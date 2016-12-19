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Главная Лента новостей Из-за многолетних бюрократических проволочек в Барнауле обрушился потолок аварийного дома

Из-за многолетних бюрократических проволочек в Барнауле обрушился потолок аварийного дома

27.12.2016 13:32

На минувшей неделе в одном из жилых помещений многоквартирного аварийного дома по адресу улица Телефонная, 36 в Барнауле обрушился потолок. Жильцы этого дома рассказали ИА «Банкфакс» о том, что много лет пытаются достучаться до городской администрации и сменяющих друг друга УК. Капитальный ремонт в здании постоянно откладывают, а жителей не переселяют в дома маневренного фонда.

Со слов одной из жительниц дома на Телефонной, 36 Валерии Козлитиной, в эту квартиру они переехали несколько месяцев назад. До этого в ней жил дедушка горожанки. Всего в двухэтажном доме находится около 20 квартир, в большинстве из которых проживают пенсионеры и семьи с детьми. Соседи рассказали новоселам, что дом пребывает в аварийном состоянии уже много лет. Жильцы неоднократно обращались в управляющие компании, которые обслуживали дом, однако те обещали провести ремонт, собирали с пожилых людей деньги и пропадали, сменяя одна другую. Не возымели действия и обращения во властные структуры.

Предположительно, капремонт в доме будет проведен в 2017 году. «С каждым днем жить здесь все страшнее. Представители ЖЭУ никаких мер не предпринимают. Говорят, что этим город должен заниматься. А сегодня у соседей за нашей стеной обвалился потолок. Боимся, что до весны дом просто не доживет!» - говорит Валерия Козлитина. Она пояснила, что после обрушения соседи сразу обратились в ЖЭУ. «Там им сказали придут рабочие, поставят подпорки! И сказали, что это не их проблемы, якобы город должен этим заниматься! А соседи находятся через стенку от нас, если пойдет обрушение, то и нас завалит!» - объяснила жительница дома.

Она также добавила, что написала письмо в приемную президента РФ, приложив к нему фотографии рухнувшего потолка. «Будем ждать ответа! В нашем доме просто большинство пожилых людей, и они не хотят свои силы и нервы на все это тратить. Но я готова за это побороться, так как эта квартира нашей семье досталась с самого основания дома, хотя дедушке еще давно сказали, что в архитектуре города этого дома уже нет, еще со времен СССР», - заключила собеседница.

Между тем, согласно решению суда Железнодорожного района Барнаула, опубликованному на портале судебных и нормативных актов РФ, капитальный ремонт дома по Телефонной, 36 должны были провести еще в 2013 году. Обязанность произвести работы была положена на комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула. Суд установил и срок окончания ремонта - 1 сентября 2013 года. Однако чиновники не планировали даже начинать капитальную «перезагрузку» ветхого дома. За это судебные приставы-исполнители в течение трех прошедших лет несколько раз привлекали городской комитет ЖКХ к административной ответственности в виде штрафов.

Представители власти пытались оспорить судебные решения, вынесенные не в их пользу. Они поясняли, что вина комитета в данном случае отсутствует, поскольку «в соответствии с ведомственными строительными нормами и правилами проведение необходимых работ возможно только при наличии проектной документации». Уже после ее изготовления комитету необходимо провести открытый конкурс по подбору подрядной организации, которая выполнит капремонт, а сама процедура проведения аукциона является длительной.

Кроме того, они ссылались на постановление администрации города, в котором утверждена муниципальная программа «Барнаул – комфортный город» на 2015 - 2025 годы». Указанный дом включили в программу ремонта только на 2018 год. «Комитет является участником бюджетного процесса и осуществляет деятельность в соответствии с положениями бюджетного законодательства в рамках финансирования, предусмотренного бюджетом на определенные цели. Иное приведет к нарушению бюджетного законодательства» - защищались чиновники.

Однако суд ни разу не встал на сторону городского комитета ЖКХ. В апреле текущего года Центральный районный суд Барнаула в очередной раз оставил апелляцию муниципалитета без удовлетворения. Как следует из судебного решения, указанные комитетом в жалобе причины неисполнения решения суда в установленные сроки, не являются уважительными. Приведенные доводы об отсутствии финансирования, длительности проведения организационных мероприятий, могут лишь быть основанием для предоставления отсрочки, однако они не освобождают от административной ответственности за непроведение ремонта.

Фото: Валерия Козлитина

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Комментарий

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Комментариев 5
гость

27.12.2016 13:39

У нас почтальон отправляла письмо Путину по поводу нищенской зарплаты и даже ответ пришёл из Кремля. Суть ответа такова: не нравится- ищите другое место работы. Не сказали, правда, где искать, у нас просто нет этих мест. Так же и этим ответят, купите себе хорошую квартиру. Они в Кремле покурят чего-то и им мерещится, что все в России запросто могут на жильё наворовать как они. Или по блату даром получить, тоже как они.
Гостю

27.12.2016 15:35

Все, что за московской кольцевой дорогой, для них вообще представляется другой планетой. А кому есть дело до инопланетян?
Наивные

27.12.2016 15:43

Город должен делать? Нашли на кого надеяться - на вороватую мэрию, ха-ха!
гость

27.12.2016 20:35

Вы до кого хотите достучаться, до старушки-главы? Так она глуха и слепа к нуждам горожан. До сити, так он ещё блудит в трех соснах. Не совсем понятно только куда надзорные смотрят? Там вроде молодые дальновидные? И Караулов говорит. что за глав и сити звездочки дают.
Лёня Голубков

27.12.2016 20:53

У нас в Росии инопланетяне сидят в Кремле , прямо на кончике вертикали , туда их инопланетный бог опустил. И наверно гашишик покуривают вон и "возвращённая" в родные пенаты ,язвенная болезнь , как расписалась , хавкнула и хихикает и всем им кажется что по всей стране КУРШАВЕЛИ и МОСКОВСКИЕ РУБЛЁВКИ.