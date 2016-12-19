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Главная Лента новостей «Ас-саляму алейкум, вы заложены»: рубцовских лицеистов эвакуировали после подозрительного звонка

«Ас-саляму алейкум, вы заложены»: рубцовских лицеистов эвакуировали после подозрительного звонка

23.12.2016 11:51

22 декабря днем в приемную рубцовского лицея «Эрудит» позвонил неизвестный, который дал понять, что в учебном учреждении может быть заложено взрывное устройство. Детей спешно распустили по домам, эту информацию ИА «Банкфакс» подтвердило руководство лицея.

Как пояснила агентству директор МБОУ «Лицей «Эрудит» Нина Иванова, звонок был зафиксирован сотрудниками учреждения в первом часу дня. «Ни о какой бомбе в сообщении речь не шла. Позвонил какой-то мужчина и на ломаном русском языке произнес: «Ас-саляму алейкум, вы заложены». После этого он сразу положил трубку. Разумеется, мы сразу сообщили о случившемся оперативникам, которые в считанные минуты прибыли. Сработали на высоком уровне, как будто с неба спустились. И пожарные, и «скорая помощь», и полиция - все сразу были на месте и начали проверять здание», - поделилась руководитель лицея. Она рассказала, что учащихся первой смены, у которых шел уже пятый урок, распустили по домам, а младших школьников, обучающихся после обеда, предупредили, что уроков не будет.

По словам Нины Ивановой, как и ожидалось, взрывного устройства в здании не обнаружили. Обследование учреждения завершилось в 13:45. 23 декабря с утра лицей работает в штатном режиме.

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Комментарий

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Комментариев 1
Синоптик

23.12.2016 12:12

Акклиматизировались , чюрки недобитые...