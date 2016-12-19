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Главная Лента новостей Фонарные столбы на отремонтированном барнаульском мосту уложило штабелями

Фонарные столбы на отремонтированном барнаульском мосту уложило штабелями

22.12.2016 10:32

21 декабря в группе Barnaul22 «ВКонтакте» горожане рассказали, что новые столбы, установленные на открытом всего неделю назад мосту через Барнаулку, лежат в снегу. Администрация не спешит комментировать ситуацию, а мнения жителей краевого центра разделились. Одни винят подрядчика, который якобы недобросовестно выполнил свои обязательства, другие иронизируют, что причиной всему стал штормовой ветер, на который «хлипкие» конструкции не были рассчитаны.

Со слов барнаульцев, накануне вечером на проспекте Ленина возле ТЦ «Пассаж» сразу несколько фонарных столбов оказались лежащими в снегу.  Горожане предположили, что реконструкцию, обошедшуюся бюджету в круглую сумму, в очередной раз провели некачественно. Многие уверяли, что крепления столбов «на четыре болта» не выдержали проверку сильным ветром, и их повалило. Другие выдвинули версию, что чиновники решили периодически демонтировать конструкции для уборки снега и защиты от вандализма. Однако позже распространилась информация о том, что некоторые из фонарей не работали, и на аллее не было освещения. В связи с этим подрядчику пришлось убрать их, чтобы выяснить причину поломки и устранить ее.

Получить комментарий у городской администрации на момент публикации не удалось, однако барнаульцы утверждают, что утром столбы уже были установлены на прежнее место.

Напомним, 13 декабря губернатор Алтайского края Александр Карлин и сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин торжественно открыли отремонтированный мост через Барнаулку. Благоустроительные работы на нем еще продолжатся до конца года, однако движение транспорта по проспекту Ленина до Речного вокзала, которого долгое время ждали городские автомобилисты, снова возобновили. На данный момент здесь уложен асфальт, смонтированы ограждения. Мост украсили копии Демидовских столпов и гранитные шары, созданные на Колыванском камнерезном заводе, за которые губернатор на открытии моста предусмотрительно пожурил подрядчиков. Как уже сообщалось ранее, в 2015 году тендер на реконструкцию двух мостов через Барнаулку в исторической части краевого центра в рамках туркластера «Барнаул - горнозаводской город» выиграл новосибирский холдинг «Сибмост». Работы на данном мосту ообошлись в 209 млн рублей, которые выделили из федерального бюджета при участии краевых и муниципальных вливаний.

Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 19
властолюбец: Карлин не имеет ни правового, ни морального права третий раз быть Губернатором.

22.12.2016 10:39

Тут нужна целая армия по отлову коррупционеров. Ни власть, ни общественники с этой бедой не справляются.
бАРНАУЛЕ выиграл новосибирский холдинг «Сибмост», а в самОм Н-сибе что?

22.12.2016 10:57


«Сибмост» не смог оправдаться перед депутатами Горсовета
Вице-президент АО «Сибмост» Сергей Савченков попытался доказать депутатам Горсовета Новосибирска справедливость иска на 2,5 млрд рублей за строительство Бугринского моста. Однако представитель компании-мостостроителя в этом не преуспел.
На вопросы депутатов ответил представитель подрядчика. Правда, к удивлению собравшихся, это был вице-президент по безопасности. Он подтвердил, что сроки строительства увеличились вдвое по объективным причинам. 21 декабря по окончании тринадцатой сессии Горсовета перед парламентариями выступил вице-президент компании «Сибмост» Сергей Савченков. Президент компании Альберт Кошкин предпочел встрече с депутатами поездку в Москву.
Напомним, по просьбе заместителя председателя Совета депутатов Рената Сулейманова в повестку двенадцатой сессии проходившей 2-го декабря был включен вопрос о многомиллиардном споре между мэрией и «Сибмостом». После долгих обсуждений депутаты пришли к мнению о необходимости заслушать вторую сторону конфликта и «вызвали «Сибмост» в Горсовет».

