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Главная Лента новостей Алтайский депутат удивился способам применения «Боярышника» в России

Алтайский депутат удивился способам применения «Боярышника» в России

22.12.2016 15:41

Депутат Госдумы, избранный от тергруппы «двух Алтаев», член комитета по охране здоровья Николай Герасименко (ЕР) считает необходимым расследовать, кто разрешил продавать спиртосодержащую жидкость «Боярышник» как косметику. Для виновных в гибели людей он просит предусмотреть максимально жесткое наказание, передает ТАСС.

21 декабря президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции, а также усилить наказание за их нарушение и изменить акцизы на алкоголь для снижения спроса на суррогаты. «Абсолютно правильное решение. Такого ЧП, массового отравления Россия еще не знала», — сказал г-н Герасименко ТАСС. Прежде всего, на его взгляд, необходимо «разобраться, кто придумал использовать эти вещи — боярышник — для ванн». «Это какой-то абсурд, боярышник применяется только для заболеваний сердца, нарушений ритма и как успокаивающее средство», — пояснил депутат, имеющий звание почетного врача РФ.

Алтайский думец пояснил, что «Боярышник» выпускается во флаконах «по 15 мл, принимается по 10-15 капель». «То есть это заведомо ложная была информация о боярышнике, никакими косметическими свойствами он не обладает, и нужно разобраться, кто это зарегистрировал, кто дал разрешение на производство», — призвал депутат.

Кроме того, полагает политик, «нужно выяснить, почему там был метиловый спирт (вместо этилового)». «Необходимо провести очень тщательное расследование и предусмотреть очень серьезное наказание вплоть до пожизненного заключения. Это просто группа аферистов придумала, кто-то это утвердил и, я думаю, не безвозмездно», — предположил парламентарий.

Напомним, по сообщениям федеральных СМИ в Иркутской области от отравления парфюмерным концентратом для ванн «Боярышник» с 17 по 21 декабря погибли более 60 и пострадали более 100 человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства «Боярышник» и аналогичных продуктов.

После этого инцидента глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что людей специально «подсаживали» на «Боярышник». «Человек, которого доставили в стационар, и он мог говорить, сказал, что купил такую бутылку уже в четвертый раз. То есть он эту продукцию уже три раза покупал — и все было хорошо, а сейчас всем стало плохо. То есть кто-то подсаживал людей на это вещество, совершенно очевидно», — передает ее слова РИА «Новости». Отметим, что в ряде случаев реакция на гибель людей была неоднозначная. Так, в Киеве прошла акция с транспарантами, на которой активисты предложили увековечить память погибших и назвали их «50 метиловцев».

По факту ЧП возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Его расследование передано в центральный аппарат СК РФ. Ранее сообщалось об 11 задержанных в рамках уголовного дела.


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Комментарий

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Комментариев 19
Житель

22.12.2016 16:30

Жаль людей. Это привлекло внимание, потому что случилось массовое отравление, а сколько умирает людей в крае от "ПАЛЕНОЙ" водки никто не знает, а умирает много. Торгуют свободно, а полиция крышует их, вот и вся политика.
Вова Жириновский опередил Колю Герасименко

22.12.2016 16:31

Глава ЛДПР Владимир Жириновский на встрече президента Владимира Путина с руководством Совета Федерации и Госдумы заявил о необходимости увольнения иркутского губернатора за массовое отравление жителей суррогатом. Среди других предложений по стабилизации обстановки — введение войск в регион, а также выпуск водки стоимостью 100 рублей.
Жириновский требовал жесткой госмонополии на алкоголь, табак и сахар, следует из стенограммы выступления на сайте Кремля. «Эти три продукта, потребляемые каждый день, дадут дополнительно по году 3 триллиона рублей. Что мы эти деньги бросаем? Царь не бросал эти деньги, советская власть не бросала. Сейчас алкогольная мафия занимается такими вещами», — сказал он.

Также по словам депутата, можно сделать дешевой водку, продавать ее, например, за 100 рублей: «Ну давайте за 100 рублей выпустим, как была „андроповка“, какая-то народная, пусть хотя бы не травятся. Чего же они пьют эту гадость? Эту гадость выпускать только в специализированных вещах, по 50 граммов разлив и под жестким контролем».

