластеров. По сути, он предложил «делиться» наиболее развитыми объектами инфраструктуры. Так, АлтГТУ было предложено поделиться бассейном, а АлтГУ - еще недостроенным общежитием. Кстати, запуск в эксплуатацию последнего объекта, рассчитанного на 1000 студентов, несколько запаздывает: если раньше руководство университета заверяло, что все работы будут окончены к I полугодию 2017 года, то теперь речь идет уже о декабре.