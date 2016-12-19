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Главная Лента новостей Александр Карлин призвал алтайские вузы не впадать в «образовательный дарвинизм»

Александр Карлин призвал алтайские вузы не впадать в «образовательный дарвинизм»

22.12.2016 09:51

Губернатор Алтайского края Александр Карлин считает, что в регионе может появиться сразу несколько опорных вузов при условии, что местные университеты не будут распылять силы на борьбу друг с другом. Кроме того, учебные заведения должны усилить интеграцию путем создания центров коллективного пользования, доступа к лабораториям, спортсооружениям, общежитиям и т. д. Например, «политех» не должен в одиночку пользоваться бассейном «Олимпийский», а классический университет - новым общежитием. Эти нетривиальные мысли по поводу развития системы высшего образования в регионе г-н Карлин транслировал 21 декабря по ходу заседания попечительского совета АлтГУ, председателем которого он является.

Во время мероприятия, отчет о котором в разных интерпретациях был размещен на сайтах краевой администрации и АлтГУ, подвели итоги реализации программы стратегического развития вуза на 2012-2016 годы и презентовали проект стратегии развития университета на следующую четырехлетку. Выступивший на заседании Александр Карлин коснулся болезненной для вузовского сообщества региона темы опорных вузов, неожиданно заявив, что краевые власти не являются противниками идеи создания «суперуниверситетов» с учетом корректировок, которые в последнее время обозначило Минобрнауки.

«Я поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать любую сколько-нибудь значимую инициативу по развитию Алтайского государственного университета, как и любого из ныне действующих в регионе вузов. Считаю, что структура высшего профессионального образования сформировалась за десятилетия его развития и в целом соответствует стратегическим интересам перспективного развития Алтайского края. В этом контексте АлтГУ нисколько не ограничивается в реализации потенциала своего развития и притязаниях на звание опорного вуза в регионе. Мы должны видеть и поддерживать лидеров. Но почему в Алтайском крае должен быть только один опорный вуз? Я считаю, что не только классический университет может выйти на эти позиции при целенаправленной работе, если мы не будем тратить время на ненужную в данном случае конкурентную борьбу. Она никого не усиливает, но в целом позиции региона может ослабить. Мы не должны этого допустить, - призвал нестандартно взглянуть на проблему Александр Карлин. - Я против дарвинизма в сфере образования! У нас слишком широко трактуется теория естественного отбора. Она проникла уже в бюджетную сферу, и нам приходится с ней бороться. Поэтому давайте в образовательную сферу ее не переводить. Эту свою позицию я опубликовал в личном блоге и постарался ее довести до министра. Я точно знаю, что министр положительно отнеслась к тому, как формулируется новая концепция создания опорных вузов у нас в регионе».

Александр Карлин, губернатор Алтайского края:

Идеология кластерного взаимодействия позволяет вовлекать новые ресурсы в развитие отрасли, использовать их максимально эффективно. При доработке стратегии развития АлтГУ настоятельно рекомендую учесть это обстоятельство. Полагаю, нет никакой разницы, как строится и управляется общежитие для студентов любого вуза. Почему мы пренебрегаем возможностью их интегрировать? Поддерживая строительство вузовского общежития, власти региона заинтересованы в том, чтобы любой молодой человек, проживающий не в столице края, мог реализовать свой потенциал, получив высшее образование. Для этого он должен иметь возможность получить на период обучения дешевое жилье. Почему это жилье не может распределяться из одного центра с учетом контингента студентов и аспирантов каждого вуза? Также мы можем использовать вузовские спортивные объекты. Мы построили при одном из вузов бассейн, используя средства федерального и регионального бюджетов. Почему использовать его должен только один вуз? То же самое относится к лабораторной базе вузов. Уже сформировался опыт создания центров коллективного пользования, который также может быть распространен на вузовскую среду. Никого такая интеграция не ослабит, она объективно усилит всех и повысит качество образовательного процесса, подготовку квалифицированных специалистов.

