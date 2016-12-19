Алтайским спортсменам для попадания на ОИ-2018 нужна «безоговорочная победа» над допингом

Четверо спортсменов, представляющих Алтайский край, вошли в расширенный список из 690 человек, претендующих на поездку в 2018 году на зимние Олимпийские игры. Кандидатов по 15 видам спорта озвучил ОКР. Впрочем, в свете последних допинговых скандалов вокруг отечественного спорта пока преждевременно утверждать, что до южнокорейского Пхенчхана доберется хоть кто-то из россиян.

Как следует из информации с сайта Управления спорта и молодежной политики Алтайского края, среди почти 700 кандидатов в сборную есть и 23 олимпийских чемпиона. В список претендентов на место в команде вошли четыре спортсмена, выступающих за регион: сноубордист Андрей Соболев, конькобежец Виктор Муштаков, лыжницы Ольга Сементина (Кузюкова) и Яна Кирпиченко. Напомним, Андрей Соболев и Ольга Кузюкова в 2014 году участвовали в Олимпиаде, проходившей в Сочи. Правда, тогда заметных результатов они не показали, в итоге оставшись без медалей.

Самым титулованным из вышеуказанных спортсменов безусловно является Андрей Соболев. Именно он имеет наибольшие шансы отобраться в состав команды и выступить будущей зимой в Южной Корее. Среди самых значимых достижений сноубордиста — две медали (золото и серебро) на чемпионате мира 2015 года.

Однако на фоне набирающего обороты скандала, связанного с применением допинга в российском спорте, не исключен вариант, при котором отечественные спортсмены и вовсе пропустят ОИ-2018. По крайней мере, после обвинений ряда олимпиоников, взявших медали в Сочи, это угроза более чем реальна. Напомним, в начале декабря комиссия под руководством Ричарда Макларена обнародовала вторую часть доклада о допинге в российском спорте. В расследовании в частности утверждается, что российские спортфункционеры активно манипулировали с допинг-пробами спортсменов на ОИ-2014, зачастую идя на их подмену при помощи спецслужб. Также г-н Макларен настаивает, что серьезные сомнения в «чистоте» у него вызывает около 10 российских призеров, взявших два года назад медали различной пробы.

К тому же МОК уже создал прецедент, не допустив до летних Олимпийских игр сборные Россию по легкой и тяжелой атлетике. В числе попавших под «спортивные санкции» россиян оказался и чемпион мира в беге на 110 м с барьерами барнаулец Сергей Шубенков. При этом он, как и еще немалая часть спортсменов, был «чист», но международные чиновники от спорта рассудили иначе. Позднее на Паралимпиаду не была допущена сборная России в полном составе.

Кроме того, под давлением иностранных федераций и отдельных спортсменов из России уже начали переносить соревнования по зимним видам спорта. Первой ласточкой стала отмена чемпионата мира-2017 по бобслею и скелетону в Сочи. Решено, что состязание примет в феврале немецкий Кенигзее. Также все активнее раздаются голоса сторонников полной дисквалификации сборной России по биатлону. В противном случае оппоненты угрожают бойкотировать этап кубка мира в Тюмени и молодежный чемпионат мира в Псковской области.

Напомним, XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.