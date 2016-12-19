Назначен руководитель Госинспекции Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин пописал распоряжение, в соответствии с которым новым руководителем Государственной инспекции региона, как и прогнозировалось, стал Андрей Степанов. Бывший начальник департамента документационного обеспечения администрации края приступит к своим обязанностям уже 27 декабря, говорится на офсайте региона.

Между тем экс-руководитель Госинспекции Александр Урбах был освобожден от своей должности всего несколько дней назад, пойдя на понижение: с 27 декабря начнет трудиться на новом месте - в качестве начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия края, нового органа, который, по иронии судьбы будет подчиняться Госинспекции.

Отметим, что г-н Степанов начал чиновничью карьеру в 1991 году. До этого он несколько дет работал на различных должностях в сфере строительства.