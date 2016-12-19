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Главная Лента новостей Таинственным исчезновением 17-летнего барнаульского кадета занялся следком

Таинственным исчезновением 17-летнего барнаульского кадета занялся следком

22.12.2016 11:39

Следственные органы СКР по Алтайскому краю объявили о проведении проверки по факту безвестного исчезновения 17-летнего подростка из Барнаула Артема Татьянникова. Он ушел из дома вечером 19 декабря и до настоящего времени не вернулся, подтверждают в управлении.

В настоящее время следователи проводят проверочные и оперативно-разыскные мероприятия для установления местонахождения юноши. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сотрудники регионального следкома обращаются ко всем, кому что-либо известно о месте пребывания барнаульца, с просьбой обращаться по телефонам: 8 (3852) 29 80 94, 29 80 02 или 102.

Отметим, что родственники и друзья пропавшего Артема Татьянникова в Сети рассказывают все больше подробностей о жизни подростка. Со слов близких, юноша - абсолютно образцовый сын и внук, который слишком оберегает мать и бабушку, чтобы просто уйти из дома. Кроме того, он получает кадетское образование, очень дисциплинированно и ответственно относится к учебе и обычно не пропускает занятия. К тому же в день пропажи он сдал непростой зачет по одной из дисциплин, поэтому говорить о проблемах в учебном заведении, которые могли бы послужить причиной ухода из дома, не приходится.

Родственники утверждают, что перед исчезновением у Артема не было конфликтов ни с кем из близких или друзей. Бабушке он заявил, что пошел на почту получить какой-то костюм, однако паспорт или другие документы с собой не взял. Перед этим он также позвонил матери, пообещав вечером встретить ее на остановке, и больше не выходил на связь. В отделении почты, куда он мог направиться, семье заявили, что такого подростка в этот вечер у них не было. В полиции родственникам сообщили, что возле данного почтового отделения в этот день была зафиксирована драка, но произошла она раньше указанных событий. Все, кто знает Артема лично, в один голос уверяют, что сбежать из дома он не мог, и строят различные криминальные версии случившегося.

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