«Нам ничего не будет»: известный алтайский журналист обвинил краевых чиновников от спорта в неуважении к людям

Серьезное недопонимание сложилось между журналистом, блогером автором программы «Ваша партия» на телеканале «Катунь 24» Артемом Кудиновым и руководителем Управления спорта и молодежной политики Алтайского края Еленой Лебедевой. По версии журналиста, чиновница за сутки до записи тематической телепрограммы перечеркнула утвержденные за несколько недель договоренности и отменила свое участие, никак не пояснив поступок и не предложив замены. Как считает Кудинов, это один из примеров наплевательского отношения ряда чиновников к СМИ и их аудитории.

Как написал на своей странице в Facebook журналист, идея записать программу, посвященную детскому спорту в Алтайском крае, родилась более месяца назад благодаря пожеланиям телезрителей. Еще в середине ноября редакция подобрала экспертов из числа спортсменов, тренеров, руководителей ДЮСШ, которые могли бы рассказать о перспективах и проблемах в этой сфере, а также предложить возможные пути развития. Участвовать в программе вызвалась и Елена Лебедева, всего полгода назад ставшая главой целого профильного управления. «На ее участии мы и не настаивали, обрадовавшись, тем не менее, что в программе примет участие (да еще по собственной инициативе!) сам руководитель ведомства. Самый информированный и компетентный в этом вопросе эксперт и специалист», — написал Артем Кудинов.

Последующий месяц стороны согласовывали графики, при этом день съемок переносился с учетом расписания чиновницы. Однако в самый последний момент Елена Лебедева изменила свое мнение. «За день до съемки Лебедева неожиданно отказалась от своего участия, через своего помощника передав: «Мы участвовать не будем». Ни замены не предложив, ни объяснив причин своего отказа, ни извинившись, в конце концов. В результате подвела и организаторов съемок (а это с десяток человек!), и государственный телеканал, и в известном смысле именитых спортсменов, которые рассчитывали, что участие госчиновника позволит более полно осветить ситуацию в важнейшей с социальной точки зрения сфере. Я уж не говорю об аудитории «Катуни-24», которой, по моему убеждению, просто плюнули в лицо! А это ни много ни мало – более 1,1 млн человек по всему краю. Граждан и избирателей, между прочим», — возмутился г-н Кудинов.

Ситуация натолкнула журналиста на предположение, что г-же Лебедевой есть что скрывать — потому она и отказалась от съемок. При этом, по мнению автора программы «Ваша партия», произошедшее является большим, чем частный случай. «Пренебрежительное, по-барски хамское и высокомерно-чванливое отношение к СМИ, работающим в крае, становится все более заметной доминантой взаимоотношений некоторых краевых (а глядя на них и муниципальных!) чиновников с региональными масс-медиа — газетами, интернет-ресурсами, телевидением и радио. Об этом говорят практически все коллеги-журналисты. Чиновники порой просто игнорируют взаимодействие со СМИ, так объясняя при этом свое поведение: «Если мы откажемся от выступления, нам ничего не будет. А вот если выступим, то можем и от начальства схлопотать». Стоит признать, что и вправду им проще отказаться и ничего им за это не будет», — написал Артем Кудинов.

По его мнению, участие чиновников в публичных дискуссиях, в обсуждении острых проблем сейчас выглядит невероятным. Они не готовы вступать в полемику, объясняться на доступном и понятном языке, притом что существующие факты и цифры вполне успешно позволяют им дискутировать с оппонентами и формировать позитивный образ власти. Собственной закрытостью же они наносят лишь вред самим себе.

ИА «Банкфакс» обратилось за комментарием по поводу этой истории в Управление спорта и молодежной политики Алтайского края. Однако после долгих раздумий ведомство решило не комментировать конфликтную ситуацию.