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Главная Лента новостей Льгота для избранных: кто вправе претендовать на компенсацию «детсадовской» оплаты в Алтайском крае?

Льгота для избранных: кто вправе претендовать на компенсацию «детсадовской» оплаты в Алтайском крае?

22.12.2016 14:24

Администрация Алтайского края определила,  кому с 2017 года будет частично компенсироваться оплата детского сада. Так называемые критерии нуждаемости были прописаны в постановлении, опубликованном на портале правовой информации 21 декабря.

Согласно утвержденному краевыми властями документу, для того, чтобы в 2017 году получать компенсацию оплату детсада, семья должна быть либо многодетной (три и более ребенка младше 18 лет), либо малоимущей (среднедушевой доход не может превышать прожиточного минимума, установленного в регионе).

Напомним, что на ноябрьской сессии краевого Заксобрания депутаты «отформатировали» целый ряд социальных законов, сократив объем компенсаций и льгот. Под каток экономии попали, в частности, ветераны труда, сельские педагоги и родители дошкольников. Инициатива встретила непонимание не только в рядах парламентской оппозиции, но и профсоюзов, однако блокировать ее принятие не удалось. 

Стоит отметить, что на фоне возмущений по поводу отмены льгот ветеранам и учителям, изменение порядка компенсации родительской оплаты в детсадах прошло практически незамеченным. «В соответствии с федеральным законом мы добавляем принцип адресности в данную компенсацию. Она по-прежнему составляет 20 % на первого ребенка, 50 % на второго и 70 % на третьего. Но ее получение будет определяться с учетом критериев нуждаемости, которые установит правительство Алтайского края», - рассказывала председатель комитета по социальной политике АКЗС Татьяна Ильюченко.

Добавим, ежемесячная плата за детский сад в Барнауле в настоящее время составляет 1650 рублей, в Бийске — 1600 рублей.

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Комментарий

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Комментариев 5
снизу

22.12.2016 15:47

Почему молчит профсоюз? Где вы защитники прав человека? Это беспредел.
Александр

22.12.2016 18:32

Заринск олата детского сада составляет 1900р
Флэш

22.12.2016 19:40

Илюченко просто свинья...
наглость без границ

22.12.2016 20:45

практически нищее население края- под каток экономии. а себя любимых-в правительство и в министры
Баба Фрося Алтайский край Россия

22.12.2016 22:12

Я так думаю , что уже камазисты прыгают или от мороза или от безпредела , но такой идиотизм накапливается и к 2017года чирий лопнет. Карлину теперича с барского московского стола манны меньше сыпется , а мантылятся в Москву любит за чужой карман вот и прогибальщики подсуетились.