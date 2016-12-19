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Главная Лента новостей «Нам ничего не будет»: известный алтайский журналист обвинил краевых чиновников от спорта в неуважении к людям

«Нам ничего не будет»: известный алтайский журналист обвинил краевых чиновников от спорта в неуважении к людям

22.12.2016 13:03

Серьезное недопонимание сложилось между журналистом, блогером автором программы «Ваша партия» на телеканале «Катунь 24» Артемом Кудиновым и руководителем Управления спорта и молодежной политики Алтайского края Еленой Лебедевой. По версии журналиста, чиновница за сутки до записи тематической телепрограммы перечеркнула утвержденные за несколько недель договоренности и отменила свое участие, никак не пояснив поступок и не предложив замены. Как считает Кудинов, это один из примеров наплевательского отношения ряда чиновников к СМИ и их аудитории.  

Как написал на своей странице в Facebook журналист, идея записать программу, посвященную детскому спорту в Алтайском крае, родилась более месяца назад благодаря пожеланиям телезрителей. Еще в середине ноября редакция подобрала экспертов из числа спортсменов, тренеров, руководителей ДЮСШ, которые могли бы рассказать о перспективах и проблемах в этой сфере, а также предложить возможные пути развития. Участвовать в программе вызвалась и Елена Лебедева, всего полгода назад ставшая главой целого профильного управления. «На ее участии мы и не настаивали, обрадовавшись, тем не менее, что в программе примет участие (да еще по собственной инициативе!) сам руководитель ведомства. Самый информированный и компетентный в этом вопросе эксперт и специалист», — написал Артем Кудинов.

Последующий месяц стороны согласовывали графики, при этом день съемок переносился с учетом расписания чиновницы. Однако в самый последний момент Елена Лебедева изменила свое мнение. «За день до съемки Лебедева неожиданно отказалась от своего участия, через своего помощника передав: «Мы участвовать не будем». Ни замены не предложив, ни объяснив причин своего отказа, ни извинившись, в конце концов. В результате подвела и организаторов съемок (а это с десяток человек!), и государственный телеканал, и в известном смысле именитых спортсменов, которые рассчитывали, что участие госчиновника позволит более полно осветить ситуацию в важнейшей с социальной точки зрения сфере. Я уж не говорю об аудитории «Катуни-24», которой, по моему убеждению, просто плюнули в лицо! А это ни много ни мало – более 1,1 млн человек по всему краю. Граждан и избирателей, между прочим», — возмутился г-н Кудинов.

Ситуация натолкнула журналиста на предположение, что г-же Лебедевой есть что скрывать — потому она и отказалась от съемок.  При этом, по мнению автора программы «Ваша партия»произошедшее является большим, чем частный случай. «Пренебрежительное, по-барски хамское и высокомерно-чванливое отношение к СМИ, работающим в крае, становится все более заметной доминантой взаимоотношений некоторых краевых (а глядя на них и муниципальных!) чиновников с региональными масс-медиа — газетами, интернет-ресурсами, телевидением и радио. Об этом говорят практически все коллеги-журналисты. Чиновники порой просто игнорируют взаимодействие со СМИ, так объясняя при этом свое поведение: «Если мы откажемся от выступления, нам ничего не будет. А вот если выступим, то можем и от начальства схлопотать». Стоит признать, что и вправду им проще отказаться и ничего им за это не будет», — написал Артем Кудинов.

По его мнению, участие чиновников в публичных дискуссиях, в обсуждении острых проблем сейчас выглядит невероятным. Они не готовы вступать в полемику, объясняться на доступном и понятном языке, притом что существующие факты и цифры вполне успешно позволяют им дискутировать с оппонентами и формировать позитивный образ власти. Собственной закрытостью же они наносят лишь вред самим себе.

ИА «Банкфакс» обратилось за комментарием по поводу этой истории в Управление спорта и молодежной политики Алтайского края. Однако после долгих раздумий ведомство решило не комментировать конфликтную ситуацию.

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Комментарий

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Комментариев 40
Профи

22.12.2016 13:07

Наконец-то , я услышал афоризм Константина Федина: "Сын должен слышать голос камня , положенного отцом!" Молодец , Артём!
Бред

22.12.2016 13:07

Никому не нужный бред и спорт
я знаю

22.12.2016 13:25

Они все такие, по фиг им на всех!!! Наглые, заевшиеся, никого не уважающие и не ценящие чинуши!
да уж!

