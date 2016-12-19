Алтайские эсеры предложили Счетной палате «копнуть» под строительство художественного музея в Барнауле

Новый виток скандала вокруг строительства Государственного художественного музея Алтайского края может развернуться в ближайшее время. В эффективности бюджетных трат на этот долгострой усомнились депутаты фракции «Справедливая Россия» в Алтайском Заксобрании. В рамках контрольных полномочий они предложили Счетной палате включить объект в план ежегодных проверок. Об этом сообщается на сайте реготделения.

Всего в план проверок Счетной палаты предложено включить три мероприятия. Самое масштабное — краевая адресная инвестиционная программа, в которую в частности входит реконструкция художественного музея. «На сегодняшний день на строительные работы на данном объекте потрачено более 280 млн рублей, однако музей до сих пор не построен и неизвестно когда будет завершен», — описывают сложившуюся ситуацию эсеры. По их мнению, эффективность этих трат сомнительна.

Отметим, что вопросы к затянувшейся стройки в последнее время звучат и от представителей общественности. Так, пока осторожно высказываются предположения о возможном наличии коррупционной составляющей в работе на объекте строительной компании «СтройГАЗ», которая ныне переживает серьезный финансовый и управленческий кризис и находится на краю банкротства. Отметим, что в начале декабря краевые власти расторгли контракт с подрядчиком и вынуждены заново объявлять тендер. Когда долгострой на главной площади Барнаула обретет законченный вид — неизвестно.

Добавим, что помимо эффективности трат на музей эсеры предлагают включить в план проверок расходы при капитальном ремонте здания сельского дома культуры в селе Красный Партизан Чарышского района. Также депутатов интересует, соответствующим ли образом расходовались средства на газификацию, а также соответствует ли нормам бюджетно-финансовая дисциплина в «Алтайской краевой психиатрической больнице № 2» в Камне-на-Оби, где несколько недель назад незаконно уволили депутата горсовета от «Справедливой России».

Как отметил руководитель фракции эсеров в Заксобрании Александр Молотов, все мероприятия, которые депутаты предложили Счетной палате внести в свой ежегодный план проверок взяты не «с потолка», а имеют под собой весомые основания и существенный повод усомниться в эффективности расходования целевых средств. План проверок палата утвердит в ближайшее время.