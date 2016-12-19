Александр Карлин призвал алтайские вузы не впадать в «образовательный дарвинизм»

22.12.2016 09:51
Губернатор Алтайского края Александр Карлин считает, что в регионе может появиться сразу несколько опорных вузов при условии, что местные университеты не будут распылять силы на борьбу друг с другом. Кроме того, учебные заведения должны усилить интеграцию путем создания центров коллективного пользования, доступа к лабораториям, спортсооружениям, общежитиям и т. д. Например, «политех» не должен в одиночку пользоваться бассейном «Олимпийский», а классический университет - новым общежитием. Эти нетривиальные мысли по поводу развития системы высшего образования в регионе г-н Карлин транслировал 21 декабря по ходу заседания попечительского совета АлтГУ, председателем которого он является.
Во время мероприятия, отчет о котором в разных интерпретациях был размещен на сайтах краевой администрации и АлтГУ, подвели итоги реализации программы стратегического развития вуза на 2012-2016 годы и презентовали проект стратегии развития университета на следующую четырехлетку. Выступивший на заседании Александр Карлин коснулся болезненной для вузовского сообщества региона темы опорных вузов, неожиданно заявив, что краевые власти не являются противниками идеи создания «суперуниверситетов» с учетом корректировок, которые в последнее время обозначило Минобрнауки.
«Я поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать любую сколько-нибудь значимую инициативу по развитию Алтайского государственного университета, как и любого из ныне действующих в регионе вузов. Считаю, что структура высшего профессионального образования сформировалась за десятилетия его развития и в целом соответствует стратегическим интересам перспективного развития Алтайского края. В этом контексте АлтГУ нисколько не ограничивается в реализации потенциала своего развития и притязаниях на звание опорного вуза в регионе. Мы должны видеть и поддерживать лидеров. Но почему в Алтайском крае должен быть только один опорный вуз? Я считаю, что не только классический университет может выйти на эти позиции при целенаправленной работе, если мы не будем тратить время на ненужную в данном случае конкурентную борьбу. Она никого не усиливает, но в целом позиции региона может ослабить. Мы не должны этого допустить, - призвал нестандартно взглянуть на проблему Александр Карлин. - Я против дарвинизма в сфере образования! У нас слишком широко трактуется теория естественного отбора. Она проникла уже в бюджетную сферу, и нам приходится с ней бороться. Поэтому давайте в образовательную сферу ее не переводить. Эту свою позицию я опубликовал в личном блоге и постарался ее довести до министра. Я точно знаю, что министр положительно отнеслась к тому, как формулируется новая концепция создания опорных вузов у нас в регионе».
Александр Карлин, губернатор Алтайского края:
Идеология кластерного взаимодействия позволяет вовлекать новые ресурсы в развитие отрасли, использовать их максимально эффективно. При доработке стратегии развития АлтГУ настоятельно рекомендую учесть это обстоятельство. Полагаю, нет никакой разницы, как строится и управляется общежитие для студентов любого вуза. Почему мы пренебрегаем возможностью их интегрировать? Поддерживая строительство вузовского общежития, власти региона заинтересованы в том, чтобы любой молодой человек, проживающий не в столице края, мог реализовать свой потенциал, получив высшее образование. Для этого он должен иметь возможность получить на период обучения дешевое жилье. Почему это жилье не может распределяться из одного центра с учетом контингента студентов и аспирантов каждого вуза? Также мы можем использовать вузовские спортивные объекты. Мы построили при одном из вузов бассейн, используя средства федерального и регионального бюджетов. Почему использовать его должен только один вуз? То же самое относится к лабораторной базе вузов. Уже сформировался опыт создания центров коллективного пользования, который также может быть распространен на вузовскую среду. Никого такая интеграция не ослабит, она объективно усилит всех и повысит качество образовательного процесса, подготовку квалифицированных специалистов.
Губернатор также подчеркнул, что вузам региона следует использовать накопленный в крае опыт кластерного развития систем образования, здравоохранения, наработки промышленных кластеров. По сути, он предложил «делиться» наиболее развитыми объектами инфраструктуры. Так, АлтГТУ было предложено поделиться бассейном, а АлтГУ - еще недостроенным общежитием. Кстати, запуск в эксплуатацию последнего объекта, рассчитанного на 1000 студентов, несколько запаздывает: если раньше руководство университета заверяло, что все работы будут окончены к I полугодию 2017 года, то теперь речь идет уже о декабре.
