Горно-Алтайский епископ призвал прихожан не отвергать «руку Божию» в виде прививок

Епископ Горно-Алтайский и Чемальский Каллистрат обратился к прихожанам с призывом не пренебрегать вакцинацией. По его мнению, прививки и врачебная помощь в целом — это «рука Божия», которой он исцеляет людей. Обращение было зачитано во всех храмах региона, а также на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии в правительстве Республики Алтай, сообщается на сайте регионального кабмина.

В тексте Каллистрат объяснил, что современные достижения медицины существуют по воле Бога, поэтому отказываться от них не стоит. «Мы с вами живем в мире, где пользуемся многими достижениями научного прогресса: транспортом, связью, средствами массовой информации, электроэнергией и многими другими благами цивилизации, в том числе — современным медицинским обслуживанием. Необходимо понимать, что и врачи существуют по Божией воле, и лекарства придуманы не без Божьего Промысла. Часто именно через врачей и лекарства Бог помогает нам в наших болезнях», — приводится на сайте цитата из обращения.

Также епископ цитирует выдержки из Священного Писания и других трактатов о значении труда врача и отмечает, что «непривитые дети в 15 раз чаще болеют туберкулезом, чем те, что получили своевременные прививки». «Отвергая врачебную помощь, мы можем оттолкнуть и руку Божию, которой Он исцеляет нас посредством врачей», — подчеркивает епископ Каллистрат. Поводом для этого обращения стало большое количество отказов родителей новорожденных от проведения детям прививок БЦЖ и других плановых вакцин, уточняется на сайте правительства.