Губернатор также подчеркнул, что вузам региона следует использовать накопленный в крае опыт кластерного развития систем образования, здравоохранения, наработки промышленных кластеров. По сути, он предложил «делиться» наиболее развитыми объектами инфраструктуры. Так, АлтГТУ было предложено поделиться бассейном, а АлтГУ - еще недостроенным общежитием. Кстати, запуск в эксплуатацию последнего объекта, рассчитанного на 1000 студентов, несколько запаздывает: если раньше руководство университета заверяло, что все работы будут окончены к I полугодию 2017 года, то теперь речь идет уже о декабре.

Фото: сайт Алтайского госуниверситета

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Комментарий

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Комментариев 37
А что это изменит?

22.12.2016 10:30

Внутри универа идет поедание факультета массовых коммуникаций истфаком, у них там одинаковые направления подготовки. Вузы стремятся выдавить друг друга в борьбе за абитуриента. Политех не тронут - нужны инженеры. Сельхоз не тронут - у края аграрная специализация. Пед не тронут: если есть школа в селе - село будет жить, будет сельское хозяйство. Универ хочет себя сделать опорным вузом, чтобы покрошить своими жерновами пед? Ну-ну... В универе обучение английскому и немецкому сосёт...

Кстати, как реализовать выпускнику вуза в крае свой потенциал, если край не развивается. Если перспектив нет. Чемодан, вокзал, Москва?
Нет

22.12.2016 10:39

выход один - Шереметьево
ФигВам

22.12.2016 10:53

Хм... Какая странная идея для рынка - бесплатно делиться активами... Ну вот взять общежитие или бассейн. Их надо содержать, тратиться на ремонт и т.д. А потом что поступить по принципу "отдай жену дяде, а сам иди и ...яде?" Что-то не ладно в таком подходе, мягко говоря. И конкуренция, как выше пометили, она была будет за абитуриента. Причем такая жесткая и неприличная местами...
Про дарвинизм знает ?

22.12.2016 10:57

Уже хорошо для доктора наук
А , про клистир?

22.12.2016 11:02

Всё бы кластеры , да кластеры... Народу уже в туалет почти нет необходимости ходить , а мы всё рапортуем и выпендриваемся .
алтаец однака

22.12.2016 11:30

«политех» не должен в одиночку пользоваться бассейном «Олимпийский», а классический университет - новым общежитием.

в завершении этой фразы по логике губернатора должно стоять: "а губернатору Алтайского края - не пользоваться в одиночку Алтайским краем."
аксакал аднака

22.12.2016 11:33

Я против дарвинизма в сфере образования!

дарвинизм в образовании создает местечковое руководство , которое действует по принципу: я вылез, никого другого не пущу.
Рекомендую А.Б. Карлину

22.12.2016 11:38

Сдуть вместе со штормовым ветром из Алтайского края в неизвестное и неизведанное направление со своими кластерами - Губернатор также подчеркнул, что вузам региона следует использовать накопленный в крае опыт кластерного развития систем образования, здравоохранения, наработки промышленных кластеров.
аноним

22.12.2016 11:42

какая-то нездоровая мышиная возня во всех вузах края: и в меде, и в политехе, и в классическом, оптимизация, видимо, идет перед объединением, вот и боятся за свои кормушки ...
Нет

22.12.2016 11:58

Люди боятся потерять место работы и не найти взамен. Что теперь всем идти в юридическую и экономическую магистратуру, чтобы преподавать экономические и юридические дисциплины где-нибудь?
АГУ

