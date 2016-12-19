Не Hiltonом единым: власти Барнаула еще раз попробуют приватизировать проблемный рынок

24 января администрация Барнаула предпримет очередную попытку пополнить бюджет муниципалитета за счет приватизации, выставив на торги законсервированное здание «Центрального рынка».

Информация о торгах размещена на сайте городского комитета по управлению муниципальной собственностью. На аукцион выставляется здание площадью 5820 кв. м с несколькими пристройками, а также имущество, расположенные по адресу: улица Мало-Тобольская, 23. В довесок к недвижимости предлагаются кондиционеры, торговое оборудование, товарные весы, холодильные витрины и т. п. (всего 180 предметов на сумму в 1,18 млн рублей). Начальная цена объекта - 98,547 млн рублей, шаг аукциона составит 2 млн рублей, задаток — 19,709 млн рублей. Заявки принимаются с 20 декабря по 16 января. 20-го числа будет вынесено окончательное решение на предмет признания претендентов участниками торгов.

Стоит упомянуть имеющееся обременение: в настоящее время действуют договоры безвозмездного пользования нежилых помещений, а также движимого имущества с ООО «Алтайский союз переработчиков +». Срок соглашения истечет через несколько дней, 31 декабря.

Напомним, только в 2016 году объект трижды выставлялся на продажу. 21 июня и 6 октября торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок, а 10 мая претендентов не допустили к участию. В июне горадминистрация была в одном шаге от победы, но сделка сорвалась по причине того, что к назначенному сроку никто из потенциальных участников так и не внес задаток (20 млн рублей). Цена здания на тот момент составляла 100 млн рублей. В числе потенциальных участников фигурировали компании «Веллнесс Резортс Групп» и «Бизнес Хотелс Групп» бизнесмена Олега Бакуна, который планировал строить отели Hilton в Алтайском крае.

«Речь идет о территории в туркластере, оставлять там эту помойку, извините за выражение, никак нельзя. Просчитать что-либо тут невозможно, никто от бизнеса вам тут никаких гарантий не предоставит: сегодня так, а завтра все переиграли и сделали по-другому», - комментировал ранее ситуацию депутат Барнаульской гордумы, член городской приватизационной комиссии Юрий Ряполов.

Между тем муниципалитету не стоит рассчитывать на дальнейший интерес г-на Бакуна, поскольку бизнесмен так и не смог получить кредит на затратный проект, неудачей закончились и поиски возможных соинвесторов. Кроме того, на пути у потенциального инвестора встали градостроительные нормы: здания выше четырех этажей, считая мансардный, на месте барнаульского «Центрального рынка» строить нельзя. Это обстоятельство категорически противоречит позиции международной сети, которая предпочитает заниматься «масштабными» объектами.