22.12.2016 13:28

Лена очень труслива и держится за своем место и честно об этом сказала... Новерно и в спорте она не очень... поэтому Артем слова сказанные тет а тет перевел в "общественную" дискуссию.....
Гость

22.12.2016 13:43

Почему Лебедева отказалась от эфира? Как один из вариантов, потому, что она до исх пор не в теме. Это же не молодежной политикой управлять. Спорт сложная, многопрофильная и очень конкретная область, в нее надо погружаться, вникать и главное - защищать, отстаивать интересы. Возможно, оной госпоже просто нечего сказать. Кудинов хоть написал про нее: "Самый информированный и компетентный в этом вопросе эксперт и специалист", но это, мягко говоря, очень спорный тезис. Может, лет через пять так и будет. А может, и нет. Надо любить ту сферу, в которой ты работаешь. Лебедева раньше в любви к спорту замечена не была. Это не ее мир. Назначение Елены на должность гибридного управления изначально вызывало недоумение.
Для чиновников кругом

22.12.2016 13:45

холуи и нищеброды . Может пора показать им истинное место в этой жизни ?
А.Кудинову

22.12.2016 13:58

Ну, вот теперь и Артемка утирается, когда который раз ему плюнули в лицо и насрали в душу представители так воспеваемой им вертикали см.http://www.bankfax.ru/in_blogs/103855/! И он до сих пор по-детски наивно считает что это частные, единичные случаи! Тогда желаю "Напильнику" почаще утираться таким образом, пока до него дойдет, что это вся система (его любимая вертикаль) именно на это и заточена: люди или пыль, или электорат, или налогоплательщики. Других ролей в сценарии просто не прописано! Причем заметьте, плачется известный и где-то обласканный властью за соответствующие прогибы медийный персонаж! Что тогда говорить о простых мирянах? У меня просто душа поет, что Артемке плюнули в лицо! А что нам при этом плюнули, так нам и не так плевали, мы то привыкли утираться, а Артемке еще привыкать да привыкать!
Я Солнце

22.12.2016 14:11

Просто диву даешься от бездарности наших СМИ порой! Ну не пришла Лебедева на мероприятие и что? Вы же и не планировали её участие! Ну и провели бы встречу, организовали разговор, так нет : вы высасали проблему из пальца, а потом не поленились и не постеснялись её обнародовать. Зачем? Кому позитива добавили? Никому! Потому что просто на это не способны!
to Я Солнце

22.12.2016 14:20

Вы сейчас о какой бездарности? в чем она проявилась?
гость

22.12.2016 14:25

Солнце читать не умеет, возможно оно живет на Луне: "Последующий месяц стороны согласовывали графики, при этом день съемок переносился с учетом расписания чиновницы. " - это называется не планировали? А то что было изначально, возможно, только это и отложилось в её мозге.
To to

22.12.2016 14:33

"...подобрала экспертов из числа спортсменов..." и т.д. раз подобрала и анансировала, так и организовала бы интересный разговор! Ан нет: раздул проблему на пустом месте и сделал вывод(?) о неучастии чиновников в дискуссиях. Смешно ! А кто тогда в них участвует ? Ну не пришла Лебедева - придёт в следующий раз, когда будет возможность. Хватит за..рать людям мозг негативом и странноватыми умозаключениями.
гость

22.12.2016 14:44

раз подобрала и анАнсировала, так и организовала бы интересный разговор!
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А что да сих пор непонятно, что не о передаче идет речь, срыве или нет, грамотный(ая) наш(а)?
Русским по белому написано: «Пренебрежительное, по-барски хамское и высокомерно-чванливое отношение к СМИ, работающим в крае, становится все более заметной доминантой взаимоотношений некоторых краевых (а глядя на них и муниципальных!) чиновников с региональными масс-медиа" Вот уже и до региональных СМИ это дошло, а для простых смертных это было всегда!
to Я Солнце

