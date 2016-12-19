На Алтае сотрудники школы-интерната оставляли при себе деньги, предназначавшиеся детям-сиротам

Алейская межрайонная прокуратура вскрыла вопиющий факт в городской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Руководство учреждения не отдавало воспитанникам деньги, которые государство выделяет на личные нужды. Об этом сообщает сайт прокуратуры Алтайского края.

О случившемся стало известно в результате проверки. Как выяснилось, в 2015-2016 годах 16 воспитанников школы-интерната из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не получали в полном объеме положенные меры господдержки. По закону им ежемесячно должны были выдавать деньги на личные расходы, ими они имели право распоряжаться самостоятельно. За год эта сумма на каждого воспитанника, установленная государством, составляет 360 рублей. Однако дети этих денег не видели.

Как только об этом стало известно, Алейский межрайонный прокурор внес представление директору интерната. В нем он потребовал незамедлительно устранить нарушения требований законодательства. Сейчас права детей восстановлены. Им произведены в полном объеме положенные по закону выплаты — судя по приведенным датам, каждому по 720 рублей за два года.