Фото: сайт Алтайского госуниверситета
22.12.2016 10:30
Кстати, как реализовать выпускнику вуза в крае свой потенциал, если край не развивается. Если перспектив нет. Чемодан, вокзал, Москва?
22.12.2016 10:39
22.12.2016 10:53
22.12.2016 10:57
22.12.2016 11:02
22.12.2016 11:30
в завершении этой фразы по логике губернатора должно стоять: "а губернатору Алтайского края - не пользоваться в одиночку Алтайским краем."
22.12.2016 11:33
дарвинизм в образовании создает местечковое руководство , которое действует по принципу: я вылез, никого другого не пущу.
22.12.2016 11:38
22.12.2016 11:42
22.12.2016 11:58
22.12.2016 11:59
22.12.2016 12:09
22.12.2016 12:22
Ах филиппинки, филиппинки... Нет на вас филиппики - нечего мне обличать и гневаться, как вспомню это южное небо и ваши нежные объятья...
22.12.2016 12:30
Китайцам эта земля нужнее, ага?
22.12.2016 12:37
Молодость не порок и не достоинство. Дело не в паспорте, а в профессионализме. Другое дело, что никакой внятной политики закрепления кадров в вузе нет у нас и в помине.
22.12.2016 12:40
Мужчина справа в клетчатом пиджаке - декан факультета массовых коммуникаций и чего-то там, а женщина в красном - декан истфака. Они антагонисты, так как всем надо выживать. Кто из двоих более успешен, легко выявляется по мимике.
22.12.2016 12:42
Профессионализм никого не интересует. Все выживают. С другими ради своих интересов отношения приносятся в жертву там и тут. Это система.
22.12.2016 12:42
женщина с в синем кто?
22.12.2016 12:45
22.12.2016 12:45
Ну с эти сложно спорить. Но опять-таки - зарплата молодого кандидата, ст.пр-я - где-то 10 тыс. с небольшим. Как он может жить и создавать семью на эти деньги? Вот проблема.
22.12.2016 12:52
Интеллект - это показатель здорового генома и залог здорового потомства. Подсчитали с коллегами как-то: женатых и имеющих детей молодых ученых - кот наплакал.
Вот это плохо. Плохо...
22.12.2016 13:03
22.12.2016 13:30
Кто у АБК консультант - референт по этой теме ? дед Юра Денисов ?
очевидна его мыслюга про центры коллективного пользования - СИЗО.
22.12.2016 13:52
Тут как раз другое интересно. Проректор АлтГУ Аничкин говорил, что вопрос о превращении АлтГУ в опорный вуз - решенный на уровне министерства. А Карлин пришел и сказал: вы это... полегче с дарвинизмом. И не в том дело, что он там не вник, сколько человек бассейн пропустит. Губернатору делать больше нефиг.
Все публичные акции Карлина направлены на самопиар.
22.12.2016 14:00
22.12.2016 14:07
мне сдается до выборов 18 года .... ну как бы это трогать... сложнова-то будет. Ну разве что аничкин сказал... Мало ли кто и что говорит. Министр вон тоже говорила, что мол и опыта объединения никто не изучал и пятое-десятое...
22.12.2016 14:19
22.12.2016 14:49
в завершении этой фразы по логике губернатора должно стоять: "а губернатору Алтайского края - не пользоваться в одиночку Алтайским краем."
Как классно Алтаец однако завернул! Эх, Денисову бы тоже кое с кем поделиться жилплощадью в сизо.. А ВУЗам нашим очень просто набрать студентов, ценник в два раза пусть опустят за обучение и народу битком будет, ведь никто не считал, сколько в крае детей выходит из школ с заведомо высокими показателями ЕГЭ и сколько из них поступает в вузы.. Внушительная разница-- это людская нищета в крае..
22.12.2016 16:27
22.12.2016 17:37
22.12.2016 17:46
22.12.2016 18:03
22.12.2016 18:11
22.12.2016 18:16
Ну! Так можно далеко зайти... Что теперь "врагом народа" что ли можно кого-то назвать, коли вам не нравятся его опусы? Мне, кстати, тоже не нравятся. Ну а если он так думает? Лучше диалог, дискуссия, чем репрессии.
22.12.2016 20:06
Там нет рынка. Участники иные. А схема хорошая.
22.12.2016 20:51
22.12.2016 21:47