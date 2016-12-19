Алтайский депутат удивился способам применения «Боярышника» в России

Депутат Госдумы, избранный от тергруппы «двух Алтаев», член комитета по охране здоровья Николай Герасименко (ЕР) считает необходимым расследовать, кто разрешил продавать спиртосодержащую жидкость «Боярышник» как косметику. Для виновных в гибели людей он просит предусмотреть максимально жесткое наказание, передает ТАСС.

21 декабря президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции, а также усилить наказание за их нарушение и изменить акцизы на алкоголь для снижения спроса на суррогаты. «Абсолютно правильное решение. Такого ЧП, массового отравления Россия еще не знала», — сказал г-н Герасименко ТАСС. Прежде всего, на его взгляд, необходимо «разобраться, кто придумал использовать эти вещи — боярышник — для ванн». «Это какой-то абсурд, боярышник применяется только для заболеваний сердца, нарушений ритма и как успокаивающее средство», — пояснил депутат, имеющий звание почетного врача РФ.

Алтайский думец пояснил, что «Боярышник» выпускается во флаконах «по 15 мл, принимается по 10-15 капель». «То есть это заведомо ложная была информация о боярышнике, никакими косметическими свойствами он не обладает, и нужно разобраться, кто это зарегистрировал, кто дал разрешение на производство», — призвал депутат.

Кроме того, полагает политик, «нужно выяснить, почему там был метиловый спирт (вместо этилового)». «Необходимо провести очень тщательное расследование и предусмотреть очень серьезное наказание вплоть до пожизненного заключения. Это просто группа аферистов придумала, кто-то это утвердил и, я думаю, не безвозмездно», — предположил парламентарий.

Напомним, по сообщениям федеральных СМИ в Иркутской области от отравления парфюмерным концентратом для ванн «Боярышник» с 17 по 21 декабря погибли более 60 и пострадали более 100 человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства «Боярышник» и аналогичных продуктов.

После этого инцидента глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что людей специально «подсаживали» на «Боярышник». «Человек, которого доставили в стационар, и он мог говорить, сказал, что купил такую бутылку уже в четвертый раз. То есть он эту продукцию уже три раза покупал — и все было хорошо, а сейчас всем стало плохо. То есть кто-то подсаживал людей на это вещество, совершенно очевидно», — передает ее слова РИА «Новости». Отметим, что в ряде случаев реакция на гибель людей была неоднозначная. Так, в Киеве прошла акция с транспарантами, на которой активисты предложили увековечить память погибших и назвали их «50 метиловцев».

По факту ЧП возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Его расследование передано в центральный аппарат СК РФ. Ранее сообщалось об 11 задержанных в рамках уголовного дела.