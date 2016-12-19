Бийчанку, записавшую приятельницу в проститутки, будут судить по уголовному кодексу

Бийская полиция установила личность горожанки, которая в соцсети назвала свою знакомую проституткой и прорекламировала от ее имени интимные услуги. Ее действия подпадают под уголовную статью, и теперь женщине грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или обязательные работы, сказано на сайте МУ МВД России «Бийское».

Информацию сомнительного содержания о себе в соцсетях обнаружила сама 28-летняя потерпевшая, жительница пригородного поселка. Она нашла сообщение, в котором кто-то от ее имени разместил объявление об оказании услуг интимного характера. Женщина сразу обратилась в полицию.

Стражи порядка с помощью технических средств установили личность злоумышленницы. Ей оказалась знакомая потерпевшей. После того, как женщине предъявили доказательства, она сразу созналась в содеянном и написала явку с повинной. В ее действиях полиция усмотрела признаки состава преступления, предусмотренного ст. 128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица). Санкция предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 160 часов.