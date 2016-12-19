Бийчанку, записавшую приятельницу в проститутки, будут судить по уголовному кодексу

22.12.2016 16:18
Бийская полиция установила личность горожанки, которая в соцсети назвала свою знакомую проституткой и прорекламировала от ее имени интимные услуги. Ее действия подпадают под уголовную статью, и теперь женщине грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или обязательные работы, сказано на сайте МУ МВД России «Бийское».
Информацию сомнительного содержания о себе в соцсетях обнаружила сама 28-летняя потерпевшая, жительница пригородного поселка. Она нашла сообщение, в котором кто-то от ее имени разместил объявление об оказании услуг интимного характера. Женщина сразу обратилась в полицию.
Стражи порядка с помощью технических средств установили личность злоумышленницы. Ей оказалась знакомая потерпевшей. После того, как женщине предъявили доказательства, она сразу созналась в содеянном и написала явку с повинной. В ее действиях полиция усмотрела признаки состава преступления, предусмотренного ст. 128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица). Санкция предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 160 часов.
22.12.2016 17:55
...Бийская полиция установила личность горожанки, которая в соцсети...
а Славгородская не смогла узнать кто в соц сети написал:
На сайте информационного агентства Банкфакс http://www.bankfax.ru/news/98083/ 11 08 15 опубликовано Справка для славгородцев 12.08.2015 09:16
Полностью согласен с Ментом, так как знаю Шестакова А. лично много лет. Даю справку для славгородцев в отношении Шестакова А.: родом из с. Быстрый Исток, после окончания Быстроистокской средней школы поступил и окончил Омскую школу милиции. Службу начинал на должности оперуполномоченного по БЭП Быстроистокского РОВД. Прилично злоупотреблял алкоголем будуче еще лейтенантом милиции. Несколько раз лечился от алкоголя. Все это прекрасно известно руководству ГУВД по АК. Карьеру сделал при Олдаке. В ежовых рукавицах его может держать только жена. Когда она куда-нибудь уезжает, он впадает в запой. До Славгорода руководил райотделом полиции в Мамонтово. Во время запоев (когда жена с ребенком уезжали) прекрасно проводил время в доме, где проживал, с одной из смазливых подчиненных, которую за это продвигал по карьере и присвоил ей звание майора, хотя ее должность этого не позволяла. И это несмотря на то, что муж этой шлюшки в погонах тоже являлся подчиненным Шестакова и молчал (наверное тормоз по жизни или чмо). И все это Шестаков делал нестесняясь на глазах у подчиненных, которые как послушные бараны молчали и даже боялись стучать наверх. Я думаю в Славгороде все продолжается в том же духе. Единственного, кого боялся Шестаков - это генерал Кисилев (не знаю, служит сейчас или на пенсии). Тот всегда драл его нещадно.
Мент 12.08.2015 09:52
Такая же шлюшка у него есть и в Славгороде, это спустившаяся с гор - Гладько.
12.08.2015 10:44
Шестаков после рождения ребенка обмывал это событие в церкви с батюшкой! И до того "наобмывался", что обрыгал всю церковь! Верующие теперь плюют в его сторону - ведь им- прихожанам там надо молиться господу богу! Богохульники
Или я опять добросовестно заблуждаюс
22.12.2016 18:16
22.12.2016 21:14