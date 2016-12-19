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«Вечно пьяный» барнаульский водитель осужден за гибель полицейского во время погони

22.12.2016 09:22

Осужденный барнаульский водитель
Осужденный барнаульский водитель

37-летнему жителю Барнаула вынесли обвинительный приговор по факту пьяного ДТП, в результате которого погиб сотрудник полиции. Злостный нарушитель ПДД, который неоднократно был лишен водительских прав и задерживался за рулем пьяным, отправится отбывать наказание в колонию общего режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Суд установил, что ночью 8 сентября 2015 года в Барнауле местный житель пьяным ехал на автомобиле Acura MDX. Сотрудники ДПС, заметив это, неоднократно требовали водителя остановиться, однако он проигнорировал их. Полицейские устроили за ним погоню, на 18-м км автодороги Барнаул - Камень-на-Оби произошло столкновение транспортных средств правонарушителя и сотрудников ГИБДД. Патрульный автомобиль отбросило в кювет и он наехал на металлическую опору рекламного щита. В результате дорожно-транспортного происшествия командир взвода отдельного батальона ДПС ГИБДД Управления МВД России по Барнаулу получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в городскую больницу, где впоследствии скончался.

Погибший капитан полиции Раффи Исраелян
Погибший капитан полиции Раффи Исраелян

Также следователи выяснили, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и за другие нарушения ПДД, и его уже лишали водительских прав. В последний раз в октябре 2014 года он был задержан пьяным за рулем, за что получил административный арест сроком на 10 суток. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела доказали, что обвиняемый приобрел на территории Новосибирска патроны для нарезного огнестрельного оружия. Боеприпасы он стал незаконно хранить и перевозить в салоне автомобиля.

Приняв во внимание все доводы следствия, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

Фото: Дмитрий Денисов, ГУ МВД России по Алтайскому краю

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Комментарий

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Комментариев 11
Всех бы так

22.12.2016 10:05

Другой подумает, садиться ли пьяным за руль? Хватило ещё наглости убегать от патруля. Теперь пусть сидит, думает.
Ветеран

22.12.2016 12:39

Зачем вот эта смерть совершенно молодого человека ? Зачем гнать этого придурка, когда уже ясно, что он не остановится. Есть же прописанные кровью инструкции, где уже погибали сотрудники. Неужели все было других вариантов действий в данной ситуации. Почему не применяли оружие по колесам.
Гость

22.12.2016 12:41

В данном случае необходимо было бы про анализировать действия мед. персонала гор. больницы. Есть сведения, что обследование сотрудника было проведено халатно и внутреннее кровотечение обнаружено поздно.
Ветеран

22.12.2016 13:01

Всё бы хорошо, по заслугам получил! НО! Зачем КАК ОБЫЧНО подбрасывать патроны ?? Нет, я понимаю, что для УТЯЖЕЛЕНИЯ НАКАЗАНИЯ... Но ребята, это избитая схема, не уподобляйтесь всяким убэповцам и гнкшникам!
ккк

22.12.2016 13:57

Ну и какова вина "вечно пьяного" водителя в смерти сотрудника полиции, если умер последний в больнице? До этого не значит вследствие этого.
про патроны очень грамотно здесь кричать бездоказательно

22.12.2016 14:57

надо было гаубицу к фаркопу привязать-солидно и наверняка.
сотрудник погиб-Вечная Память! , герой осужден и по УДО не выйдет.
14:57

22.12.2016 16:20

А кто сказал, что не выйдет по УДО? Такие козлики когда протрезвеют, такие послушные. Надо разрешить применение оружия, против тех кто как бы то ни было не выполняет требования сотрудников полиции. Оговорив перечень доказательств неповиновения, т.е. не только со слов сотрудников. Регистратор, свидетельские показания, вещественные доказательства. И ложить этих тварей на месте, всё равно это быдло не приносящее пользы стране и окружающим людям.
зря горячишься

22.12.2016 16:39

в тире в мишень-это идеальные условия.
из окна на ходу - это тренироваться на полигоне и
эту Акуру не догнать и остановить на тех аппаратах , которые участвовали.....
В оперчасти не сумеют прочитать диагноз заехавшего к ним курортника ?Какое УДО ?
16:39

22.12.2016 19:18

В оперчасти ему ещё сотовый передадут, чай таскать будут, а по праздником и спиртное. Нашёл тоже опору России, вертухаев продажных.
Слышь , тело

22.12.2016 20:59

ты офицеров и шнырей местами не меняй.смешных фильмов-сериалов пересмотрел ,
разоблачитель ?
Против!

22.12.2016 21:05

Что за БРЕД! с какой стати виновнику дали семь лет? 1. сотрудник ДПС сам подрезал пьяного водителя (это видно на видеозаписи!), 2. каждый человек, который садится за руль и не пристегивается - сам отвечает за свою жизнь! виновный в гибели сотрудника ДПС однозначно тот кто сидел с погибшим в одной машине (может за руль дернул, может умышленно направил авто в столб и т.д.) 3. не для кого не секрет что у большинства сотрудников "в погонах" водительских прав НЕТ или они "КУПЛЕНЫ"!!! единицы сотрудников умеют ездить и уж тем более ездят по правилам! из 100 ДТП минимум 75 с виновниками "в погонах"! но в РФ за бабки отмазывают и заминают любое дело!
подводя итог, хочу отметить, что погибший инспектор двигался быстрее нарушителя, был не пристегнут РБ, выезжал на полосу встречного движения и в заключении неумело и глупо пытался подрезать другой авто, за что и погиб! не умеешь ездить - нех*й садится за руль!!!