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Главная Лента новостей Два автобусных рейса из Барнаула вошли в десятку самых популярных в России за 2016 год

Два автобусных рейса из Барнаула вошли в десятку самых популярных в России за 2016 год

23.12.2016 12:31

Рейтинг самых популярных региональных автобусных маршрутов (без учета Москвы и Санкт-Петербурга)
Рейтинг самых популярных региональных автобусных маршрутов (без учета Москвы и Санкт-Петербурга)

Автобусный рейс Барнаул — Новосибирск признан вторым по популярности в России в сфере региональных перевозок за 2016 год. Расчеты показывают, что каждый 200-й билет сообщением между административными центрами регионов, купленный пассажирами, приходился именно на этот рейс. Об этом говорится в исследовании сервиса поиска и заказа билетов tutu.ru.

Как выяснили аналитики компании, самым популярным в 2016 году оказался региональный рейс Екатеринбург — Челябинск. Средняя стоимость билета составила 553,90 рубля, доля этого маршрута в общем автобусном пассажиропотоке между областными центрами России составила 0,6 %. Доля рейса Барнаул — Новосибирск, занимающего вторую строчку, составляет 0,51 %, средняя цена билета — 606 рублей. В десятку также попал маршрут Барнаул — Томск со средней ценой билета в 1089 рублей и долей в 0,19 %. Отметим, что из соседей на четвертом месте оказался рейс Новосибирск — Томск с долей в 0,29 % и ценой билета 741 рубль. Что интересно, в списке нет ни одного рейса в Барнаул — популярностью пользуются лишь автобусы из краевого центра.

Рейтинг самых популярных региональных автобусных маршрутов
Рейтинг самых популярных региональных автобусных маршрутов

Авторы исследования отдельно указывают, что эти данные приводятся без учета Москвы и Санкт-Петербурга, которые являются абсолютными лидерами в России по числу отправлений. Так, при учете данных из двух столиц, рейс Екатеринбург — Челябинск занимал бы лишь 27-ю строчку, Барнаул — Новосибирск — 33-ю.

Что касается самого популярного маршрута в целом, в этом году наибольшая доля купленных билетов приходится на автобусное сообщение как раз между двумя столицами – Москвой и Санкт-Петербургом (доля 7,91 %). Средняя цена на билет в одну сторону составила 1092 рубля. В первой десятке лишь один маршрут отправляется не из Москвы. Это автобусы сообщением Санкт-Петербург — Таллин. Средняя стоимость билета в один конец составила 1577 рублей.

Самым популярным заграничным автобусным направлением стал маршрут Москва – Киев (пятое место в общем зачете). Проезд от столицы России до столицы Украины в среднем обходился россиянам в 1505 рублей. На второе место попали рейсы между Москвой и Минском (1377,64 рубля за билет, шестое место). Что интересно, пятое место по популярности среди международных направлений занял рейс Москва — Луганск (1923 рубля).

Фото: tutu.ru

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Комментарий

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Комментариев 2
гость

23.12.2016 12:45

Вот так нашли, чем гордиться.
Если вообще закрыть аэропорт Барнаула, то можно еще существенно улучшить этот показатель Барнаула в этом рейтинге. Вообще будем на первом месте.
Гость

23.12.2016 12:46

Ясное дело признаны популярными! Из Новосибирска в Барнаул! Железнодорожного сообщения практически не существует, поэтому на ращваленых автобусах популярно ездить. Автоперевозчики лоббируют свои интересы. РЖД рулит!!!!