Найденный на берегу Катуни мужчина может оказаться пропавшим туристом из Омска

Фоторобот погибшего мужчины

В Республике Алтай правоохранители устанавливают личность мужчины, тело которого еще летом обнаружили на берегу Катуни. Как сообщили ИА «Банкфакс» в пресс-службе СУ СКР по РА, погибший практически полностью лишился своего лица из-за гнилостных изменений, однако экспертам удалось восстановить внешние данные мужчины. Когда фоторобот был обнародован, местные жители предположили в Сети, что он похож на пропавшего год назад омского туриста.

Как заявляют эксперты, составлять фоторобот мужчины им пришлось на основании реконструкции лица по черепу. По их мнению, возраст найденного мужчины варьируется от 50 до 70 лет. Он имел европейский типа лица, и рост его составлял около 166 см. В региональном следственном управлении уточнили, что тело нашли еще летом текущего года в селе Манжерок на берегу Катуни. После этого ведомство проводило собственную проверку. Насильственных следов на теле мужчины не обнаружили. Личность же не удалось установить из-за гнилостных изменений.

Пропавший житель Омска

Когда местные СМИ распространили ориентировку в Сети, многие жители республики сошлись на том, что погибший походит на 64-летнего омича Сергея Иванова, который пропал в прошлом году в Чемальском районе. Он был туристом-водником с многолетним стажем. Как ранее сообщали правоохранители, пожилой омич уехал в Республику Алтай 25 сентября 2015 года и пропал без вести на территории Чемальского района. При себе он имел палатку, спальный мешок и надувной катамаран. С тех пор о пенсионере нет никаких вестей. В то же время в региональном следкоме заявили, что пока не готовы связывать два этих случая из-за того, что личность погибшего мужчины еще не идентифицировали. Кроме того, рост пропавшего жителя Омска получается почти на 10 см больше, чем у обнаруженного мужчины.

В свою очередь сотрудники полиции обращаются к гражданам, располагающим какой–либо информацией о личности погибшего, а также о пропавшем туристе-воднике, с просьбой сообщить об этом в межмуниципальный отдел МВД России «Майминский» по телефонам: 8 (38844) 21 8 43, 9 26 89, либо в управление уголовного розыска МВД по Республике Алтай 8 (38822) 9 23 28, или в ближайший отдел полиции по телефону 02.