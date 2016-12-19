«Вечно пьяный» барнаульский водитель осужден за гибель полицейского во время погони

Осужденный барнаульский водитель

37-летнему жителю Барнаула вынесли обвинительный приговор по факту пьяного ДТП, в результате которого погиб сотрудник полиции. Злостный нарушитель ПДД, который неоднократно был лишен водительских прав и задерживался за рулем пьяным, отправится отбывать наказание в колонию общего режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Суд установил, что ночью 8 сентября 2015 года в Барнауле местный житель пьяным ехал на автомобиле Acura MDX. Сотрудники ДПС, заметив это, неоднократно требовали водителя остановиться, однако он проигнорировал их. Полицейские устроили за ним погоню, на 18-м км автодороги Барнаул - Камень-на-Оби произошло столкновение транспортных средств правонарушителя и сотрудников ГИБДД. Патрульный автомобиль отбросило в кювет и он наехал на металлическую опору рекламного щита. В результате дорожно-транспортного происшествия командир взвода отдельного батальона ДПС ГИБДД Управления МВД России по Барнаулу получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в городскую больницу, где впоследствии скончался.

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Также следователи выяснили, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и за другие нарушения ПДД, и его уже лишали водительских прав. В последний раз в октябре 2014 года он был задержан пьяным за рулем, за что получил административный арест сроком на 10 суток. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела доказали, что обвиняемый приобрел на территории Новосибирска патроны для нарезного огнестрельного оружия. Боеприпасы он стал незаконно хранить и перевозить в салоне автомобиля.

Приняв во внимание все доводы следствия, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.