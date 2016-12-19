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Главная Лента новостей Дорогу молодым: 57-летний Александр Романенко стал лидером алтайских единороссов

Дорогу молодым: 57-летний Александр Романенко стал лидером алтайских единороссов

24.12.2016 12:00

Спикер Алтайского Заксобрания Александр Романенко, как и предполагал «Банкфакс», стал новым секретарем реготделения «Единой России». Прежний лидер партийцев Борис Трофимов не стал участвовать в борьбе за пост, объяснив свое решение не только относительным провалом на сентябрьских выборах, но и желанием сосредоточиться на основном месте работы - в качестве управлящего ОПФР по Алтайскому краю.

Отчетно-выборная партконференция ЕР прошла в Барнауле 23 декабря. Заслуживает внимания формат мероприятия - все обсуждения и дискуссии «партия власти» предпочла оставить за закрытыми дверями, несмотря на деклалируемые ранее открытость и гласность в своей работе. Итогов конференции журналисты несколько часов дожидались в холле алтайского ПФР. 

В пресс-подходе участвовали сразу два секретаря реготделения ЕР - бывший и только что избранный, то есть Борис Трофимов и Александр Романенко. Выяснилось, что последнему оппонировал только региональный бизнес-омбудсмен Павел Нестеров. Из 170 делегатов подавляющее большинство (около 95 %), однозначно дало понять, что поддерживают председателя АКЗС. Срок его полномочий на посту секретаря составит пять лет. Трофимов и Романенко в блиц-формате прокомментировали изменения в стане единороссов. Г-н Трофимов в своем монологе обратил внимание на то, что партия нуждается в постепенном обновлении и омоложении рядов.  Александр Романенко заявил, что уход с лидирующих позиций Трофимова не означает его полное удаление из партийной жизни. В частности, экс-секретарь войдет в состав регионального президиума и политсовета ЕР и продолжит работу в статусе председателя в комитете по местному самоуправлению в ЗакСе. Кроме того, г-н Романенко анонсировал системную перезагрузку работы реготделения, однако, какой конкретно смысл вкладывается в этот термин, осталось за кадром.

К слову, по истечении двух часов ЕР смогла лишь сформировать политсовет из 115 человек, а также избрать контрольно-ревизионную комиссию из 13 человек. Ожидавшиеся знаковые перестановки в президиум и исполком реготеделения на момент публикации так и не были озвучены.

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Комментарий

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Комментариев 19
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

24.12.2016 12:31

А никто и не сомневался , что БОРЮСИКА отправят на покой , ну ещё "хвалённого " АЛЕКСАНДРА -6% так же на покой и так бы хотелось , что бы прошла хорошая проверка в Алтайском крае, но как залезешь в интернет и почитаешь о том , что ВОРЫ ТО У НАС В РОССИИ -министры, депутаты , друзья Путина , губернаторы и вся остальная мелочь пониже , а охраняет всю воровскую рать -полиция, сотрудники которой так же воры , следственный , отдел , прокуратура , фсб, о следственном и о прокуратуре , судьях на некоторых их сотрудниках уже негде и клейма ставить ( данные из интернета и центральных независимых СМИ) и ещё добавилась НАЦГВАРДИЯ .Моё такое мнение , что чистое , непорочное в РОССИИ только мы -НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ !
зема

24.12.2016 12:44

Александр Романенко заявил, что уход с лидирующих позиций Трофимова не означает его полное удаление из партийной жизни. НАПОСЛЕДОК, МЕДОМ БОРИСА ПОМАЗАЛИ.
властолюбец: Карлин не имеет ни правового, ни морального права третий раз быть Губернатором.