И, наконец, предложил наказать главу области Сергея Левченко и ввести в регион войска. «А губернатора Иркутской области отправить в отставку, если у него такой мор идёт, 60 человек уже умерло. И что это за врачи, что это за полиция, что это за ФСБ? В одной области не могут пресечь, уже люди в гробу, а они всё ещё ищут, кто там этим занимается! Чрезвычайное положение ввести, войска бросить, за два часа всю область перевернуть и наказать всех наглядно», — заявил Жириновский.

Президент ответил, что отравления могут быть и при госмонополии...


Мистер Вульф

22.12.2016 16:32

Кто не рискует, тот не пьет боярышник!
Мнение

22.12.2016 16:40

Эту дрянь нормальный человек пить не будет, попали те кому на жизнь наплевать на детей,жен,родителей. Там и женщины мелькали в кадрах, позорище, а мы трагедию и фарс из этого сделали.Естественный отбор.Но наказать, кто выпускает эту дрянь нужно.А кто купился на косметический эффект еще не известно там какие последствия.
555

22.12.2016 16:42

Жительница Иркутска умерла от отравления поддельной водкой
Состав ядовитого напитка неизвестен

Сегодня в 09:06, просмотров: 22104
3433202
В Иркутске, где от отравления концентратом для ванн "Боярышник" уже погибли 64 человека, зафиксирован первый случай смертельного отравления контрафактной водкой. Об этом сообщила начальник городского департамента здравоохранения Наталья Тарабан.

Жительница Иркутска умерла от отравления поддельной водкой фото: Елена Минашкина
Накануне ночью в Иркутске в собственном доме скончалась женщина, которая не употребляла "Боярышник". Её родственники рассказали медикам, что она незадолго до смерти пила водку "Белая береза".

Тарабан уточнила, что водка именно такой марки была обнаружена вместе с "Боярышником" в подпольном цехе в Иркутске, передает "Интерфакс". Власти пока не располагают информацией о составе этого напитка.

Массовое отравление поддельным средством для ванн "Боярышник", в котором вместо этилового спирта находился смертоносный метиловый, произошло в Иркутске на выходных. Всего пострадали 109 человек, из них к настоящему времени скончались 64. При этом источник в медицинских кругах рассказал ТАСС, что на самом деле часть людей отравилась на метанолом, а другим "неизвестным ядом".

В понедельник в Иркутске был введен режим ЧС, торговля непищевой спиртосодержащей продукцией запрещена. В рамках расследования уголовного дела о гибели людей после употребления суррогатного алкоголя задержаны 11 человек. Это предприниматели и сотрудники торговых точек.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя произошедшее, призвал ужесточить контроль за продажей спиртосодержащей продукциии и пересмотреть действующие алкогольные акцизы.
Обыватель

22.12.2016 16:43

Ведь покупают видят же , что это бодяга, все равно на авось надеются.Тройной одеколон хлестали, слепли и никто его не снимает с продаж. Кесарю-кесарево, а слесарю-слесарево.Воздух будет чище.
Былой дегустатор коньяка "Три свёколки"

22.12.2016 16:43

Тоннами !!! бадяжат технический спирт доставленный из Китая, выдавая его за самогон.
Деревни вымерли от этих сетевых "самогонщиц".
На погостах лежат кучно не дожившие до 45-50 лет... Причина: на 70% -алкогольное отравление приобретенным пойлом, плюс основа сопутствующая безработица и нищебродство - её производное.
обывателю

22.12.2016 16:50

Обыватель писал(а):
Кесарю-кесарево, а слесарю-слесарево.Воздух будет чище.


