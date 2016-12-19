Назначен руководитель Госинспекции Алтайского края
23.12.2016 10:55
Губернатор Алтайского края Александр Карлин пописал распоряжение, в соответствии с которым новым руководителем Государственной инспекции региона, как и прогнозировалось, стал Андрей Степанов. Бывший начальник департамента документационного обеспечения администрации края приступит к своим обязанностям уже 27 декабря, говорится на офсайте региона.
Между тем экс-руководитель Госинспекции Александр Урбах был освобожден от своей должности всего несколько дней назад, пойдя на понижение: с 27 декабря начнет трудиться на новом месте - в качестве начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия края, нового органа, который, по иронии судьбы будет подчиняться Госинспекции.
Отметим, что г-н Степанов начал чиновничью карьеру в 1991 году. До этого он несколько дет работал на различных должностях в сфере строительства.
Фото: сайт администрации Алтайского края
Справка:
Андрей Николаевич Степанов родился 18 января 1965 года Барнауле. В 1987 году он окончил Алтайский политехнический институт им. И.И. Ползунова по специальности «Промышленное и гражданское строительство» с присвоением квалификации «Инженер-строитель». Во время прохождения производственной практики принимал участие в строительстве объектов инфраструктуры в Алтайском крае и Республике Алтай, на Байкало-Амурской магистрали. Далее свою трудовую деятельность он продолжил в строительном управлении «Алтайэнергожилстрой» треста «Алтайэнергострой», где в течение трех лет прошел путь от мастера и прораба до начальника участка. В 1990 году Андрея Степанова перевели в экспериментальное производственное проектно-строительное объединение «Алтайагрожилстрой» на должность заместителя начальника отдела собственного строительства. В администрации региона подчеркнули, что с 1991 года он работал в Алтайском краевом исполнительном комитете в отделе координации строительства и промышленных материалов, принимал участие в создании крупных краевых объектов социально-культурного назначения, объектов строительной индустрии, промышленности.
Однако в 1995 году его перевели в администрацию Центрального района Барнаула на должность председателя комитета по экономике. После этого он погрузился в аппаратную работу. Был заместителем главы администрации района, курировал вопросы социально-экономического развития, благоустройства, работы систем жизнеобеспечения и социальной защиты населения, строительства объектов промышленного и социально-культурного назначения. В 1999 году окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит» с присвоением квалификации «Экономист». В 2003 году прошел еще и профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление». С 2002 года и до настоящего времени г-н Степанов состоял на государственной гражданской службе, работал в должности начальника департамента документационного обеспечения администрации края.
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23.12.2016 11:03