Аргументы представленные стороной «Сибмоста», мягко говоря, не убедили депутатов, а лишь вызвали большую уверенность в том, что у компании существовали непубличные договоренности с прежней мэрией. Свои выводы депутатский корпус аргументирует изначально низкой ценой проекта и короткими сроками сдачи.
– Хотел бы сразу сказать, что иногда в СМИ проскакивала информация, что якобы была какая-то договоренность. Говорить о каком-то сговоре мне представляется некорректным, — пытался убедить депутатов Сергей Савченков...
кошмарррр

22.12.2016 11:10

Беспредел!
из той же оперы

22.12.2016 11:18

https://www.youtube.com/watch?v=q8GvCG0t7Fo
правда

22.12.2016 11:24

Позор-ПО -ЗО_-РИ-_ЩЕ! А у нас всё через зад! В свой карман не ошибутся,а для города вот так! И так во всём.Если мост делать,то годами,дороги расчистить техники нет,а валидаторы купить на 60 миллионов-это наипервейшая задача для города, иначе без них всем погибель-это стратегический план системы или одного человека ,который всегда в тени. А город живёт, страдает,скрипит,где упадёт, а где и поднимится.
как-то так..

22.12.2016 11:25

ничего удивительного для нашей "Лемурии". После демонстративной срезки предварительно купленных и привязанных к замершим кустам гроздей винограда, чему удивляться?
Они и какую-нибудь сельскую бабенку родоразрешат на единственно чистых 5 кв. м. "сданного" перинатального центра. "Брежневский застой" нервно курит сторонке...
Не удивлюсь,

22.12.2016 11:34

если торжественно открытый мост через Барнаулку окажется раздвижным. И под него рухнет вся автотехника в реку. Такие уж у нас в администрации края фантазёры. Тогда как денежки влитые в размере 209 миллионов рублей унесёт волной Барнаулки. Печалька вот здесь кроется - На данный момент здесь уложен асфальт, смонтированы ограждения. Мост украсили копии Демидовских столпов и гранитные шары, созданные на Колыванском камнерезном заводе, за которые губернатор на открытии моста предусмотрительно пожурил подрядчиков. Как уже сообщалось ранее, в 2015 году тендер на реконструкцию двух мостов через Барнаулку в исторической части краевого центра в рамках туркластера «Барнаул - горнозаводской город» выиграл новосибирский холдинг «Сибмост». Работы на данном мосту ообошлись в 209 млн рублей, которые выделили из федерального бюджета при участии краевых и муниципальных вливаний.
тут поинтереснее

22.12.2016 11:35

http://www.rbc.ru/politics/21/12/2016/5858f2809a794728dd6855ae?utm_source=newsmail&utm_medium=news&utm_campaign=news_mail1
Фонарь

22.12.2016 11:40

А у нас в крае это теперь в порядке вещей: сначала ленточку разрежут, потом еще несколько месяцев доделывают и переделывают.
строитель

22.12.2016 11:48

не на единственно чистых 5 кв. м. "сданного" перинатального центра, а на ОСОБО ЧИСТЫХ 5 кв. м. "сданного" перинатального центра. Так будет точнее
гость

22.12.2016 12:00

у нас так СТАРЫЙ МОСТ ремонтируют периодически , когда на новый МЕРС и дачку не хватает! Тут тоже не новость. Как и провалы на пр-те Калинина люки все ушли в себя.
Юрист

22.12.2016 13:01

Позор, год делали, миллионы потрачены а оно вот так! Виноват не только подрядчик а власти которые допускают такие аукционы
Передайте.

22.12.2016 13:40

Как надоели комментаторы, которые в жизни пустое место, но здесь они герои ну правда противно читать. Всё для этих холуев плохо, кто бы не руководил городом, краем.
Кто видит в людях холуев

22.12.2016 13:42

Того поймать и в рот ... чтоб был на голову здоров
ВАся

22.12.2016 13:56

как только что-то сделают для города - так сразу какой-то казус. такое ощущение что за всем этим дешевым театром стоят сторонники Емешина и Рау. ТОлько они на это способны
Злобный карлек

22.12.2016 15:27

Ветром сдуло, так же, как и турисов, которые никогда не приедут в этот странный кластер, который никому не вперся
Госсьть

22.12.2016 15:45

А что делать? Все украдено до нас. Даже по мелочам. Вот по просторам Интернета гуляет все байка про чиновницу м из городу б которая наживалась на матценностях выделяемых для ветеранов войны. Спиртное тащила, подарки из травы за 800 рублей им делала деньги за счёт сувенирки в виде футболок и бейсболок наличила..... А тут цельный мост.
Гость

22.12.2016 15:51

Какая мерзлкая чиновница! Имя в студию!
Мистер Вульф

22.12.2016 16:42

Ибо на откаты уходит много, на нормальное строительство не остаётся