ты забыл в конце своей цитаты добавить Зиг Хайль!
гость

22.12.2016 17:40

кто виноват ? так первый это сам герасименко , как депутат ер . он утверждал и премьера и президента , и поддерживал все эти безумные акцизы , которые вводит кремль . ер убила
в стране с\х . а водка требует сперва вложений в него , а потом уж прибыль. водка -это
картофельные поля в совхозах прежде всего . и в диких объемах . потом и нормальная водка и прибыль . кроме того все знают что азерб .диаспора у нас над законом . она ведает наркотой и
палёнкой . а кто её крышует знают даже дети - ф..б . хозяин того цеха уже в баку .
но никакая борьба с коррупцией не может победить нищету , толкающую пить стекломои .
в марии ра сам видел плакат - цена дня ! 5л -370 р жидкость для чего то . сколь померло
народу от неё ? при советах пили водку , и все . а нынче пьют казашку и пр . льдинки .
и курят то же . во потери бюджета! а власть не в курсах ? значит герасименко это выгодно .
НАДО ГОСПОДА ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ ФАНФУРИЗМА В РОССИИ, КОТОРАЯ БЫЛА !?

22.12.2016 17:51

представлена и другими научными напитками, начиная с аптек СССР.
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

22.12.2016 18:55

И снова хочу возмутится , что по всем каналам интернету люди возмущаются , что творится в Ирутске , недавно было в Красноярске , а у нас в Славгороде судили в особом порядке БАНДЕРШУ ЧЕПУРНУЮ ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ , которая двадцать лет поила отравой весь город и ещё один был её подельник держал вообще завод с зятем ,начальником ОБЭП , которого потом выгнали , а тесть сдох сам, но только не от отравы. Возмущены полицейские , которые раскрыли это преступление выезжали по семи точкам , где торговали от Чепурной Е.А. и тут явился не запылился в следственный комитет Березовенко М.Г. по моёму мнению разваливший такое дело и прокуратура , а особенно судья БЕЗУГЛОВ В.В. который удалил меня из зала суда и обманным путём за полчаса вынес решение по ч.2ст238 УК РФ всем троим (а это группа так же ) ддва года условно и штраф 20 тысяч. МОЁ МНЕНИЕ , что судья Безуглов вынес не правосудное решение , рецедивистке Чепурной Е.А. И куда спрятали 8 тысч литров спирта -отравы казашки , ничего не установили откуда ей поставляли всё это пойло ? У нас всеми руками и ногами правоохранители , что бы побольше умирало людей., так как после суда у Чепурной полным ходом идёт торговля .Предполагаю , всех тех , кто оставил её и подельников на свободе надо отнести к вредителям-террористам и не только выгнать , а возбудить на них уголовные дела. Потому что они способствуют умерщвлению народа.И с такими судьями ,следователями , прокурорами надо избавляться немедлено. Такую тркдоёмкую провели работу сотрудники ОЭБи ПК и их весь труд на смарку и понятые весь день без еды были с ними. А результат ПШИК ! Пусть сейчас разбирается Москва о наших славгородских делах .С11 мая были обыски , выродившее дело дошло до суда 19 декабря и то в четырёхкратном урезанном виде-вот такая работа погонников.
Виктор

22.12.2016 19:19

В Советское время пили дешевый одеколон, денатурат, палитуру, какой-то клей и все это продавалось в хозяйственных магазинах. Трезвенников в стране не много и в Европе их мало, но там даже нищий может позволить себе выпить дешевую водку, у нас в богатейшей стране стране мира по природным богатствам, много людей безработных или получающий мизерную зарплату, вот это и есть первопричина из-за которой люди покупают всякий суррогат.
АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

22.12.2016 19:23

Мнение писал(а):
Эту дрянь нормальный человек пить не будет, попали те кому на жизнь наплевать на детей,жен,родителей.
А кто довёл до такого состояния людей? С какой целью изготавливали эту гадость? Или специально, нет тела, нет дела? Давно надо навести порядок во всех торговых точках и аптеках. Но вопрос: "Кто этим будет заниматься?"
Виктору

22.12.2016 19:46

Вопрос не в этом. Пили всегда и пили то, что содержало ЭТИЛОВЫЙ спирт. На основе МЕТИЛОВОГО спирта не делается ни один напиток, лосьон или другое средство. В бытовых целях его использование запрещено, даже в незамерзайке для автомобиля. Потравили людей как раз спиртом метиловым. Я считаю, что за такие вещи надо судить и давать пожизненное как за покушение на убийство и убийство неопределенного круга людей. Но российский законодатель, в т.числе господин Герасименко, почему-то отнес эти нарушения к административным, за что полагается штраф, и то в самом пиковом случае. Поэтому Герасим - посмотрись в зеркало чтобы найти виновника гибели людей в Иркутске.
Коле Герасименко

