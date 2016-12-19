Фонарные столбы на отремонтированном барнаульском мосту уложило штабелями

22.12.2016 10:32
21 декабря в группе Barnaul22 «ВКонтакте» горожане рассказали, что новые столбы, установленные на открытом всего неделю назад мосту через Барнаулку, лежат в снегу. Администрация не спешит комментировать ситуацию, а мнения жителей краевого центра разделились. Одни винят подрядчика, который якобы недобросовестно выполнил свои обязательства, другие иронизируют, что причиной всему стал штормовой ветер, на который «хлипкие» конструкции не были рассчитаны.
Со слов барнаульцев, накануне вечером на проспекте Ленина возле ТЦ «Пассаж» сразу несколько фонарных столбов оказались лежащими в снегу. Горожане предположили, что реконструкцию, обошедшуюся бюджету в круглую сумму, в очередной раз провели некачественно. Многие уверяли, что крепления столбов «на четыре болта» не выдержали проверку сильным ветром, и их повалило. Другие выдвинули версию, что чиновники решили периодически демонтировать конструкции для уборки снега и защиты от вандализма. Однако позже распространилась информация о том, что некоторые из фонарей не работали, и на аллее не было освещения. В связи с этим подрядчику пришлось убрать их, чтобы выяснить причину поломки и устранить ее.
Получить комментарий у городской администрации на момент публикации не удалось, однако барнаульцы утверждают, что утром столбы уже были установлены на прежнее место.
Напомним, 13 декабря губернатор Алтайского края Александр Карлин и сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин торжественно открыли отремонтированный мост через Барнаулку. Благоустроительные работы на нем еще продолжатся до конца года, однако движение транспорта по проспекту Ленина до Речного вокзала, которого долгое время ждали городские автомобилисты, снова возобновили. На данный момент здесь уложен асфальт, смонтированы ограждения. Мост украсили копии Демидовских столпов и гранитные шары, созданные на Колыванском камнерезном заводе, за которые губернатор на открытии моста предусмотрительно пожурил подрядчиков. Как уже сообщалось ранее, в 2015 году тендер на реконструкцию двух мостов через Барнаулку в исторической части краевого центра в рамках туркластера «Барнаул - горнозаводской город» выиграл новосибирский холдинг «Сибмост». Работы на данном мосту ообошлись в 209 млн рублей, которые выделили из федерального бюджета при участии краевых и муниципальных вливаний.
Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»
22.12.2016 10:39
22.12.2016 10:57
«Сибмост» не смог оправдаться перед депутатами Горсовета
Вице-президент АО «Сибмост» Сергей Савченков попытался доказать депутатам Горсовета Новосибирска справедливость иска на 2,5 млрд рублей за строительство Бугринского моста. Однако представитель компании-мостостроителя в этом не преуспел.
На вопросы депутатов ответил представитель подрядчика. Правда, к удивлению собравшихся, это был вице-президент по безопасности. Он подтвердил, что сроки строительства увеличились вдвое по объективным причинам. 21 декабря по окончании тринадцатой сессии Горсовета перед парламентариями выступил вице-президент компании «Сибмост» Сергей Савченков. Президент компании Альберт Кошкин предпочел встрече с депутатами поездку в Москву.
Напомним, по просьбе заместителя председателя Совета депутатов Рената Сулейманова в повестку двенадцатой сессии проходившей 2-го декабря был включен вопрос о многомиллиардном споре между мэрией и «Сибмостом». После долгих обсуждений депутаты пришли к мнению о необходимости заслушать вторую сторону конфликта и «вызвали «Сибмост» в Горсовет».
Аргументы представленные стороной «Сибмоста», мягко говоря, не убедили депутатов, а лишь вызвали большую уверенность в том, что у компании существовали непубличные договоренности с прежней мэрией. Свои выводы депутатский корпус аргументирует изначально низкой ценой проекта и короткими сроками сдачи.
– Хотел бы сразу сказать, что иногда в СМИ проскакивала информация, что якобы была какая-то договоренность. Говорить о каком-то сговоре мне представляется некорректным, — пытался убедить депутатов Сергей Савченков...
22.12.2016 11:10
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Они и какую-нибудь сельскую бабенку родоразрешат на единственно чистых 5 кв. м. "сданного" перинатального центра. "Брежневский застой" нервно курит сторонке...
22.12.2016 11:34
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