Алтайские эсеры попытаются «оседлать» тему нового Генплана Барнаула

Активисты алтайского регионального отделения «Справедливой России», наконец, сформулировали резолюцию по итогам «круглого стола» с участием экспертов и общественников, на котором обсуждался новый Генплан Барнаула. Документ, в котором описывается развитие города в перспективу в 20 лет, ожидаемо не устроил участников и, судя по резолюции, они сами намерены взяться за правку и переделку Генплана. В качестве аргументации указано, что это во многом необходимо для сдерживания протестного потенциала. Текст резулюции опубликован на сайте реготделения СР.

Обсуждение Генплана развития Барнаула до 2036 года состоялось еще 14 декабря, в нем приняли участие более 85 человек – помимо самих эсеров на правах организаторов, это архитекторы, географы, экологи, общественники, активисты «Народного фронта», члены Общественной палаты, СМИ. Что интересно, прийти на встречу посчитали нужным представители администрации Алтайского края, тогда как приглашенные чиновники из городской администрации не явились.

На Генеральный план со стороны экспертов обрушилась масса критики, которую со своей стороны поддержали политики. Однако такой документ, пусть и со значительными правками, Барнаулу необходим именно сейчас, поскольку непродуманная и беспорядочная урбанизация городской среды привела, по сути, к коллапсу внутригородской транспортной инфраструктуры — горожане задыхаются в автомобильных пробках. По мнению выступавших, эти дорожные заторы «формируют взрывоопасный потенциал социального протеста, который может быть перехвачен одиозными политическими течениями для достижения своих целей».

Также эксперты отметили необоснованность «точечной» застройки, которая в ряде случаев приводит к деградации жизненной среды и уменьшению площади с зеленым покрытием. Это, по мнению докладчиков, опять же способствует обострению протестных настроений, когда «в размеренную жизнедеятельность, с молчаливого согласия администрации города, бесцеремонно вторгаются различные строительные организации с попытками самозахвата земельных участков с целью пресловутой уплотняющей застройки».

Участники «круглого стола» боятся, что закрытость ряда параметров Генплана от общественности создаст условия для чиновничьего произвола и манипуляций с финансовыми средствами. По той же причине эксперты не могут оценить, как хорошо в документе прописаны пути решения существующих проблем города, а потому будущие общественные слушания в резолюции названы беспредметными, призванными «ввести в заблуждение слушателей и поставить формальную «галочку».

В итоге администрации Барнаула рекомендовано расторгнуть договор с проектировщиком Генплана — московским институтом «Гипрогор». Вместо столичных разработчиков, фактически признанных участниками профнепригодными, стратегический документ о развитии Барнаула должного уровня могут разработать местные специалисты. «Рекомендовать администрации Барнаула передать исполнение Генерального плана развития Барнаула в период до 2036 года коллективу Строительно-технологического факультета АлтГТУ, обладающему необходимым профессиональным и интеллектуальным потенциалом, способным адаптировать специфику городского планирования к существующим схемам территориального планирования краевого, агломерационного и муниципального уровней», - говорится в резолюции.

Помимо этого предлагается организовать «переговорную площадку» для диалога между представителями администрации Барнаула и профессиональным экспертным сообществом. В качестве такой площадки может выступить некоммерческая организация «Общественный Совет по развитию Барнаула» (ОСРБ), которую рекомендовано создать и зарегистрировать в кратчайшие сроки. Отдельно указано, что в ОСРБ должны войти все участники прошедшего «круглого стола». Текст этой резолюции направлен главе администрации Барнаула Сергею Дугину.

Напомним, что главный архитектор московского проектного института «Гипрогор» Анастасия Немчинова намерена в начале января лично прилететь в краевой центр и принять участие в публичных слушаниях. Как пояснила г-жа Немчинова ИА «Банкфакс», с большинством претензий, выдвинутых экспертным сообществом, она не согласна, так как все поправки не носят принципиального характера.

Впрочем, изначально было очевидно, что резонансная тема не останется без внимания политических сил, которые захотят использовать ее для набора политических очков. Не вызывает удивление то, первыми это сделали эсеры, которые в Алтайском крае специализируются на проблемах ЖКХ и урбанистики. На деле же маловероятно, что разработанный «Гипрогором» документ, прошедший согласование в Минэкономразвитии, будет передан для правок в алтайский «политех».