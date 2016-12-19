Круги на воде: «обездоленные» жертвы алтайского наводнения подтолкнут правительство России к новым законам

Счетная палата РФ выяснила, что пострадавшие от наводнения в Алтайском крае и Республике Алтай в 2014 году до сих пор добиваются полагающихся им выплат. В 2016 году 28 человек доказали в суде, что их необоснованно не включили в списки на получение единовременной материальной помощи, а в 2015 году иски выиграл 21 человек. По словам адвоката, представляющего интересы пострадавших от ЧС, еще далеко не все получили положенное. В то же время, по информации Счетной палаты, сотням людей выдали единовременную материальную помощь по два раза. Ситуация может дать толчок к изменению законодательства, пишут «Известия».

В пресс-службе Счетной палаты изданию рассказали, что ситуация с оставленными без выплат жителями «двух Алтаев» сложилась из-за несовершенства законодательства. Бюджетные ассигнования выделяются из Резервного фонда правительства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. По правилам россияне могут получать единовременную финансовую помощь из расчета 100 тысяч рублей на человека при полной утрате имущества первой необходимости и по 50 тысяч рублей — при частичной.

В соответствии с рекомендациями МЧС к перечню такого имущества относятся медицинские предметы для поддержания жизнедеятельности граждан с ограниченными возможностями. А также холодильник, телевизор, шкаф и другие предметы общесемейного пользования. Однако законодательно понятие термина «имущество первой необходимости» не определено. Это приводит к тому, что граждане в массовом порядке идут в суды и оспаривают заключения межведомственных комиссий, определяющих масштаб ущерба.

По данным Счетной палаты, в 2015 году 294 пострадавших от наводнения на Алтае по решению суда включили в списки на получение выплат по 100 тысяч рублей, а не по 50 тысяч рублей, как было установлено первоначально. «Определение степени утраты имущества носит субъективный характер, что, в свою очередь, создает основу для формирования коррупционных рисков при оказании финансовой помощи гражданам, а также может способствовать злоупотреблениям со стороны граждан», — констатировал в своем отчете аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров.

Адвокат, член адвокатской палаты Алтайского края Вячеслав Александров рассказал, что после наводнения к нему обратились десятки пострадавших семей, но никому не удалось помочь. Межведомственные комиссии, определяющие ущерб, понесенный гражданами в связи с ЧС, состоят из представителей местной администрации, а размытость определений материального ущерба позволяет им трактовать закон на свое усмотрение. «В 2014 году у нас была очень тяжелая ситуация. Тех, кто реально пострадал, — сотни. Но они не получили ни рубля даже за чайник с кастрюлей, которые утонули, за погибшую птицу и уничтоженные огороды. На всю страну сообщили, что выделено больше 6 млрд рублей, но люди не понимают, куда делись эти деньги», — говорит адвокат.

Куда разошлись деньги — уже не секрет. По итогам проверки Счетной палаты выяснилось, что в Республике Алтай, например, 326 граждан получили единовременную материальную помощь два раза. На это ушло 5,7 млн рублей. Еще 1,3 млн рублей получили 19 иностранных граждан, которые не имели на это права.

Напомним, в мае 2014 года в результате выпадения сильных осадков и разлива рек на Алтае было подтоплено более 230 населенных пунктов. Это ЧС стоило федеральному бюджету 6,2 млрд рублей, которые не всегда использовались эффективно. Судя по данным Счетной палаты, в других регионах ситуация с использованием ассигнований, направленных на ликвидацию последствий ЧС и помощь пострадавшим, не лучше. Например, в Кемеровской области, где в 2013 году прошел сильный град, 11 млн рублей выплатили людям на ремонт автомобилей, в то время как эти деньги предназначались на восстановление жилья. А в Челябинской области, куда в 2013 году упал метеорит, 272 млн рублей, выделенные из федерального бюджета на неотложное восстановление дорог, фактически пошли на покрытие расходов области. А дороги были отремонтированы за счет местного бюджета.

По итогам расследования ситуации коллегия Счетной палаты обратилась в правительство России с предложением нормативно закрепить понятие «имущество первой необходимости» либо изменить подход к определению круга лиц, которым должна оказываться помощь при чрезвычайных ситуациях. К разработке изменений законодательства ведомство предлагает привлечь МЧС и Минфин.

Председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, поддерживающий инициативу Счетной палаты, рассказал, что антикоррупционный комитет также неоднократно фиксировал нарушения закона в части оказания помощи гражданам, пострадавшим от ЧС. «Многие понятия не определены и не раскрывают, что конкретно государство компенсирует за счет бюджета. Например, что такое «затопление» и «подтопление», «значительная степень повреждения» жилого дома при пожаре или «незначительная». Размытость формулировок дает должностным лицам возможность использовать государственные средства с личной выгодой», — считает Кирилл Кабанов.

Он отметил, что на практике компенсацию в первую очередь получают «свои», то есть люди, работающие в местной администрации, их родственники и знакомые. А остальные пострадавшие должны отстаивать свои права в суде.