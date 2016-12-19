«Нам ничего не будет»: известный алтайский журналист обвинил краевых чиновников от спорта в неуважении к людям

22.12.2016 13:03
Серьезное недопонимание сложилось между журналистом, блогером автором программы «Ваша партия» на телеканале «Катунь 24» Артемом Кудиновым и руководителем Управления спорта и молодежной политики Алтайского края Еленой Лебедевой. По версии журналиста, чиновница за сутки до записи тематической телепрограммы перечеркнула утвержденные за несколько недель договоренности и отменила свое участие, никак не пояснив поступок и не предложив замены. Как считает Кудинов, это один из примеров наплевательского отношения ряда чиновников к СМИ и их аудитории.
Как написал на своей странице в Facebook журналист, идея записать программу, посвященную детскому спорту в Алтайском крае, родилась более месяца назад благодаря пожеланиям телезрителей. Еще в середине ноября редакция подобрала экспертов из числа спортсменов, тренеров, руководителей ДЮСШ, которые могли бы рассказать о перспективах и проблемах в этой сфере, а также предложить возможные пути развития. Участвовать в программе вызвалась и Елена Лебедева, всего полгода назад ставшая главой целого профильного управления. «На ее участии мы и не настаивали, обрадовавшись, тем не менее, что в программе примет участие (да еще по собственной инициативе!) сам руководитель ведомства. Самый информированный и компетентный в этом вопросе эксперт и специалист», — написал Артем Кудинов.
Последующий месяц стороны согласовывали графики, при этом день съемок переносился с учетом расписания чиновницы. Однако в самый последний момент Елена Лебедева изменила свое мнение. «За день до съемки Лебедева неожиданно отказалась от своего участия, через своего помощника передав: «Мы участвовать не будем». Ни замены не предложив, ни объяснив причин своего отказа, ни извинившись, в конце концов. В результате подвела и организаторов съемок (а это с десяток человек!), и государственный телеканал, и в известном смысле именитых спортсменов, которые рассчитывали, что участие госчиновника позволит более полно осветить ситуацию в важнейшей с социальной точки зрения сфере. Я уж не говорю об аудитории «Катуни-24», которой, по моему убеждению, просто плюнули в лицо! А это ни много ни мало – более 1,1 млн человек по всему краю. Граждан и избирателей, между прочим», — возмутился г-н Кудинов.
Ситуация натолкнула журналиста на предположение, что г-же Лебедевой есть что скрывать — потому она и отказалась от съемок. При этом, по мнению автора программы «Ваша партия», произошедшее является большим, чем частный случай. «Пренебрежительное, по-барски хамское и высокомерно-чванливое отношение к СМИ, работающим в крае, становится все более заметной доминантой взаимоотношений некоторых краевых (а глядя на них и муниципальных!) чиновников с региональными масс-медиа — газетами, интернет-ресурсами, телевидением и радио. Об этом говорят практически все коллеги-журналисты. Чиновники порой просто игнорируют взаимодействие со СМИ, так объясняя при этом свое поведение: «Если мы откажемся от выступления, нам ничего не будет. А вот если выступим, то можем и от начальства схлопотать». Стоит признать, что и вправду им проще отказаться и ничего им за это не будет», — написал Артем Кудинов.
По его мнению, участие чиновников в публичных дискуссиях, в обсуждении острых проблем сейчас выглядит невероятным. Они не готовы вступать в полемику, объясняться на доступном и понятном языке, притом что существующие факты и цифры вполне успешно позволяют им дискутировать с оппонентами и формировать позитивный образ власти. Собственной закрытостью же они наносят лишь вред самим себе.
ИА «Банкфакс» обратилось за комментарием по поводу этой истории в Управление спорта и молодежной политики Алтайского края. Однако после долгих раздумий ведомство решило не комментировать конфликтную ситуацию.
