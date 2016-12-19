Минобороны России отрицает вину военных врачей в гибели бийского срочника на Камчатке

Пресс-служба Восточного военного округа России подтвердила факт гибели от менингита в военной части на Камчатке 18-летнего солдата-срочника из Бийска Юрия Езова. Представители Минобороны фактически ответили на обвинения родителей, упрекавших военных медиков в халатности. Врачи сделали все возможное, следует из комментария военного ведомства.

Как говорится в сообщении, недомогание у солдата обнаружили 11 декабря, когда дежурный врач проводил ежедневную процедуру измерения температуры. Командование части оперативно направило его в военный госпиталь Петропавловска-Камчатского, где ему поставили диагноз — «вирусный менингит». В учреждении бийчанину оказали всю возможную медицинскую помощь. Однако из-за скоротечности протекания болезни спасти его не удалось.

Пресс-служба Восточного округа добавляет, что сейчас устанавливаются все контакты больного в течение нескольких дней нахождения в части и по пути следования из военкомата. Поскольку Юрий Езов фактически был новобранцем, необходимо выяснить эпидемиологию заболевания и возможный источник инфекции.

Напомним, что бийчанин пошел в армию по своему желанию. из военного училища. Служить он поехал на Камчатку в войска морской пехоты. Оттуда солдат ежедневно звонил своей семье. В последний раз родители слышали голос сына 4 декабря, после чего связь с ним пропала. Позже им пришла срочная телеграмма с сообщением, что их сын 12 декабря скоропостижно скончался в военном госпитале от инфекции.

Как оказалось, за пару дней до отправки его в часть новосибирские врачи поставили ему сразу две прививки — менингококковую и пневмококковую. По словам представителя «Комитета солдатских матерей» Ивана Данилова, пока неизвестно, где заразился Езов — уже в части или по дороге. К настоящему моменту дело по факту гибели юноши уже возбуждено, однако давать какие-то комментарии пока преждевременно, поскольку расследование только началось. При этом родители погибшего солдата считают, что в его смерти виноваты врачи.