22.12.2016 14:49

А вам только позитив подавай, правду не хотим знать! вы, наверное, красивые отчеты власти любите (не важно, что они лживы)!
Вас послушать, так давайте им (чиновникам) разрешим себя вести так, как они захотят, ну не пришла и не пришла, что тут страшного, ну и что, что обещала. Подумаешь, людей подвела - да кто они такие эти люди! Как вы не понимаете, что люди, глядя на такое хамское поведение со стороны чиновников, думают - им можно, почему мне нельзя? Чиновники должны быть образцом порядочности, честности (или хотя бы делать вид). А какое отношение к власти после такого поведения!
Александр Монотонов

22.12.2016 15:00

Если уж Лебедеву упрекать к неуважении к людям, то извините... Два раза подряд ездил на АТР, защищал свой социальный проект. Со стороны Елены Александровны была оказана всесторонняя поддержка моему проекту. Несколько раз обращался к ней после форума и никогда не было мне отказано во встрече. Считаю, что в крае молодежная политика нашла свое развитие именно благодаря Е.А. И в спорте эта женщина наведет порядок!
ЗМС

22.12.2016 15:14

В "объединенное" управление вместе с Е.А.Лебедевой пришла бюрократия и чиновничья значимость в самом худшем виде.Есть с чем сравнить!При Власове, Насонове и Альте такого и представить было нельзя.Но быть главной героиней в награждении,открытии спортивных мероприятий, "подсветить" себя в репортажах и фото отчетах-вот сегодняшняя модель управления краевым спортом.Уважаемый Артем!Эксперт, не знающий историю Алтайского спорта, не знакомый с терминологией и спецификой , не владеющий оперативной информацией о состоянии спортивной сферы, спортивным законодательством, не известный и не уважаемый среди спортивного сообщества, кто бы это ни был, не нужен в Вашей передаче.
Я Солнце

22.12.2016 15:15

Чиновниками их делают СМИ, а вообще-то они государственные служащие, их работа нацелена на обеспечение условий для работы курирующего заместителя губернатора и, конечно, губернатора. Что-то изменилось в планах, потребовалось её участие в других мероприятиях - за день сообщила о невозможности участия! В чем проблема? В мозге спецкора! А больше и нет никаких проблем!
гость Монотонову

22.12.2016 15:16

Так там сейчас непорядок что ли?
to Я Солнце

22.12.2016 15:26

с таким ником вам только в администрации и работать! Я - Солнце, я одна такая, остальные -так, ни о чем!
Проблема в том, что она обещали и не сдержала обещание. Мы все люди, у всех меняются планы, можно заболеть, но оставаться при этом человеком, можно было извиниться и "посожалеть", что так получилось! Но нет же, не достойные они моего извинения, лучше просто проигнорю!
Государственные служащие, прежде всего, должны работать на наше с вами благополучие (в идеале), ведь мы с вами платим им зарплату, между прочим (лично я налоги плачу исправно).
Южный посёлок

22.12.2016 15:28

Дозированная смелость лакея. Вот интересно. Заистерил бы Артём, если казус случился, скажем, с одним из сонма вице-губернаторов?
Свдетель

22.12.2016 15:32

Артем последнее время стал совсем не свой: обещает одно, делает другое. Не нравится это многим. Часто приходится слышать, что не тот Артём стал. Может по этому не идут люди на передачу, причем не только Лебедева, так как с харизмой у автора скажем так не очень и разговор он поддержать не мастер. Думаю, Катунь скоро закроет передачу: дорогое производство, а рейтинга ноль. Не станет у Артема последнего пристанища и окажется он свободным фэйсбучником, который скоро перестанет быть даже банкфаксу интересным.
На игнор-чиновников Жириновского не хватает?

22.12.2016 15:37

Глава ЛДПР Владимир Жириновский на встрече президента Владимира Путина с руководством Совета Федерации и Госдумы заявил о необходимости увольнения иркутского губернатора за массовое отравление жителей суррогатом. Среди других предложений по стабилизации обстановки — введение войск в регион, а также выпуск водки стоимостью 100 рублей.
Жириновский требовал жесткой госмонополии на алкоголь, табак и сахар, следует из стенограммы выступления на сайте Кремля. «Эти три продукта, потребляемые каждый день, дадут дополнительно по году 3 триллиона рублей. Что мы эти деньги бросаем? Царь не бросал эти деньги, советская власть не бросала. Сейчас алкогольная мафия занимается такими вещами», — сказал он.

