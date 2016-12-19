Алтайский депутат удивился способам применения «Боярышника» в России

22.12.2016 15:41
Депутат Госдумы, избранный от тергруппы «двух Алтаев», член комитета по охране здоровья Николай Герасименко (ЕР) считает необходимым расследовать, кто разрешил продавать спиртосодержащую жидкость «Боярышник» как косметику. Для виновных в гибели людей он просит предусмотреть максимально жесткое наказание, передает ТАСС.
21 декабря президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции, а также усилить наказание за их нарушение и изменить акцизы на алкоголь для снижения спроса на суррогаты. «Абсолютно правильное решение. Такого ЧП, массового отравления Россия еще не знала», — сказал г-н Герасименко ТАСС. Прежде всего, на его взгляд, необходимо «разобраться, кто придумал использовать эти вещи — боярышник — для ванн». «Это какой-то абсурд, боярышник применяется только для заболеваний сердца, нарушений ритма и как успокаивающее средство», — пояснил депутат, имеющий звание почетного врача РФ.
Алтайский думец пояснил, что «Боярышник» выпускается во флаконах «по 15 мл, принимается по 10-15 капель». «То есть это заведомо ложная была информация о боярышнике, никакими косметическими свойствами он не обладает, и нужно разобраться, кто это зарегистрировал, кто дал разрешение на производство», — призвал депутат.
Кроме того, полагает политик, «нужно выяснить, почему там был метиловый спирт (вместо этилового)». «Необходимо провести очень тщательное расследование и предусмотреть очень серьезное наказание вплоть до пожизненного заключения. Это просто группа аферистов придумала, кто-то это утвердил и, я думаю, не безвозмездно», — предположил парламентарий.
Напомним, по сообщениям федеральных СМИ в Иркутской области от отравления парфюмерным концентратом для ванн «Боярышник» с 17 по 21 декабря погибли более 60 и пострадали более 100 человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства «Боярышник» и аналогичных продуктов.
После этого инцидента глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что людей специально «подсаживали» на «Боярышник». «Человек, которого доставили в стационар, и он мог говорить, сказал, что купил такую бутылку уже в четвертый раз. То есть он эту продукцию уже три раза покупал — и все было хорошо, а сейчас всем стало плохо. То есть кто-то подсаживал людей на это вещество, совершенно очевидно», — передает ее слова РИА «Новости». Отметим, что в ряде случаев реакция на гибель людей была неоднозначная. Так, в Киеве прошла акция с транспарантами, на которой активисты предложили увековечить память погибших и назвали их «50 метиловцев».
По факту ЧП возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Его расследование передано в центральный аппарат СК РФ. Ранее сообщалось об 11 задержанных в рамках уголовного дела.
22.12.2016 16:30
22.12.2016 16:31
Жириновский требовал жесткой госмонополии на алкоголь, табак и сахар, следует из стенограммы выступления на сайте Кремля. «Эти три продукта, потребляемые каждый день, дадут дополнительно по году 3 триллиона рублей. Что мы эти деньги бросаем? Царь не бросал эти деньги, советская власть не бросала. Сейчас алкогольная мафия занимается такими вещами», — сказал он.
Также по словам депутата, можно сделать дешевой водку, продавать ее, например, за 100 рублей: «Ну давайте за 100 рублей выпустим, как была „андроповка“, какая-то народная, пусть хотя бы не травятся. Чего же они пьют эту гадость? Эту гадость выпускать только в специализированных вещах, по 50 граммов разлив и под жестким контролем».
И, наконец, предложил наказать главу области Сергея Левченко и ввести в регион войска. «А губернатора Иркутской области отправить в отставку, если у него такой мор идёт, 60 человек уже умерло. И что это за врачи, что это за полиция, что это за ФСБ? В одной области не могут пресечь, уже люди в гробу, а они всё ещё ищут, кто там этим занимается! Чрезвычайное положение ввести, войска бросить, за два часа всю область перевернуть и наказать всех наглядно», — заявил Жириновский.
Президент ответил, что отравления могут быть и при госмонополии...
22.12.2016 16:32
22.12.2016 16:40
22.12.2016 16:42
Состав ядовитого напитка неизвестен
Сегодня в 09:06, просмотров: 22104
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В Иркутске, где от отравления концентратом для ванн "Боярышник" уже погибли 64 человека, зафиксирован первый случай смертельного отравления контрафактной водкой. Об этом сообщила начальник городского департамента здравоохранения Наталья Тарабан.
Жительница Иркутска умерла от отравления поддельной водкой фото: Елена Минашкина
Накануне ночью в Иркутске в собственном доме скончалась женщина, которая не употребляла "Боярышник". Её родственники рассказали медикам, что она незадолго до смерти пила водку "Белая береза".
Тарабан уточнила, что водка именно такой марки была обнаружена вместе с "Боярышником" в подпольном цехе в Иркутске, передает "Интерфакс". Власти пока не располагают информацией о составе этого напитка.
