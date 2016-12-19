Единороссы Республики Алтай нашли замену Ивану Белекову

Спикер Госсобрания Республики Алтай Владимир Тюлентин стал новым секретарем местного реготделения «Единой России». На этом посту он сменил Ивана Белекова, избранного в сентябре депутатом Госдумы. О переменах в стане республиканских единороссов информируют «Новости Горного Алтая».

После осенней кампании-2016 Генсовет ЕР заявил о том, что впредь не будет одобрять практику совмешения должностей думцев и секретарей региональных отделений партии. Подготовка к отчетно-выборной конференции в РА началась в октябре. За несколько месяцев собрания прошли во всех местных организациях «партии власти», в общей сложности на мероприятие направили 47 делегатов. О том, что лидером республиканских единороссов с большой долей вероятности будет именно председатель Эл Курултая, стало известно еще несколько недель назад. В этом смысле показательно, что Владимир Тюлентин, как и его предшественник Иван Белеков, занимает пост спикера Госсобрания.

На конференции г-н Тюлентин заручился поддержкой большинства делегатов – за него проголосовали 37 человек. За его оппонента, главу Усть-Канского района Григория Пильтина, отдал голос один делегат. Источники НГА утверждают, что Иван Белеков попробовал сохранить за собой полный контроль за региональным отделением партии, пытаясь провести в политсовет и президиум своих людей, однако эти поползновения встретили неодобрение со стороны федерального исполкома и многих местных политиков.

В итоге в политсовет реготделения избраны глава республики Александр Бердников, депутат Госдумы Иван Белеков, глава Онгудайского района Мирон Бабаев, предприниматель Тенгис Бабрашев, директор компании «Горно-строй» Валерий Вавилкин, сенатор Татьяна Гигель, аспирант ГАГУ Роман Гордеев, глава Усть-Коксинского района Сергей Гречушников, председатель комитета Госсобрания по экономике Сергей Ефимов, депутаты Госсобрания Аржан Иташев и Константин Криворученко, глава села Кош-Агач Дауткан Кыдырбаев, депутат Эл Курултая Евгений Латышков, глава Чемальского района Александра Механошина, спикер горно-алтайского горсовета Юрий Нечаев, председатель комитета Госсобрания по социальной политике Наталья Никитенко, первый вице-премьер Роберт Пальталлер, глава Усть-Канского района Григорий Пильтин, глава Майминского района Евгений Понпа, спикер чойского райсовета Игорь Русских, глава Турочаского района Владислав Рябченко, глава Улаганского района Никита Санин, глава Шебалинского района Эрчим Сарбашев, вице-спикер Госсобрания Михаил Терехов, руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Эмиль Тюхтенев, руководитель управления Роспотребнадзора Леонид Щучинов, предприниматель Андрей Ялбаков, вице-премьер Эжер Ялбаков.

В президиум политсовета вошли Александр Бердников, Эжер Ялбаков, Константин Криворученко, Евгений Понпа, Эмиль Тюхтенев, Наталья Никитенко, Михаил Терехов, Леонид Щучинов. Владимир Тюлентин входит и в политсовет, и в президиум по должности. Примечательно, что в состав президиума не отобрался Иван Белеков, который руководил алтайскими единороссами последние 10 лет, а также его ближайшие партийные сподвижники, например Евгений Латышков. При этом в президиум избрали Константина Криворученко, который в свое время пал жертвой интриг, инициаторами которых были люди из ближайшего окружения бывшего спикера Госсобрания. Стоит также отметить, что в политсовете не оказалось Родиона Букачакова, который осенью стал депутатом Госдумы, победив на одномандатном округе.

Кстати, похоже, что в ЕР намечается новая тенденция — почти везде по стране во главе отделений оказываются председатели региональных Заксобраний. Похоже, это «поветрие» не обойдет стороной и Алтайский край: по имеющимся данным, вечером 23 декабря новым секретарем реготделения станет председатель АКЗС Александр Романенко.