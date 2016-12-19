Льгота для избранных: кто вправе претендовать на компенсацию «детсадовской» оплаты в Алтайском крае?

Администрация Алтайского края определила, кому с 2017 года будет частично компенсироваться оплата детского сада. Так называемые критерии нуждаемости были прописаны в постановлении, опубликованном на портале правовой информации 21 декабря.

Согласно утвержденному краевыми властями документу, для того, чтобы в 2017 году получать компенсацию оплату детсада, семья должна быть либо многодетной (три и более ребенка младше 18 лет), либо малоимущей (среднедушевой доход не может превышать прожиточного минимума, установленного в регионе).

Напомним, что на ноябрьской сессии краевого Заксобрания депутаты «отформатировали» целый ряд социальных законов, сократив объем компенсаций и льгот. Под каток экономии попали, в частности, ветераны труда, сельские педагоги и родители дошкольников. Инициатива встретила непонимание не только в рядах парламентской оппозиции, но и профсоюзов, однако блокировать ее принятие не удалось.

Стоит отметить, что на фоне возмущений по поводу отмены льгот ветеранам и учителям, изменение порядка компенсации родительской оплаты в детсадах прошло практически незамеченным. «В соответствии с федеральным законом мы добавляем принцип адресности в данную компенсацию. Она по-прежнему составляет 20 % на первого ребенка, 50 % на второго и 70 % на третьего. Но ее получение будет определяться с учетом критериев нуждаемости, которые установит правительство Алтайского края», - рассказывала председатель комитета по социальной политике АКЗС Татьяна Ильюченко.

Добавим, ежемесячная плата за детский сад в Барнауле в настоящее время составляет 1650 рублей, в Бийске — 1600 рублей.