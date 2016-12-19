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Главная Лента новостей Республика Алтай готова потратить 130 млн рублей на установку системы автофиксации ПДД

Республика Алтай готова потратить 130 млн рублей на установку системы автофиксации ПДД

26.12.2016 09:07

Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай объявило открытый конкурс на право внедрить в регионе систему автофиксации нарушений правил дорожного движения и возможности отправки водителям штрафов. Судя по расчетам начальной цены контракта и количеству нарушений, которые необходимо обработать в рамках контракта, каждое обойдется бюджету в 330 рублей. Информация размещена на сайте Госзакупок.

Как указано в документах, на внедрение системы республиканский бюджет планирует потратить 128 млн рублей, всего нужно обработать более 388 тысяч условных единиц нарушений. В одну входит как фиксация, так и отправка информации на серверы полиции, а также отправленное заказным почтовым отправлением уведомление о вынесенном постановлении. Для исполнения контракта подрядчик должен поставить так называемые «специальные технические средства» - камеры фото- и видеофиксации нарушений. Их установят в согласованных с заказчиком местах в Республике Алтай, которые в техзадании не раскрываются.

Указано, что уже через 10 дней после подписания контракта компания-победитель должна установить в Горно-Алтайске не менее двух камер, через 20 — не менее восьми камер в городе и Майминском районе, а через 60 рабочих дней — 15-и. Техника будет обладать возможностью фиксации скоростного режима, правил проезда перекрестка, предоставления преимущества пешеходу на нерегулируемых пешеходных переходах. Информацию о нарушении необходимо передавать на серверы МВД по защищенному каналу. Данные в том числе будут содержать фото или видео с нарушением, а также госномер автомобиля с вероятностью ошибки не более 10 %. Заявки принимаются до 12 января 2017 года, их рассмотрят 13 января.

Отметим, что система фото- и видеофиксации уже несколько лет работает в Алтайском крае. По информации ГИБДД на конец августа, в настоящее время на автодорогах и городах края используются 14 стационарных и 45 мобильных комплексов, но до 2018 года планируется закупить еще 34 комплекса камер, отвечающих современным стандартам. на долю таких комплексов уже приходится около 30 % выявленных нарушений ПДД от общего количества.

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Комментарий

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Комментариев 3
горец

26.12.2016 10:24

Однако, уже на всех перекрестках Горно-Алтайска по несколько камер поставили. Ещё будут ставить?
Горыныч

26.12.2016 15:19

Вообще-то Горно-Алтайск находит на въезде в республику и занимает ничтожную часть территории РА, а правила нарушаются повсеместно, начиная с Шуйского тракта
Павел

26.12.2016 17:37

А ведь они поставят..