Также по словам депутата, можно сделать дешевой водку, продавать ее, например, за 100 рублей: «Ну давайте за 100 рублей выпустим, как была „андроповка“, какая-то народная, пусть хотя бы не травятся. Чего же они пьют эту гадость? Эту гадость выпускать только в специализированных вещах, по 50 граммов разлив и под жестким контролем».

И, наконец, предложил наказать главу области Сергея Левченко и ввести в регион войска. «А губернатора Иркутской области отправить в отставку, если у него такой мор идёт, 60 человек уже умерло. И что это за врачи, что это за полиция, что это за ФСБ? В одной области не могут пресечь, уже люди в гробу, а они всё ещё ищут, кто там этим занимается! Чрезвычайное положение ввести, войска бросить, за два часа всю область перевернуть и наказать всех наглядно», — заявил Жириновский.

Президент ответил, что отравления могут быть и при госмонополии...
Антипохмелин

22.12.2016 15:39

Я удивляюсь способности Банкфакса из ничего делать скандал и сенсацию. Не приехала Лебедева на передачу и что???? Что случилось, небо упало на землю? У нее на это могла бвть масса причин, о которых она не обязана отчитываться, тем более перед такими журношлюхами как Кудинов. При чем ему по человечески все обьяснили.
Читаю и плачу

22.12.2016 15:46

Кудинов опять бухой этот бред писал? Какой миллион зрителей он нашел у своей передачки? Это убожество хоть кто-нибудь смотрит? Что касается самой Лебедевой, то она открытый приятный в общении человек. Да может пока не настолько хорошо разбираюшаяся во всех тонкостях спортеа но все же. А все эти попытки убогово журналистишки выставить ее врагом народа просто смешны. Те кто лично знает Елену Александровну это понимают.
плачет мальчонка у павильона ,кутаясь в зябкое пальтецо

22.12.2016 15:54

как с таким диагнозом Артемкиным, от имени 1.1 млн вещать такую младенческую обидчивость и злопамятность.
Лебедева с грудной жабой слегла , а он заговор против себя нарисовал-
Опра Уинфри местная разоблачалка , панимаишь........
Опахменить артемку умоляю

22.12.2016 16:14

Самое что интересное этот крендель, простите, известный журналист и блоггер, умудрился испортить отношения со многими чиновниками и экспертами. К ему нормальные адекватные люди на передачу давно не ходят. Так может пора перестать заговоры искать, а подумать, что в самом себе не так.
она не права

22.12.2016 16:28

А вот и поддержка чиновничья подтянулась!
Мистер Вульф

22.12.2016 16:39

Напильнегу отрыгнулось...
Гость

22.12.2016 17:12

Интеерсный вопрос на сайте "Алтайского спорта", который готовится с Лебедевой проводить прямую-линию, задал Сергей Пинчук с ГТРК "Алтай":
22 декабря 2016 9:38
"Есть такая поговорка: двум богам не служат. Еще говорят, что на двух стульях усидеть невозможно. Опять же, пословицу про двух зайцев вы наверняка тоже слышали. А теперь, внимание, вопрос: как вы намереваетесь искать баланс в распределении внимания между спортом и молодежной политикой (а таковой симбиоз представляется абсолютно нежизнеспособным по определению), будучи сами функционером вообще из системы образования? Не смущает ли вас тот факт, что при любом раскладе (в свете вышеприведенных пословиц и поговорок) одно из двух будет неизбежно обделено вниманием? Молодежная политика - сфера зыбкая, контуры ее очерчены слабо, грани туманны. Со спортом все иначе - это айсберг в море нынешних финансовых проблем. Одна ошибка и перечеркнутыми оказываются не проекты и прожекты, а судьбы многих реальных людей. При этом возможные негативные последствия могут уйти на глубину в несколько поколений. Понятно, что чиновник он тоже в каком-то смысле "солдат - воюет, где прикажут" (как любит говаривать тренер по легкой атлетике Сергей Клевцов). И тем не менее... Спасибо заранее за честный ответ". Ждем-с.
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА РФ

22.12.2016 18:37

Лебедева Елена Александровна

Лебедева Елена Александровна
Начальник управления спорта и молодежной политики Алтайского края, кандидат педагогических наук
Закончила Бийский государственный педагогический институт, «Педагогика и методика обучения» (учитель) и Университет Российской академии образования, «Психология» (преподаватель психологии, специализация – «Психолог в социально-экономической сфере»). Одновременно с учебой с 1992 года работала учителем в средней школе.

