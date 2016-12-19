Александр Карлин составил свой личный ТОП-5 событий 2016 года в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Александр Карлин назвал главным событием 2016 года в Алтайском крае заседание президиума Госсовета в Белокурихе, в котором приняли участие президент Владимир Путин и целый ряд федеральных министров. Свой личный ТОП-5 региональных сюжетов года он озвучил в рамках спецпроекта журнала «Коммерсантъ», который также опубликован на сайте издания.

Как рассудил губернатор, заседание президиума Госсовета достойно называться главным событием, поскольку это дало региону мощную имиджевую поддержку. «Ее никакими средствами не измерить, но понятно, что в области туризма, санаторного дела имидж решает очень многое. Не знаю, что может быть более значимым импульсом для развития туротрасли региона, чем высокая оценка первым лицом государства качества оказываемых туристских и санаторных услуг в нашем регионе», — прокомментировал свой выбор глава региона.

На второе место Александр Карлин поставил хороший урожай 2016 года. Напомним, что по итогам сельхозсезона алтайские аграрии произвели более 5 млн тонн зерна. Это четвертое место среди регионов России, край уступил лишь субъектам южной части страны — Ростовской области, Краснодарскому и Ставропольскому краям. Особую гордость губернатор испытывает за отдельные подотрасли. «Алтайский край также подтвердил статус самого главного «гречишного» региона страны. Произведенного объема гречихи (690 тысяч тонн в бункерной массе) достаточно, чтобы обеспечить крупой по рациональной норме питания (3,5 кг) более 100 млн человек, или 72 % населения России. А алтайским сахаром, выработанным из урожая сахарной свеклы, можно обеспечить более 7 млн человек. Это в три раза больше, чем жителей в крае», — отметил губернатор.

Третьим по значимости событием, по мнению Карлина, является 75-летний юбилей народного артиста России Валерия Золотухина. В рамках празднования, в частности, на его родине в Быстром Истоке открылись культурно-досуговый центр и мемориальный музей — «самый технологически оснащенный музей в крае». «Надеюсь, что музей Валерия Золотухина станет не менее известным, чем музей Василия Шукшина в Сростках, и его будут посещать жители нашей страны — все, кто любит и помнит нашего земляка», — подчеркнул алтайский губернатор. Кроме того, по его словам, важным мероприятием в рамках празднования юбилея, стал второй Всероссийский молодежный театральный фестиваль имени Валерия Золотухина.

Четвертым по значимости для губернатора стал «Всероссийский день поля» — масштабный форум для аграриев. Как пояснил Александр Карлин, к его проведению регион готовился не один год, в итоге в нем приняли участие 75 делегаций более чем из 60 регионов страны, представители дипломатического корпуса Белоруссии, Израиля, Испании, Кореи, делегации Германии и Казахстана. «То, что местом проведения этого масштабного форума был выбран Алтайский край, говорит о многом. Прежде всего, о признании нашего региона как крупнейшего агропромышленного субъекта России», — считает глава региона.

Завершает личный топ Александра Карлина начало второго этапа газификации Алтайского края. С этим проектом губернатор связывает глубокое преобразование социально-экономических условий на значительной части территории края, изменение быта селян.

По итогам года Александр Карлин испытывает гордость за подведомственный регион. «В этом году Алтайский край не раз оказывался в центре внимания власти и бизнеса, формируя всероссийскую повестку дня. На территории нашего региона принимались решения, которые затрагивали будущее целых отраслей экономики страны. И я горжусь этой миссией. Рад, что, несмотря на негативные тенденции в экономике, предприятия региона инвестировали в развитие, увеличивали мощности, добивались поставленных целей», — приводит издание комментарий губернатора Алтайского края.

Отметим, что свой ТОП-5 составил и глава Республики Алтай Александр Бердников. В него вошли открытие очередного участка Чуйского тракта после реконструкции, завершение строительства больницы в Чемальском районе, возвращение мощей святителя Макария на Алтай, запуск очередной солнечной электростанции и пятилетие аэропорта Горно-Алтайска.