22.12.2016 11:59

Авторы Кремлевского рейтинга губернаторов предельно низко оценили потенциал глав двух Алтаев. 21.12.2016 Центр развития региональной политики, подготавливающий «Кремлевский рейтинг губернаторов РФ», оценивающий дальнейший потенциал глав регионов, презентовал новую методику своего экспертного продукта. Пилотный проект фактически нового рейтинга, призванный выделить губернаторов, которые могут претендовать на дальнейший карьерный рост, составлен пока лишь для глав 12-ти регионов Сибирского федерального округа. При составлении Рейтинга экспертами учитывались следующие критерии: Эффективное исполнение своих должностных обязанностей, профессиональная инициатива; информационная открытость, позитивное, конструктивное отражение профессиональной деятельности в информационном поле; включенность в реальную коммуникацию с гражданами; участие в акциях, имеющих позитивное значение для регионального или муниципального сообщества; социально-экономические факторы; лоббистский потенциал; развитие гражданского общества, политическая открытость и конкуренция; личность губернатора или мэра; наличие факторов влияния ФПГ на регион. Также учитывались экономическая проблематика регионов: состояние их бюджетов, тенденции социально-экономического развития, состояние задолженностей (как по бюджету самих регионов, так и задолженности по зарплатам предприятий, находящихся на территории регионов), состояние дел бюджетообразущих предприятий, состояние дел финансово-промышленных групп регионов (ФПГ). По итогам рейтинга четверо из 12 сибирских губернаторов получили неудовлетворительные оценки: это главы Бурятии, Томской области, а также "двух Алтаев". В частности, губернатору Алтайского края Александру Карлину припомнили возраст, предельно низкое по России голосование за ЕР на последних думских выборах, прошлые и нынешние элитные конфликты."Что бы избежать негативных тенденций губернатору следует проработать политические вопросы перед выборами Президента РФ", - резюмируют авторы рейтинга.
Дарвин

22.12.2016 12:09

Ну что вы накинулись на Карлина, профессоров и доцентов с кандидатами? Они всего лишь в очередной раз подтверждают мою теорию естественного отбора. Каждый старается усидеть на своем месте, естественное желание. а для этого надо быстрее других уловить ветерок новых тенденций и использовать себе во благо. Можно подумать, что авторы гневных филиппинок в жизни поступают по-другому. Впрочем, если они верят, что произошли не от обезьяны, а от пришельцев, может, и не поступают. возможно, поэтому и обречены на вечное брюзжание и нытье по каждому поводу. Что касается вузов, то их, пожалуй, уж слишком много развелось, поэтому и уровень многих выпускников ниже табурета, где же набрать столько талантливых преподавателей, чтобы они из любого полена вырезали Буратино?!
служебная записка

22.12.2016 12:22

Дарвин писал(а):
гневных филиппинок

Ах филиппинки, филиппинки... Нет на вас филиппики - нечего мне обличать и гневаться, как вспомню это южное небо и ваши нежные объятья...
Дарвинисту

22.12.2016 12:30

Теория естественного отбора работает на проститутках, наркоманах и гомосексуалистах. А на вузах - не применима. Молодому кандидату наук без блата не дадут устроиться в вуз дружбаны и подруганки пенсионного возаста, с которыми деканы-замдеканы учились вместе или жили в одной общаге, а потом 30 лет вместе работали на факультете. Когда они уйдут, нынешним молодым можно будет тоже пинка под зад поддать. А молодежи надо ставку 1.0. Где ж ее взять, когда пенсионерки-подруганки по 0,5 расхватали, и на будущий год такая ж песня? А вузы всё оптимизируют-оптимизируют, елозят-елозят. Молодежь с Алтая валит-валит.

Китайцам эта земля нужнее, ага?
ФигВам

22.12.2016 12:37

Дарвинисту писал(а):
Молодому кандидату наук... не дадут устроиться в вуз дружбаны и подруганки пенсионного возаста

Молодость не порок и не достоинство. Дело не в паспорте, а в профессионализме. Другое дело, что никакой внятной политики закрепления кадров в вузе нет у нас и в помине.
Все смотрят на нижнюю фотку

22.12.2016 12:40

http://www.bankfax.ru/files/images/06.jpg

Мужчина справа в клетчатом пиджаке - декан факультета массовых коммуникаций и чего-то там, а женщина в красном - декан истфака. Они антагонисты, так как всем надо выживать. Кто из двоих более успешен, легко выявляется по мимике.
Есть только одна внятная кадровая политика

22.12.2016 12:42

не портить отношений со "своими".