22.12.2016 13:07
22.12.2016 13:07
22.12.2016 13:25
22.12.2016 13:28
22.12.2016 13:43
22.12.2016 13:45
22.12.2016 13:58
22.12.2016 14:11
22.12.2016 14:20
22.12.2016 14:25
22.12.2016 14:33
22.12.2016 14:44
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А что да сих пор непонятно, что не о передаче идет речь, срыве или нет, грамотный(ая) наш(а)?
Русским по белому написано: «Пренебрежительное, по-барски хамское и высокомерно-чванливое отношение к СМИ, работающим в крае, становится все более заметной доминантой взаимоотношений некоторых краевых (а глядя на них и муниципальных!) чиновников с региональными масс-медиа" Вот уже и до региональных СМИ это дошло, а для простых смертных это было всегда!
22.12.2016 14:49
Вас послушать, так давайте им (чиновникам) разрешим себя вести так, как они захотят, ну не пришла и не пришла, что тут страшного, ну и что, что обещала. Подумаешь, людей подвела - да кто они такие эти люди! Как вы не понимаете, что люди, глядя на такое хамское поведение со стороны чиновников, думают - им можно, почему мне нельзя? Чиновники должны быть образцом порядочности, честности (или хотя бы делать вид). А какое отношение к власти после такого поведения!
22.12.2016 15:00
22.12.2016 15:14
22.12.2016 15:15
22.12.2016 15:16
22.12.2016 15:26
Проблема в том, что она обещали и не сдержала обещание. Мы все люди, у всех меняются планы, можно заболеть, но оставаться при этом человеком, можно было извиниться и "посожалеть", что так получилось! Но нет же, не достойные они моего извинения, лучше просто проигнорю!
Государственные служащие, прежде всего, должны работать на наше с вами благополучие (в идеале), ведь мы с вами платим им зарплату, между прочим (лично я налоги плачу исправно).
22.12.2016 15:28
22.12.2016 15:32
22.12.2016 15:37
Жириновский требовал жесткой госмонополии на алкоголь, табак и сахар, следует из стенограммы выступления на сайте Кремля. «Эти три продукта, потребляемые каждый день, дадут дополнительно по году 3 триллиона рублей. Что мы эти деньги бросаем? Царь не бросал эти деньги, советская власть не бросала. Сейчас алкогольная мафия занимается такими вещами», — сказал он.
Также по словам депутата, можно сделать дешевой водку, продавать ее, например, за 100 рублей: «Ну давайте за 100 рублей выпустим, как была „андроповка“, какая-то народная, пусть хотя бы не травятся. Чего же они пьют эту гадость? Эту гадость выпускать только в специализированных вещах, по 50 граммов разлив и под жестким контролем».
И, наконец, предложил наказать главу области Сергея Левченко и ввести в регион войска. «А губернатора Иркутской области отправить в отставку, если у него такой мор идёт, 60 человек уже умерло. И что это за врачи, что это за полиция, что это за ФСБ? В одной области не могут пресечь, уже люди в гробу, а они всё ещё ищут, кто там этим занимается! Чрезвычайное положение ввести, войска бросить, за два часа всю область перевернуть и наказать всех наглядно», — заявил Жириновский.
Президент ответил, что отравления могут быть и при госмонополии...
22.12.2016 15:39
22.12.2016 15:46
22.12.2016 15:54
Лебедева с грудной жабой слегла , а он заговор против себя нарисовал-
Опра Уинфри местная разоблачалка , панимаишь........
