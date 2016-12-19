«Вечно пьяный» барнаульский водитель осужден за гибель полицейского во время погони

22.12.2016 09:22
37-летнему жителю Барнаула вынесли обвинительный приговор по факту пьяного ДТП, в результате которого погиб сотрудник полиции. Злостный нарушитель ПДД, который неоднократно был лишен водительских прав и задерживался за рулем пьяным, отправится отбывать наказание в колонию общего режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Суд установил, что ночью 8 сентября 2015 года в Барнауле местный житель пьяным ехал на автомобиле Acura MDX. Сотрудники ДПС, заметив это, неоднократно требовали водителя остановиться, однако он проигнорировал их. Полицейские устроили за ним погоню, на 18-м км автодороги Барнаул - Камень-на-Оби произошло столкновение транспортных средств правонарушителя и сотрудников ГИБДД. Патрульный автомобиль отбросило в кювет и он наехал на металлическую опору рекламного щита. В результате дорожно-транспортного происшествия командир взвода отдельного батальона ДПС ГИБДД Управления МВД России по Барнаулу получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в городскую больницу, где впоследствии скончался.
Также следователи выяснили, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и за другие нарушения ПДД, и его уже лишали водительских прав. В последний раз в октябре 2014 года он был задержан пьяным за рулем, за что получил административный арест сроком на 10 суток. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела доказали, что обвиняемый приобрел на территории Новосибирска патроны для нарезного огнестрельного оружия. Боеприпасы он стал незаконно хранить и перевозить в салоне автомобиля.
Приняв во внимание все доводы следствия, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.
Фото: Дмитрий Денисов, ГУ МВД России по Алтайскому краю
22.12.2016 10:05
22.12.2016 12:39
22.12.2016 12:41
22.12.2016 13:01
22.12.2016 13:57
22.12.2016 14:57
сотрудник погиб-Вечная Память! , герой осужден и по УДО не выйдет.
22.12.2016 16:20
22.12.2016 16:39
из окна на ходу - это тренироваться на полигоне и
эту Акуру не догнать и остановить на тех аппаратах , которые участвовали.....
В оперчасти не сумеют прочитать диагноз заехавшего к ним курортника ?Какое УДО ?
22.12.2016 19:18
22.12.2016 20:59
разоблачитель ?
22.12.2016 21:05
подводя итог, хочу отметить, что погибший инспектор двигался быстрее нарушителя, был не пристегнут РБ, выезжал на полосу встречного движения и в заключении неумело и глупо пытался подрезать другой авто, за что и погиб! не умеешь ездить - нех*й садится за руль!!!