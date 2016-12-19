Фонарные столбы на отремонтированном барнаульском мосту уложило штабелями

21 декабря в группе Barnaul22 «ВКонтакте» горожане рассказали, что новые столбы, установленные на открытом всего неделю назад мосту через Барнаулку, лежат в снегу. Администрация не спешит комментировать ситуацию, а мнения жителей краевого центра разделились. Одни винят подрядчика, который якобы недобросовестно выполнил свои обязательства, другие иронизируют, что причиной всему стал штормовой ветер, на который «хлипкие» конструкции не были рассчитаны.

Со слов барнаульцев, накануне вечером на проспекте Ленина возле ТЦ «Пассаж» сразу несколько фонарных столбов оказались лежащими в снегу. Горожане предположили, что реконструкцию, обошедшуюся бюджету в круглую сумму, в очередной раз провели некачественно. Многие уверяли, что крепления столбов «на четыре болта» не выдержали проверку сильным ветром, и их повалило. Другие выдвинули версию, что чиновники решили периодически демонтировать конструкции для уборки снега и защиты от вандализма. Однако позже распространилась информация о том, что некоторые из фонарей не работали, и на аллее не было освещения. В связи с этим подрядчику пришлось убрать их, чтобы выяснить причину поломки и устранить ее.

Получить комментарий у городской администрации на момент публикации не удалось, однако барнаульцы утверждают, что утром столбы уже были установлены на прежнее место.

Напомним, 13 декабря губернатор Алтайского края Александр Карлин и сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин торжественно открыли отремонтированный мост через Барнаулку. Благоустроительные работы на нем еще продолжатся до конца года, однако движение транспорта по проспекту Ленина до Речного вокзала, которого долгое время ждали городские автомобилисты, снова возобновили. На данный момент здесь уложен асфальт, смонтированы ограждения. Мост украсили копии Демидовских столпов и гранитные шары, созданные на Колыванском камнерезном заводе, за которые губернатор на открытии моста предусмотрительно пожурил подрядчиков. Как уже сообщалось ранее, в 2015 году тендер на реконструкцию двух мостов через Барнаулку в исторической части краевого центра в рамках туркластера «Барнаул - горнозаводской город» выиграл новосибирский холдинг «Сибмост». Работы на данном мосту ообошлись в 209 млн рублей, которые выделили из федерального бюджета при участии краевых и муниципальных вливаний.