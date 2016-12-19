Город, где хочется жить: Барнаул отметился в новых рейтингах благоустройства

За последние две недели Барнаул отметился сразу в нескольких рейтингах, оценивающих качество жизни в муниципалитете. По заверениям чиновников, краевой центр, не все жители которого знают фамилию своего сити-менеджера, пребывает в топе российских городов.

Так, по результатам экологического рейтинга (составлен Минприродой) за 2015 год Барнаул занял пятое место среди городов Сибири и Дальнего Востока и вошел в десятку лидеров среди 94 территорий по показателю «Управление воздействием на окружающую среду». При этом общая позиция в шорт-листе у краевого центра весьма скромная — 21-ое место (опустился на семь позиций в сравнении с 2014 годом — прим. ред. БФ). В то же время, например, Горно-Алтайск возглавил рейтинг, а Кемерово с Омском расположились на 15-ой и 16-ой строчках соответственно. разработчиками в расчет принимались сведения об экологическом развитии городов по семи ключевым категориям: воздушная среда, водопотребление и качество воды, обращение с отходами, использование территорий, транспорт, энергопотребление, управление воздействием на окружающую среду. Барнаул достиг определенных высот только в последней категории.

Кроме того, по итогам IX международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и Евразийского экономического союза «Город, где хочется жить» Барнаул получил дипломы в четырех номинациях - «за разработку и внедрение системы индикативного планирования, в целях повышения эффективности оценки деятельности районных администраций»; «за организацию государственно-частного партнерства в рамках реализации проекта туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город»; «за внедрение эффективной системы налогообложения малого бизнеса; «за разработку, внедрение и развитие муниципальной информационной системы «Электронный Барнаул». Об этом сообщает офсайт горадминистрации.

На фоне этих благостных реляций особый интерес представляют оценки сложившейся городской среды, которые дают не эксперты, а рядовые горожане. Львиная доля претензий барнаульцев в последние годы касалась нечищенных дорог в зимний период и отсутствия продуманной стратегии по ремонту магистралей летом. Нередко критиковали горадминистрацию за ту же экологию и состояние коммунальных сетей. Притчей во языцех уже успела стать точечная застройка в городе, ведущаяся, по мнению общественности, при полном попустительстве властей. Борцы с коррупцией и «Народный фронт» неоднократно пеняли чиновникам на неоправданные траты, например на апгрейд собственного сайта. Последней каплей в 2016 году стала непродуманная до конца система электронных проездных. Отдельного разговора заслуживает туркластер и его объекты, как уже возведенные, так и строящиеся: набережная, Нагорный парк и лестница к нему. Показательно, что Барнаул, невзирая на локальные успехи, перечисленные выше, не сумел войти в Топ самых благоустроенных административных центров по версии Минстроя, как это было в прошлом году.