22.12.2016 20:04

Меньше бы с курильщиками боролся , глядишь - и на более важные дела время нашлось бы... Герой , тоже мне... Скоро окурки у народа публично отбирать будешь? )))))
АКТУАЛЬНОМУ ВОПРОСУ ОТВЕТ

22.12.2016 20:42

Сами себя довели, голову заставлять работать надо, а не дрянь в ее сливать.Плохому танцору всегда что то мешает, и себя довели и страну,потом виноватых ищут.
ЯдренБатон

22.12.2016 21:25

Неужели не доходит, что чем выше цена на водку в магазинах, тем больше теневой оборот суррогата и просто нелегальной водки.
Сделайте цену водки реальной. Ну не стоит она реально 300-400 рублей.
Пока он столько стоит будут покупать нелегалку и суррогат. Будут процветать те кто торгует нелегалкой.
Ну посадили-ведь торговые сети на онлайн кассы, ЕГАИС, заверните поток людей в магазины.
Сколько выгоды будет?
Боролись с алкоголизмом, а получили еще больше смертей.
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

22.12.2016 22:05

Звезда в Шоке. ЕБЖ.
...член комитета по охране здоровья Николай Герасименко (ЕР) считает необходимым расследовать, кто разрешил продавать спиртосодержащую жидкость «Боярышник» как косметику. Для виновных в гибели людей он просит предусмотреть максимально жесткое наказание, передает ТАСС...
уважаемый член...
а Вы не знаете что:
19 декабря 2016г по делу №1-151/2016г судья Славгородского городского суда Алтайского края г-н Безуглов В В в отношении устойчивой ОПГ во главе с её лидером Чепурной Еленой Александровной, её подельниками Чепурной С А /муж/, Воложанкин В В
/обвинение почему то только по ст 238 ч.2 п.а У К РФ без применения ст 210 УК РФ в связи с трагическими и тяжкими событиями массовым отравлением «Боярышником» в г Иркутске и арестами ИП и их подельников торговавшими нелегально в т.ч. без ЕГАИЗ и массовой гибелью граждан РФ/
Полагаю незаконно слишком мягкий обвинительный приговор -2 года условно и штрафом 20 000руб
преступников длительное время торговавшим не только в МО г Славгород имели неоднократные задержания, погони, изъятия, арест в ИВС и т.д. /явный рецидив и на путь исправления не встали/ защищали три авторитетных адвоката взявших за свои услуги более 200 000руб и в результате всё изъятое зельё / экспертиза ГУВД АК подтвердила наличие метилового спирта в бутылях с наклеенными фальшивыми акцизными марками/ несколько тысяч бутылок были возвращены Чепурной Е А для дальнейшей реализации. При этом она не имеет зарегистрированное юридическое лицо /ООО, ОАО, ЗАО/ и торговые площади в ФНС 9, ЕГАИС и т.д.
прошёл коррумпированный судебный междусобойчик-:
- зам рук Славгородского МСО СУ СК РФ п/ка юстиции Березовенко Г М развалившего это дело / ранее снят с должности за плохую работу / и теперь вернулся, с какой целью на должность зама –неизвестно, но полагаю в т.ч и развалить это дело о ОПГ которую доказал документально и с экспертизой начальник ОБЭП
может пошлёте депутатский запрос
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и З
Страшно далеки они от народа!

22.12.2016 22:10

Вот еще один вице-дурак Хлопонин сказал, что теперь валокордин и пр.спиртосодержащие жидкости в аптеках будут продавать только по рецепту!!! ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР целый матьвашу, не хухры-мухры!!! То есть теперь бабушки будут помирать в очередях к терапевту за рецептом на пустырник с корвалолом?? Да, кстати, в пересчете на пол-литра валокордин стоит примерно 2000-2500 рублей. Интересно, какой идиот будет его вместо водки покупать?))) Такие вот у нас вице-премьеры, такие же и де-путаны-герасименки...Сплошь спецы в любой области науки и техники.
Мухи дохнут с путирашки...