Массовое отравление поддельным средством для ванн "Боярышник", в котором вместо этилового спирта находился смертоносный метиловый, произошло в Иркутске на выходных. Всего пострадали 109 человек, из них к настоящему времени скончались 64. При этом источник в медицинских кругах рассказал ТАСС, что на самом деле часть людей отравилась на метанолом, а другим "неизвестным ядом".
В понедельник в Иркутске был введен режим ЧС, торговля непищевой спиртосодержащей продукцией запрещена. В рамках расследования уголовного дела о гибели людей после употребления суррогатного алкоголя задержаны 11 человек. Это предприниматели и сотрудники торговых точек.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя произошедшее, призвал ужесточить контроль за продажей спиртосодержащей продукциии и пересмотреть действующие алкогольные акцизы.
22.12.2016 16:43
22.12.2016 16:43
Деревни вымерли от этих сетевых "самогонщиц".
На погостах лежат кучно не дожившие до 45-50 лет... Причина: на 70% -алкогольное отравление приобретенным пойлом, плюс основа сопутствующая безработица и нищебродство - её производное.
22.12.2016 16:50
ты забыл в конце своей цитаты добавить Зиг Хайль!
22.12.2016 17:40
в стране с\х . а водка требует сперва вложений в него , а потом уж прибыль. водка -это
картофельные поля в совхозах прежде всего . и в диких объемах . потом и нормальная водка и прибыль . кроме того все знают что азерб .диаспора у нас над законом . она ведает наркотой и
палёнкой . а кто её крышует знают даже дети - ф..б . хозяин того цеха уже в баку .
но никакая борьба с коррупцией не может победить нищету , толкающую пить стекломои .
в марии ра сам видел плакат - цена дня ! 5л -370 р жидкость для чего то . сколь померло
народу от неё ? при советах пили водку , и все . а нынче пьют казашку и пр . льдинки .
и курят то же . во потери бюджета! а власть не в курсах ? значит герасименко это выгодно .
22.12.2016 17:51
22.12.2016 18:55
22.12.2016 19:19
22.12.2016 19:23
22.12.2016 19:46
22.12.2016 20:04
22.12.2016 20:42
22.12.2016 21:25
Сделайте цену водки реальной. Ну не стоит она реально 300-400 рублей.
Пока он столько стоит будут покупать нелегалку и суррогат. Будут процветать те кто торгует нелегалкой.
Ну посадили-ведь торговые сети на онлайн кассы, ЕГАИС, заверните поток людей в магазины.
Сколько выгоды будет?
Боролись с алкоголизмом, а получили еще больше смертей.
22.12.2016 22:05
...член комитета по охране здоровья Николай Герасименко (ЕР) считает необходимым расследовать, кто разрешил продавать спиртосодержащую жидкость «Боярышник» как косметику. Для виновных в гибели людей он просит предусмотреть максимально жесткое наказание, передает ТАСС...
уважаемый член...
а Вы не знаете что:
19 декабря 2016г по делу №1-151/2016г судья Славгородского городского суда Алтайского края г-н Безуглов В В в отношении устойчивой ОПГ во главе с её лидером Чепурной Еленой Александровной, её подельниками Чепурной С А /муж/, Воложанкин В В
/обвинение почему то только по ст 238 ч.2 п.а У К РФ без применения ст 210 УК РФ в связи с трагическими и тяжкими событиями массовым отравлением «Боярышником» в г Иркутске и арестами ИП и их подельников торговавшими нелегально в т.ч. без ЕГАИЗ и массовой гибелью граждан РФ/
Полагаю незаконно слишком мягкий обвинительный приговор -2 года условно и штрафом 20 000руб
преступников длительное время торговавшим не только в МО г Славгород имели неоднократные задержания, погони, изъятия, арест в ИВС и т.д. /явный рецидив и на путь исправления не встали/ защищали три авторитетных адвоката взявших за свои услуги более 200 000руб и в результате всё изъятое зельё / экспертиза ГУВД АК подтвердила наличие метилового спирта в бутылях с наклеенными фальшивыми акцизными марками/ несколько тысяч бутылок были возвращены Чепурной Е А для дальнейшей реализации. При этом она не имеет зарегистрированное юридическое лицо /ООО, ОАО, ЗАО/ и торговые площади в ФНС 9, ЕГАИС и т.д.
прошёл коррумпированный судебный междусобойчик-:
- зам рук Славгородского МСО СУ СК РФ п/ка юстиции Березовенко Г М развалившего это дело / ранее снят с должности за плохую работу / и теперь вернулся, с какой целью на должность зама –неизвестно, но полагаю в т.ч и развалить это дело о ОПГ которую доказал документально и с экспертизой начальник ОБЭП
может пошлёте депутатский запрос
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и З
22.12.2016 22:10
Мухи дохнут с путирашки...