22.12.2016 16:14
22.12.2016 16:28
22.12.2016 16:39
22.12.2016 17:12
22 декабря 2016 9:38
"Есть такая поговорка: двум богам не служат. Еще говорят, что на двух стульях усидеть невозможно. Опять же, пословицу про двух зайцев вы наверняка тоже слышали. А теперь, внимание, вопрос: как вы намереваетесь искать баланс в распределении внимания между спортом и молодежной политикой (а таковой симбиоз представляется абсолютно нежизнеспособным по определению), будучи сами функционером вообще из системы образования? Не смущает ли вас тот факт, что при любом раскладе (в свете вышеприведенных пословиц и поговорок) одно из двух будет неизбежно обделено вниманием? Молодежная политика - сфера зыбкая, контуры ее очерчены слабо, грани туманны. Со спортом все иначе - это айсберг в море нынешних финансовых проблем. Одна ошибка и перечеркнутыми оказываются не проекты и прожекты, а судьбы многих реальных людей. При этом возможные негативные последствия могут уйти на глубину в несколько поколений. Понятно, что чиновник он тоже в каком-то смысле "солдат - воюет, где прикажут" (как любит говаривать тренер по легкой атлетике Сергей Клевцов). И тем не менее... Спасибо заранее за честный ответ". Ждем-с.
22.12.2016 18:37
Лебедева Елена Александровна
Начальник управления спорта и молодежной политики Алтайского края, кандидат педагогических наук
Закончила Бийский государственный педагогический институт, «Педагогика и методика обучения» (учитель) и Университет Российской академии образования, «Психология» (преподаватель психологии, специализация – «Психолог в социально-экономической сфере»). Одновременно с учебой с 1992 года работала учителем в средней школе.
С 1995 года имеет опыт профессиональной управленческой деятельности. 1995 – 2006 годы возглавляла Рубцовский филиал Университета Российской академии образования. С 2006 года руководила молодежной политикой в Алтайском крае в должности заместителя начальника Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края, начальника управления по молодежной политике. С 1 июля 2016 года назначена начальником управления спорта и молодежной политики Алтайского края.
Защитила кандидатскую диссертацию по управлению в социальной сфере.
Входит в состав президентского резерва управленческих кадров («президентскую тысячу»).
При цитировании ссылка на Официальный сайт Алтайского края обязательна
Источник: http://www.altairegion22.ru/authorities/spisok/lebedeva-elena-aleksandrovna/
22.12.2016 18:59
22.12.2016 19:01
22.12.2016 19:25
22.12.2016 19:31
наказать руководителя Управления спорта и молодежной политики Алтайского края Елену Лебедеву и ввести в регион войска. Чем бы дитё не тешилось, абы не плакало!!!!!
22.12.2016 19:34
22.12.2016 19:34
пастор алтайских лютеран
Вчера я видел инопланетянина…- Пришлось побывать на одном мероприятии в заслуженной и некогда значимой общественной организации. В числе первых выступающих был тот, кто представился чиновником краевой администрации.В менторском тоне он, как власть имеющий, в первую очередь отчитал руководителей этой общественной организации в том духе, что они к нему "не пришли, не вручили, не отчитались, не доложили, не рассказали" и т.п.А далее поведал об успешном опыте своей чиновничьей работы, что подопечные ему алтайские промышленные (!!!) предприятия наращивают производство так, что даже не успевают производить и реализовывать свою продукцию, так много они ее делают и такой большой на нее спрос!И после этого своего выступления он быстро улетучился, сославшись, что ему уже нужно на следующее мероприятие.Растворился в воздухе, оставив после своего явления стойкое ощущение, что это был инопланетянин или некто из Зазеркалья, кто-то из параллельного нам мира, где некие славные мужи судят по правде, руководят мудро и успешно, где процветает промышленное производство, где народ живет в холе и неге, ни в чем не нуждаясь и благоденствуя.Не успели мои мысли об этом дивном славном Зазеркалье прийти в порядок, как сегодня в утренних теле-новостях уже другой достойный руководитель поведал о сырном, гречишном, медовом и... не помню еще каком, крае.Так и хочется оказаться там и хоть одним глазком самому взглянуть на всё это изобилие с медово-кисельными реками и гречишно-сырными берегами!
22.12.2016 19:57
22.12.2016 20:50
А мы наивные думали, что для людей они работают.... Прям откровение!
22.12.2016 21:40
22.12.2016 22:04
22.12.2016 22:25