Профессионализм никого не интересует. Все выживают. С другими ради своих интересов отношения приносятся в жертву там и тут. Это система.
А

22.12.2016 12:42

Все смотрят на нижнюю фотку писал(а):
а женщина в красном

женщина с в синем кто?
гость

22.12.2016 12:45

вот не надо лезть в реформу образования то!! Вузы как нибудь разберутся сами, хватило того, что лицензий лишают, теперь ценник на платное вообще станет не подъемным - вот проблема, отсутствие конкуренции. Хотя Бохатому бедного не понять, где уж нам с зарплатами в 10 тыс.....
ФигВам

22.12.2016 12:45

Есть только одна внятная кадровая политика писал(а):
Это система

Ну с эти сложно спорить. Но опять-таки - зарплата молодого кандидата, ст.пр-я - где-то 10 тыс. с небольшим. Как он может жить и создавать семью на эти деньги? Вот проблема.
Они и не хотят создавать семьи

22.12.2016 12:52

и заводить детей. Парни, ну просто умнейшие!

Интеллект - это показатель здорового генома и залог здорового потомства. Подсчитали с коллегами как-то: женатых и имеющих детей молодых ученых - кот наплакал.

Вот это плохо. Плохо...
Татьяна Ганц

22.12.2016 13:03

смешные предложения Карлина, как всегда поверхностны. Человек даже не хочет въезжать в тему и разбираться в нюансах. Первое: Надо объединять пед и ГУ. В этом объединении вообще нет минусов, только плюсы, о коррупции в Педе я уже писала. Второе: бассейн политеха - интересно, а Карлин интересовался пропускной способностью этого объекта? А сколько в Вузах студентов вместе взятых он считал? Рекомендую сопоставить эти 2 цифры. И достроить необходимое количество бассейнов для студентов. А еще надо помнить, что у школьников вообще нет бассейнов. И 90% школьников приходят на учебу в ВУзы, не умея плавать, а им надо сдавать плавательные нормативы. АБК, Вы в курсе? С этим как быть? Третье: общежития ГУ - дать пожить студентам других ВУзов при наличии свободных мест - это вроде бы правильная идея, но опять же это бьет по честному Вузу, а в это время руководство других Вузов будут наживаться сдачей своих жилых метров на строну. Получается "без лоха жизнь плоха", а в роли этого "лоха" (образно выражаясь) Карлин видит Землюкова, который занимается развитием ГУ: наукой, социалкой, кадрами, а администрации Педа, политеха и т.д. должны его "поиметь". Прошу прощение за жаргон, но по другому не сформулируешь. На одну работающую пчелу натравливают рой трутней.
так и церковь против теории Дарвина

22.12.2016 13:30

Даёшь !приходские школы и вузики с божественной теорией всего сущего во главе угла с лампадой.
Кто у АБК консультант - референт по этой теме ? дед Юра Денисов ?
очевидна его мыслюга про центры коллективного пользования - СИЗО.
Главная мысль Карлина

22.12.2016 13:52

"Вы у меня смотрите там, из берегов не выходите, а то ух я вам всем". Это же такая игра. Все же смотрели "Игру престолов". Это же взаимоотношения между факультетами/вузами: кому что в результате отходит! Рулят клановые интересы. И Карлин это все прекрасно себе представляет. Он как справедливый арбитр возвышается на этих самых противоречиях, стоит на качеле-коромысле, то центр тяжести тела перенесет на одну сторону, то на другую. В результате он рассчитывает на рост популярности и рейтингов.

Тут как раз другое интересно. Проректор АлтГУ Аничкин говорил, что вопрос о превращении АлтГУ в опорный вуз - решенный на уровне министерства. А Карлин пришел и сказал: вы это... полегче с дарвинизмом. И не в том дело, что он там не вник, сколько человек бассейн пропустит. Губернатору делать больше нефиг.

