Дорогу молодым: 57-летний Александр Романенко стал лидером алтайских единороссов

24.12.2016 12:00
Спикер Алтайского Заксобрания Александр Романенко, как и предполагал «Банкфакс», стал новым секретарем реготделения «Единой России». Прежний лидер партийцев Борис Трофимов не стал участвовать в борьбе за пост, объяснив свое решение не только относительным провалом на сентябрьских выборах, но и желанием сосредоточиться на основном месте работы - в качестве управлящего ОПФР по Алтайскому краю.
Отчетно-выборная партконференция ЕР прошла в Барнауле 23 декабря. Заслуживает внимания формат мероприятия - все обсуждения и дискуссии «партия власти» предпочла оставить за закрытыми дверями, несмотря на деклалируемые ранее открытость и гласность в своей работе. Итогов конференции журналисты несколько часов дожидались в холле алтайского ПФР.
В пресс-подходе участвовали сразу два секретаря реготделения ЕР - бывший и только что избранный, то есть Борис Трофимов и Александр Романенко. Выяснилось, что последнему оппонировал только региональный бизнес-омбудсмен Павел Нестеров. Из 170 делегатов подавляющее большинство (около 95 %), однозначно дало понять, что поддерживают председателя АКЗС. Срок его полномочий на посту секретаря составит пять лет. Трофимов и Романенко в блиц-формате прокомментировали изменения в стане единороссов. Г-н Трофимов в своем монологе обратил внимание на то, что партия нуждается в постепенном обновлении и омоложении рядов. Александр Романенко заявил, что уход с лидирующих позиций Трофимова не означает его полное удаление из партийной жизни. В частности, экс-секретарь войдет в состав регионального президиума и политсовета ЕР и продолжит работу в статусе председателя в комитете по местному самоуправлению в ЗакСе. Кроме того, г-н Романенко анонсировал системную перезагрузку работы реготделения, однако, какой конкретно смысл вкладывается в этот термин, осталось за кадром.
К слову, по истечении двух часов ЕР смогла лишь сформировать политсовет из 115 человек, а также избрать контрольно-ревизионную комиссию из 13 человек. Ожидавшиеся знаковые перестановки в президиум и исполком реготеделения на момент публикации так и не были озвучены.
24.12.2016 12:31
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24.12.2016 12:52
24.12.2016 12:52
24.12.2016 13:55
Действующий секретарь новосибирского реготделения «Единой России» Валерий Ильенко переизбран на второй срок. Он обыграл депутата заксобрания Алексея Александрова, который поднял проблему единоличных решений чиновников в обход партии, поддержавшей их. Выступление грозит ему исключением из «ЕР».
Конференция реготделения «ЕР» прошла в здании новосибирского заксобрания 23 декабря. О том, чем Алексей Александров разозлил губернатора Владимира Городецкого, бывшего спикера парламента Алексея Беспаликова и влиятельного бизнесмена, бывшего главу фракции в заксобрании Евгения Покровского, читайте в репортаже Тайги.инфо.
24.12.2016 13:55
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"Кум", слышь, правЕльно я твою мысль копипостю?
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24.12.2016 14:51
24.12.2016 17:01
как сидели камуняки у власти так и сидят под другим названием. а все свои провалы в экономике сваливают на мифических либералов, которых никто в глаза не видел у властного трона.
24.12.2016 17:36
24.12.2016 17:38
Спикер-Секретарь - это Болтун-Балалаешник об райской жизни каком-то соседнем крае........
24.12.2016 18:42
24.12.2016 19:21