С 1995 года имеет опыт профессиональной управленческой деятельности. 1995 – 2006 годы возглавляла Рубцовский филиал Университета Российской академии образования. С 2006 года руководила молодежной политикой в Алтайском крае в должности заместителя начальника Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края, начальника управления по молодежной политике. С 1 июля 2016 года назначена начальником управления спорта и молодежной политики Алтайского края.

Защитила кандидатскую диссертацию по управлению в социальной сфере.

Входит в состав президентского резерва управленческих кадров («президентскую тысячу»).
При цитировании ссылка на Официальный сайт Алтайского края обязательна
Источник: http://www.altairegion22.ru/authorities/spisok/lebedeva-elena-aleksandrovna/
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

22.12.2016 18:59

Чем выше карьеристы продвигаются по карьерной лестнице, тем больше у них развивается мания величия, комплекс превосходства, ЭГОизм. Слуги Народа с такими ЭГОистичными чувствами не эффективны, пример, Слуга Народа ЕР миллионер губернатор Карлин и др. А эта, если я правильно понимаю, была замом коррупционера от образования Денисова. Как вы думаете зам. Денисова может быть не в теме корруиптрованного начальника??? Сфера психологии психическая, т.е. эти люди психофизически развиты, политика тоже сфера психическая и психологи, как бы лучше всех разбираются в психологии, в психической сфере... например, жадность- это психической заболевание, многие Слуги народа миллионеры, как раз по причине ПСИХОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, т.е. все, кто во власти- интеллектуалы, а интеллектуалы ведут людей по- ложному пути потому что Духовно не развиты. За психофизическим развитием идет психоДуховное развитие, а там уже другие учителя, более совершеннее психологов и они поступают по- другому. Духовная энергия в тысячи раз сильнее, тоньше психической. когда беседую с психологами, всегда вижу ярко выраженную вредоносную программу. вирусы. которые им заложило образование, все психологи находятся в определенных рамках и манипулировать они могут только слабыми, психология- это своего рода, манипулирование сознанием других, например, все политтехнологи- психологи, потому что политика сфера психическая, эти ребята не могут манипулировать психодуховно и духовно развитыми людьми, потому что это тоньше психологии. А. Кудинов МАСТЕР, а это вам не только психология и, кстати, смотрю на Катунь24 только Вашу Партию. Наблюдаю много лет за Управлением Культурой Безруковой, она тоже не соответствует своему статусу. Слово УПРАВЛЕНИЕ не подходит ни к культуре, ни к молодежи, ни к спорту, УВЕРЕНА, что правильное слово СОВЕТ, а не управление...А то все эти управленцы зарываются, корчат из себя амбициозных, а не скромных Слуг Народа. Берегите себя, Земляки!
ЗэМЭСУ

22.12.2016 19:01

Эксперт, не знающий историю Алтайского спорта, не знакомый с терминологией и спецификой , не владеющий оперативной информацией о состоянии спортивной сферы, спортивным законодательством, не известный и не уважаемый среди спортивного сообщества - это вы про Кудинова?
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

22.12.2016 19:25

Почему главвред Банкфакса Слугу Народа Лебедеву ГОСПОЖОЙ называет??? У нас постоянно власть, "партия власти" ЕР занимаются тем, что систематически нагнетают социальную напряженнось, вместо того чтобы дипломатично решать проблемы и снимать острые вопросы, договариваться с НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ВЛАСТЬЮ НАРОДА РФ. А. Кудинову... Чтобы формировать позитивный образ власти нужно быть психоДуховно развитым человеком, быть человеком у которого СОВЕСТЬ ЕСТЬ, а уровень развития психофизический- это практически животные в теле человека, у этих людей мозг не дружит с Сердцем, у них только перспектива- Стать Человеком в человеческом теле у которого Совесть есть. Что Безрукова из мухи раздула слона, что Лебедева, все это говорит только об ограниченности этих персонажей, что взять с ДУХОВНО не развитых. Чиновникам страшно, они боятся работу потерять, что- то не так сказать, а по большому счету у них НЕ ДОСТАТОЧНО ЛЮБВИ. Любовь и Совесть, Душа живут в районе Сердца, а чиновник- это мозг. интеллект и в этом мозгу полно вирусов и вредоносных программ, потому что мозг- это компьютер. Как вы думаете, какой у мозга- компьютера чиновников антивирусник??? НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ- это миссия человечества и каждого человека в отдельности, а это вам не психология или статус кандидата или доктора наук. Берегите себя, Земляки!
Кудинов попроси В.В. Путина