Все публичные акции Карлина направлены на самопиар.
Ну, иначе говоря

22.12.2016 14:00

негатив, вызванный в других вузах мессиджем "АлтГУ - опорный вуз, это вопрос решенный на уровне минобра" надо снимать. Вот и пришел и снял.
что-то

22.12.2016 14:07

Ну, иначе говоря писал(а):
вопрос решенный на уровне минобра

мне сдается до выборов 18 года .... ну как бы это трогать... сложнова-то будет. Ну разве что аничкин сказал... Мало ли кто и что говорит. Министр вон тоже говорила, что мол и опыта объединения никто не изучал и пятое-десятое...
Для 11.59

22.12.2016 14:19

Гундарин, успокойтесь. Хватит уже грязью поливать губернатора. Еще ведь летом руки лизал ему и причмокивал. И грамотки получал за верную службу. Не позорь АлтГУ! Вали в компанию к Андрейчуку. Вместе либеральным цирком на цырлах заниматься будете.
и

22.12.2016 14:49

«политех» не должен в одиночку пользоваться бассейном «Олимпийский», а классический университет - новым общежитием.

в завершении этой фразы по логике губернатора должно стоять: "а губернатору Алтайского края - не пользоваться в одиночку Алтайским краем."
Как классно Алтаец однако завернул! Эх, Денисову бы тоже кое с кем поделиться жилплощадью в сизо.. А ВУЗам нашим очень просто набрать студентов, ценник в два раза пусть опустят за обучение и народу битком будет, ведь никто не считал, сколько в крае детей выходит из школ с заведомо высокими показателями ЕГЭ и сколько из них поступает в вузы.. Внушительная разница-- это людская нищета в крае..
S

22.12.2016 16:27

God bless Karlinn!
Преподаватель АлтГУ

22.12.2016 17:37

Главный позор АлтГУ - заведующий кафедрой связей с общественностью и рекламы М.В. Гундарин. Этот псевдожурналист, готовый за деньги продать всё и вся, облекает в цветистую, ложнокрасивую форму самую отвратительную грязь и налить ее на того, на кого укажет его хозяин - депутат-олигарх Прокопьев. Михаил, Вы порочите профессию журналиста и сотрудника Алтайского госуниверситета! Доверять Вам обучение студентов - ошибка! Вон из АлтГУ! Здесь вам не место! Убирайтесь!
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР, ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФигВам - ЭТО ПОДАРОК ??

22.12.2016 17:46

ГУБЕРНАТОРСКИЙ алтайцам на НОВЫЙ ГОД?? Ведь под этой аббревиатурой не захочет быть любое ПТУ Алтая!!
Золотко

22.12.2016 18:03

То есть, Землюков старался- старался, кланялся-кланялся, лизал-лизал, и вот тебе на! И общежитием делись. И опорным в одиночку не становись. И министру доложено. Во неудача.
Так ведь ЗЕМЛЮКОВСКИЙ "ФигВам" создаётся на зло экономике Алтая !!

22.12.2016 18:11

Так пусть хучь общежитием делится... А специалистов ФигВам от этого уменьшится.
ФигВам

22.12.2016 18:16

Преподаватель АлтГУ писал(а):
Вон из АлтГУ!
\
Ну! Так можно далеко зайти... Что теперь "врагом народа" что ли можно кого-то назвать, коли вам не нравятся его опусы? Мне, кстати, тоже не нравятся. Ну а если он так думает? Лучше диалог, дискуссия, чем репрессии.
Непонятка

22.12.2016 20:06

ФигВам писал(а):
Хм... Какая странная идея для рынка - бесплатно делиться активами...


Там нет рынка. Участники иные. А схема хорошая.

ФигВам - ЭТО НАУКА для ЕКОНОМИКИ Алтая !! И !??

22.12.2016 20:51

НИКАКОГО ДАРВИНИЗМА ( развития)....
}PO=

22.12.2016 21:47

А "женщина в синем" - это декан факультета, выпускающая "социолухов", знаменитая лишь тем, что выжила сначала из универа, а потом и из Барнаула бывшего декана и создателя факультета социологии Славу Григорьева. Больше, к сожалению, ничем не отметилась, кроме бездарности и интригантства.