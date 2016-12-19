Дорогу молодым: 57-летний Александр Романенко стал лидером алтайских единороссов

Спикер Алтайского Заксобрания Александр Романенко, как и предполагал «Банкфакс», стал новым секретарем реготделения «Единой России». Прежний лидер партийцев Борис Трофимов не стал участвовать в борьбе за пост, объяснив свое решение не только относительным провалом на сентябрьских выборах, но и желанием сосредоточиться на основном месте работы - в качестве управлящего ОПФР по Алтайскому краю.

Отчетно-выборная партконференция ЕР прошла в Барнауле 23 декабря. Заслуживает внимания формат мероприятия - все обсуждения и дискуссии «партия власти» предпочла оставить за закрытыми дверями, несмотря на деклалируемые ранее открытость и гласность в своей работе. Итогов конференции журналисты несколько часов дожидались в холле алтайского ПФР.

В пресс-подходе участвовали сразу два секретаря реготделения ЕР - бывший и только что избранный, то есть Борис Трофимов и Александр Романенко. Выяснилось, что последнему оппонировал только региональный бизнес-омбудсмен Павел Нестеров. Из 170 делегатов подавляющее большинство (около 95 %), однозначно дало понять, что поддерживают председателя АКЗС. Срок его полномочий на посту секретаря составит пять лет. Трофимов и Романенко в блиц-формате прокомментировали изменения в стане единороссов. Г-н Трофимов в своем монологе обратил внимание на то, что партия нуждается в постепенном обновлении и омоложении рядов. Александр Романенко заявил, что уход с лидирующих позиций Трофимова не означает его полное удаление из партийной жизни. В частности, экс-секретарь войдет в состав регионального президиума и политсовета ЕР и продолжит работу в статусе председателя в комитете по местному самоуправлению в ЗакСе. Кроме того, г-н Романенко анонсировал системную перезагрузку работы реготделения, однако, какой конкретно смысл вкладывается в этот термин, осталось за кадром.

К слову, по истечении двух часов ЕР смогла лишь сформировать политсовет из 115 человек, а также избрать контрольно-ревизионную комиссию из 13 человек. Ожидавшиеся знаковые перестановки в президиум и исполком реготеделения на момент публикации так и не были озвучены.