22.12.2016 19:31


наказать руководителя Управления спорта и молодежной политики Алтайского края Елену Лебедеву и ввести в регион войска. Чем бы дитё не тешилось, абы не плакало!!!!!
Санта! У Кудинова где совесть была писунчик вырос....

22.12.2016 19:34

АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ писал(а):
А. Кудинову... Чтобы формировать позитивный образ власти нужно быть психоДуховно развитым человеком, быть человеком у которого СОВЕСТЬ ЕСТЬ,
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА РФ

22.12.2016 19:34

Александр Франц
пастор алтайских лютеран
Вчера я видел инопланетянина…- Пришлось побывать на одном мероприятии в заслуженной и некогда значимой общественной организации. В числе первых выступающих был тот, кто представился чиновником краевой администрации.В менторском тоне он, как власть имеющий, в первую очередь отчитал руководителей этой общественной организации в том духе, что они к нему "не пришли, не вручили, не отчитались, не доложили, не рассказали" и т.п.А далее поведал об успешном опыте своей чиновничьей работы, что подопечные ему алтайские промышленные (!!!) предприятия наращивают производство так, что даже не успевают производить и реализовывать свою продукцию, так много они ее делают и такой большой на нее спрос!И после этого своего выступления он быстро улетучился, сославшись, что ему уже нужно на следующее мероприятие.Растворился в воздухе, оставив после своего явления стойкое ощущение, что это был инопланетянин или некто из Зазеркалья, кто-то из параллельного нам мира, где некие славные мужи судят по правде, руководят мудро и успешно, где процветает промышленное производство, где народ живет в холе и неге, ни в чем не нуждаясь и благоденствуя.Не успели мои мысли об этом дивном славном Зазеркалье прийти в порядок, как сегодня в утренних теле-новостях уже другой достойный руководитель поведал о сырном, гречишном, медовом и... не помню еще каком, крае.Так и хочется оказаться там и хоть одним глазком самому взглянуть на всё это изобилие с медово-кисельными реками и гречишно-сырными берегами!
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

22.12.2016 19:57

ПРАВДА всегда трансформирует, перестраивает, перезагружает. Если все будут молчать, кто поможет слабым или падшим перезагружаться, перестраиваться, трансформироваться, Эволюционировать, они же будут думать в тишине, что они совершенства. Какой бы причина возмущения А.Кудинова не была, отношения должны быть человеческими, а не командно административные, управляющие. Почему у ЕР Карлина и ЕР не было, нет и не будет поддержки масс? Не достаточно Любви, мозг не дружит с Сердцем. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ВЕДУТ ЛЮДЕЙ ПО- ЛОЖНОМУ ПУТИ ПОТОМУ ЧТО ДУХОВНО НЕ РАЗВИТЫ. Огонь жжет, Огонь единственное не оскверненное Божество, А. Кудинов не успокоится, он- Творческая Личность, Талант и не зря он возмущается...Эта Лебедева, как и Безрукова в будущем Региональном Правительстве Алтая временно служить будут, а соответствовать территории Россия(Святая Русь), Алтай(золотой, Святой, высокодуховный)- это практически нужно стать Святым и деловым одновременно, пока никто не соответствует этому статусу. Политика, управление- сфера психическая, перемнчивая. Поддержка масс может быть только у тех. кто смог НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ, а это вам не Безрукова с Лебедевой... это Универсальные, Внеклассовые лидеры могут, которые могут взаимодействовать, обмениваться энергией, советоваться, кооперироваться. Будущее за КООПЕРАЦИЕЙ. А эти ребята живут без обратной связи, они ЭГОисты, карьеристы, им страшно, мир двойственности, дуальности, двойных стандартов, имитация жизни, плутовство, муть голубая, заморочки. Они страшно боятся ЧЕСТНЫХ ВЫБОРОВ и тех, кому обязаны служить- НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ ВЛАСТЬ НАРОДА РФ. Берегите себя, Земляки!
Солнце жжот

22.12.2016 20:50

" .... государственные служащие, их работа нацелена на обеспечение условий для работы курирующего заместителя губернатора и, конечно, губернатора."

