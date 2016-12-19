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Главная Лента новостей Интриги алтайского двора: сохранит ли Борис Трофимов пост секретаря реготделения «Единой России»?

Интриги алтайского двора: сохранит ли Борис Трофимов пост секретаря реготделения «Единой России»?

23.12.2016 09:27

23 декабря алтайские единороссы проведут отчетно-выборную конференцию, на которой в числе прочих решится вопрос, кто будет возглавлять реготделение в ближайшие пять лет. Как утверждают источники ИА «Банкфакс» в краевом политсовете ЕР, есть вероятность, что пост секретаря реготделения достанется спикеру Алтайского Заксобрания Александру Романенко.

Карьерные перспективы действующего секретаря краевой парторганизации, управляющего ОПФР по Алтайскому краю Бориса Трофимова оказались под вопросом после сентябрьских выборов, по итогам которых «Единая Россия» хотя и обеспечила достойное представительство в Госдуме за счет партсписка и одномандатников, но продемонстрировала самый низкий рейтинг в России. Безусловно, последний факт не мог не повлечь за собой «сакральную жертву» из числа ответственных за выборы персонажей регионального истеблишмента. За отставку г-на Трофимова, по всей видимости, ратует «голубой дом» в лице курирующего внутреннюю политику вице-губернатора Виталия Снесаря, весьма удачно избежавшего поствыборного «жертвенного костра». При этом, по данным инсайдеров, краевые власти задумали рокировку не только в политсовете ЕР, но и во фракции «партии власти» в региональном парламенте, решив заменить опытного и опасного игрока Трофимова на куда более предсказуемого Сергея Приба. Сам же Трофимов, публично продекларировавший готовность уступить лидерство в партии, явно не готов столь бесславно завершить свою многолетнюю карьеру партфункционера. Таким образом можно предположить, что последние недели накануне конференции алтайские единороссы провели в режиме интриг и активного политического торга.

Потенциальным «сменщиком» Бориса Трофимова источники называют спикера Алтайского Заксобрания Александра Романенко, неожиданно для многих совершившего в сентябре резкий карьерный рывок. Эксперты оценивают его, как компромиссную фигуру, которая устроит и «голубой дом», и формирующую костяк политсовета краевую элиту. Любопытно, что в пресс-релизе, анонсирующем предстоящее мероприятие, в качестве основного комментатора выступает не Трофимов, а именно Романенко, и он прямо говорит о необходимости обновления. «Результаты прошедших выборов показали - серьезное обновление партии необходимо. И это касается не только ротации кадров. Сегодня требуются новые подходы по многим направлениям партийной работы. У нас должны быть простые и понятные, прежде всего, для людей партийные проекты. Необходимо усиливать роль первичных и местных партийных организаций, общественных приемных партии в муниципалитетах. Нам нужна качественная «перезагрузка» работы регионального отделения», - цитирует г-на Романенко партийная пресс-служба.

Добавим, что, помимо избрания секретаря реготделения, 23 декабря алтайские единороссы сформируют политсовет (115 человек) и его президиум (15 человек). Ожидается, что эти органы значительно обновятся. Кроме того, в ходе конференции будут выдвинуты делегаты на XVI съезд партии, который пройдет 21-22 января 2017 года в Москве.

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Комментарий

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Комментариев 7
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

23.12.2016 09:34

Звезда в Шоке. ЕБЖ.
...проведут отчетно-выборную конференцию... а в Славгороде провели и кто возглавляет местную ПЖиВ?
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
Дмитрий

23.12.2016 09:51

Эх, Борис, что же делать теперь будешь? Не пора ли голову пеплом посыпать?
властолюбец: Карлин не имеет ни правового, ни морального права третий раз быть Губернатором.

23.12.2016 09:57

Что же так болезненно воспринимается естественная смена руководства. Обязательно нужно ждать когда вперед ногами вынесут или коррупционный скандал поставит точку в карьере.
патриот

23.12.2016 10:04

Трофимову надо не пеплом голову посыпать, а сухари сушить...................................
Гость

23.12.2016 10:07

Вот это фиаско для Трофимова. Ведь мало того, что по итогам выборов не стал спикером, так и теперь и из руководителей партии вытесняют. Ну что ж значит заслужил.

P.S. Был у него на приёме однажды, вышел с мыслью, что можно было не приходить. Пофигистское отношение
Дмитрий

23.12.2016 10:10

властолюбец: Карлин не имеет ни правового, ни морального права третий раз быть Губернатором. писал(а):
Что же так болезненно воспринимается естественная смена руководства.


Вот знаете, возможно эта проблема не только в крае, по моему мнению, у нас не хватает прежней системы взращивания кадров, как раньше
ИСТИНА о плохом

23.12.2016 10:20

Трофимова уже давно надо выгнать совсех постов поганой метлой! Посмотрите на лицо этого самодовольного чинушу... он никогда в глаза собеседнику не смотрит... так он мерзопакостный человек... руки в крови, душа продажная... Трофимову давно пора места отдаленные... лучше на лесоповал.... Предполагаю, что в скором времени его освободят от всех постов... найдется много людей, которых Трофимов предал, или нанес душевную травму... эти люди найдут возможность плюнуть в лицо этому некчемному уродцу общества, лизоблюду и холую власти..