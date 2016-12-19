Интриги алтайского двора: сохранит ли Борис Трофимов пост секретаря реготделения «Единой России»?

23 декабря алтайские единороссы проведут отчетно-выборную конференцию, на которой в числе прочих решится вопрос, кто будет возглавлять реготделение в ближайшие пять лет. Как утверждают источники ИА «Банкфакс» в краевом политсовете ЕР, есть вероятность, что пост секретаря реготделения достанется спикеру Алтайского Заксобрания Александру Романенко.

Карьерные перспективы действующего секретаря краевой парторганизации, управляющего ОПФР по Алтайскому краю Бориса Трофимова оказались под вопросом после сентябрьских выборов, по итогам которых «Единая Россия» хотя и обеспечила достойное представительство в Госдуме за счет партсписка и одномандатников, но продемонстрировала самый низкий рейтинг в России. Безусловно, последний факт не мог не повлечь за собой «сакральную жертву» из числа ответственных за выборы персонажей регионального истеблишмента. За отставку г-на Трофимова, по всей видимости, ратует «голубой дом» в лице курирующего внутреннюю политику вице-губернатора Виталия Снесаря, весьма удачно избежавшего поствыборного «жертвенного костра». При этом, по данным инсайдеров, краевые власти задумали рокировку не только в политсовете ЕР, но и во фракции «партии власти» в региональном парламенте, решив заменить опытного и опасного игрока Трофимова на куда более предсказуемого Сергея Приба. Сам же Трофимов, публично продекларировавший готовность уступить лидерство в партии, явно не готов столь бесславно завершить свою многолетнюю карьеру партфункционера. Таким образом можно предположить, что последние недели накануне конференции алтайские единороссы провели в режиме интриг и активного политического торга.

Потенциальным «сменщиком» Бориса Трофимова источники называют спикера Алтайского Заксобрания Александра Романенко, неожиданно для многих совершившего в сентябре резкий карьерный рывок. Эксперты оценивают его, как компромиссную фигуру, которая устроит и «голубой дом», и формирующую костяк политсовета краевую элиту. Любопытно, что в пресс-релизе, анонсирующем предстоящее мероприятие, в качестве основного комментатора выступает не Трофимов, а именно Романенко, и он прямо говорит о необходимости обновления. «Результаты прошедших выборов показали - серьезное обновление партии необходимо. И это касается не только ротации кадров. Сегодня требуются новые подходы по многим направлениям партийной работы. У нас должны быть простые и понятные, прежде всего, для людей партийные проекты. Необходимо усиливать роль первичных и местных партийных организаций, общественных приемных партии в муниципалитетах. Нам нужна качественная «перезагрузка» работы регионального отделения», - цитирует г-на Романенко партийная пресс-служба.

Добавим, что, помимо избрания секретаря реготделения, 23 декабря алтайские единороссы сформируют политсовет (115 человек) и его президиум (15 человек). Ожидается, что эти органы значительно обновятся. Кроме того, в ходе конференции будут выдвинуты делегаты на XVI съезд партии, который пройдет 21-22 января 2017 года в Москве.