А мы наивные думали, что для людей они работают.... Прям откровение!
Знайка

22.12.2016 21:40

Елена Александровна -замечательный человек и работает на своем месте, Артем совсем зарвался! Нашел на кого грязь лить! Совершенно раздутая из комара в слона история- заболел человек, не смог прийти! Ну и что? Нет же, обидели журналиста, Ай, Ай, Ай! А раньше никто не болел, никто не отказывался от эфиров несмотря на обещания? Что же раньше не извергались громы и молнии в адрес этих людей?
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

22.12.2016 22:04

Представила чиновницу Лебедеву среди МАСТЕРов, чемпионов, выдающихся людей в Вашей Партии, УВЕРЕНА, что такие чиновницы, как Лебедева или Безрукова ничего не смыслят ни в спорте, ни в молодежной политике, ни в культуре, для этого должен быть фундамент- Принципы Гуманного Поведения...ЕР Карлин поназначал лояльных себе любимому людей, которые не имеют поддержки, уважения общества, Земляков, НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НАРОДА РФ. Мне понравилось про тренеров, которые делают будущих МАСТЕРов, их зарплаты, они в 10...раз меньше, чем у не эффективных чиновников, Слуг Народа. В присутствии чиновницы Лебедевой ребятам от спорта еще труднее было бы говорить, а ей, может быть, стыдно было бы в глаза им смотреть, кто она такая?серая мышка... и кто эти ГЕРОИ, МАСТЕРА, выдающиеся спортсмены. Хоть бы кто в нашей власти пользовался уважением в обществе, не знаю ни одного..."уважение" подневольных меня не интересует, не смешите мои тапочки: Дугин хвалит Карлина- это приколы нашего городка...или сам себя не похвалишь, никто не похвалит, Медные Трубы ЕР Карлина уже всем надоели. Все сферы жизни людей, все направления страдают по причине Экономического кризиса, экономики, денег... На международной выставке в Москве с 5 по 9 декабря было представлено наше НПО Эраконд и наш Клуб потребителей, тема была Здоровье Нации, ЗОЖ, нашим продукт ЭРАКОНД заинтересовал одного серьезного производителя питания для спортсменов, спортивная медицина, будем сотрудничать, ребята хотят чтобы все напитки подвид кока-колы и др. энергетики, вредные для здоровья ушли с рынка и им на замену пришли отечественные натуральные, полезные, экологически чистые. Спортсмены Башкиртостана употребляют наш Эраконд и среди них есть победители олимпиад, Эраконд не допинг какой- нибудь, это живой, природный, натуральный, растительный, необходимый клеткам организма экстракт, восстанавливающий организм, силы. Берегите себя, Земляки!
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

22.12.2016 22:25

Если вы заболели или другой форсмажор, нужно было об этом сказать, А. Кудинов не может врать. Лично у меня служение людям важнее личного. Спорт, молодежная политика и болезнь не совместимы, если честно, пусть Лебедева ведет ЗОЖ, есть причины болезней, устраните причину и болезнь уйдет. Где вы видите, что кто- то грязь льет, причина в Лебедевой или кто там от ее имени отказался от участия в программе. Ведите себя по человечески и не будет конфликтов. Для кого- то буду- не буду, хочу- не хочу... а для кого- то сорванные планы. В адрес этих людей, чиновников, всегда извергаются громы и молнии, потому что большинство из них ни на своем месте, чтобы работать с людьми, нужно людей Любить и поступать с ними по человечески. А. Кудинов ПРАВ! Плохих людей не бывает, бывают плохие ПОСТУПКИ. ПОСТУПКИ чиновников, публичных людей, должны быть этичными. Если это недоразумение, недопонимание или еще там что- то, выливаясь в публичное пространство требует разьяснений со стороны Слуг Народа, а не молчаний, скрываний и репрессий... могла бы прислать зама или кого- нибудь вместо себя, специалиста по спорту, если сама не спортсменка... программа- то была серьезная. Берегите себя, Земляки!