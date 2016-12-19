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Главная Лента новостей Leroy Merlin назвал дату открытия очередного барнаульского гипермаркета

Leroy Merlin назвал дату открытия очередного барнаульского гипермаркета

23.12.2016 16:17

В марте 2017 года в Барнауле откроется второй гипермаркет французской сети Leroy Merlin. Это на несколько месяцев раньше того срока, о котором в начале года говорила администрация города.

По данным «КоммерсантЪ», один из крупнейших европейских DIY-ритейлеров в 2017 году откроет за Уралом пять гипермаркетов — в Омске, Барнауле, Иркутске, Красноярске и Хабаровске. Всего в следующем году компания намерена увеличить свое присутствие в России на 15–20 точек, вложив в развитие 30 млрд рублей, и на 25 % нарастить выручку. Тем не менее эксперты считают, что активное расширение сети Leroy Merlin в регионах будет сопровождаться снижением маржи и увеличением сроков окупаемости объектов.

«В марте будет открыт второй гипермаркет компании в Барнауле, в апреле откроется первый магазин в Хабаровске, в июне — третий в Красноярске, в июле — второй в Омске и в сентябре откроется магазин в Иркутске»,— сообщил гендиректор Leroy Merlin в России Венсан Жанти. Напомним, новый барнаульский магазин будет располагаться сразу за Новым мостом на правом берегу Оби. Общая площадь торгового центра составит 16,8 тысяч кв. м. Первый магазин сети открылся в краевом центре 18 марта 2015 года. Площадь гипермаркета - 10 тысяч кв. м, он находится на Павловском тракте рядом с ТРЦ «Арена».

Компания строит долгосрочные планы по развитию в Сибири. Например, готовится проект строительства четвертого гипермаркета в Новосибирске. «Потенциал компании в регионе на ближайшие 10 лет — открытие еще трех магазинов»,— рассказал заместитель гендиректора российского подразделения Leroy Merlin Марк Луше. Накануне компания открыла третий магазин в Новосибирске. По словам Венсана Жанти, инвестиции в его запуск составили 1,6 млрд рублей, площадь объекта — 15 тысяч кв. м.

Финансовый аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин считает, что активная экспансия Leroy Merlin в регионах, в том числе за Уралом, будет затруднена из-за высокой ценовой конкуренции: «Рост продаж при активном строительстве новых гипермаркетов возможен. Но, скорее всего, он будет сопровождаться снижением маржи и увеличением сроков окупаемости до 5–7 и более лет».

В 2016 году Leroy Merlin и его основные конкуренты — «Мегастрой», «Максидом», «Добрострой», «Метр», а также OBI и Castorama — активно развивали региональное присутствие, отмечает директор аналитического департамента ИК «Golden Hills — капиталъ АМ» Михаил Крылов. Впрочем, как отмечает управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков, в ряде сибирских регионов у Leroy Merlin практически монопольное положение на DIY-рынке: «Сегодня в Новосибирской области точно не осталось игроков, способных конкурировать с Leroy Merlin. За последние полтора года из региона ушла сеть «Перестройка», занимавшая 10 % рынка, а также сеть магазинов, развиваемая холдингом «Домоцентр», который занимал в Сибири более 35 % рынка». По оценке г-на Дьячкова, выжить «под напором» французского DIY-ритейлера в регионах могут только нишевые игроки и то, «если их ниша не заинтересует Leroy Merlin».

Справка:

По итогам текущего года Leroy Merlin в России рассчитывает заработать 220 млрд рублей. Всего в 2016 году компания открыла 16 гипермаркетов в РФ. Еще один будет открыт до конца декабря в Тольятти. Общий объем инвестиций в развитие сети в России за год составил 30 млрд рублей. Столько же планируется вложить и в следующем году.

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