24.12.2016 12:52

Даже не верится что переизбрали. Обычно на таких постах пожизненно сидят.
Мистер Вульф

24.12.2016 12:52

Он бардом может работать в переходе. Шляпа. гитара, Розенбаум!
ЕР -соседи и земляки Романенко и Ильенко -род на Алтае

24.12.2016 13:55

МАФИЮ ПОБЕДИТЬ НЕЛЬЗЯ, ЕЕ МОЖНО ТОЛЬКО ВОЗГЛАВИТЬ: сказал А. Александров и проиграл выборы главы отделения «ЕР»

​Действующий секретарь новосибирского реготделения «Единой России» Валерий Ильенко переизбран на второй срок. Он обыграл депутата заксобрания Алексея Александрова, который поднял проблему единоличных решений чиновников в обход партии, поддержавшей их. Выступление грозит ему исключением из «ЕР».
Конференция реготделения «ЕР» прошла в здании новосибирского заксобрания 23 декабря. О том, чем Алексей Александров разозлил губернатора Владимира Городецкого, бывшего спикера парламента Алексея Беспаликова и влиятельного бизнесмена, бывшего главу фракции в заксобрании Евгения Покровского, читайте в репортаже Тайги.инфо.
Эх,молодость в 57 годиков партийная или биологическая или умственная?

24.12.2016 13:55

Трофимов работать в ПФ намеревается ? Ещё смешнее !
ПОРАБОТАЛ АГЕНТ НКО СТАСИК.... НА СЛАВУ ...!!

24.12.2016 13:58

И как ВЛАСТОЛЮБЕЦ шлёт отчёты в головную контору.. Аж шапка сбилась набекрень !! Печеньки БУДУТ ....
БРЕДЕР ТЫ ЧТО ПОД ПРИКРЫТИЕМ ЛДПР РАБОТАЕШЬ В НКО!??

24.12.2016 14:01

на СТАСИКА?
Старый кадр , но молодой душою

24.12.2016 14:03

С 1984 по 1988 год – зав. орг. отделом, первый секретарь Павловского районного комитета ВЛКСМ. Функционер , как начал в 25 секретарить , так и поныне . Флюгер -всегда держал нос по ветру
Вольфсон Т.И.

24.12.2016 14:30

А я глубоко убеждена ,что отовсюду нужно уходить вовремя и достойно! Старость,СКОЛЬКО БЫ ВЫ НЕ ПЫЖИЛИСЬ,старость и есть! Это не позор,это не недостаток,как некоторые здесь иногда пишут,а ИЗБРАННОСТЬ! Запомните,что жизнь дается всем,а старость только избранным.
А где собственные МГЕР-овцы?

24.12.2016 14:42

Саша Романенко -Павловский персек ВЛКСМ - горняковский мальчик, ползуновский краснодипломник-автомобилист, один их последних кадров, взращённых и получивших путёвку в жизнь от проклятой КПСС, её 6-ой главы Конституции СССР.
============================
"Кум", слышь, правЕльно я твою мысль копипостю?
САДОВОД

24.12.2016 14:43

Пока, отзывы о Романенко положительные и в прошлом мнение о нем самое хорошее. Если Романенко будет также вести себя как его предшественник Трофимов.... тогда авторитет его буде иной. Пожелание - поступай по совести и надо провести чистку в Ер, необходимо друзей Трофимова вывести из своего окружения....
Дуэли , кулачные бои ,поножовщина в секретариате ЕР

24.12.2016 14:48

или бани , веники , люлей кебабы своим партийцам?
Возможный забойный заголовок к сабжу

24.12.2016 14:51

Бывший первый секретарь Павловского РК ВЛКСМ стал лидером алтайских единороссов.
об чем и базар

24.12.2016 17:01

Старый кадр , но молодой душою писал(а):
С 1984 по 1988 год – зав. орг. отделом, первый секретарь Павловского районного комитета ВЛКСМ. Функционер , как начал в 25 секретарить , так и поныне . Флюгер -всегда держал нос по ветру


как сидели камуняки у власти так и сидят под другим названием. а все свои провалы в экономике сваливают на мифических либералов, которых никто в глаза не видел у властного трона.
Толь дура?

24.12.2016 17:36

Вольфсон Т.И. писал(а):
а старость только избранным.
эт чо-каво романенко в икономике может провалить

24.12.2016 17:38

акромя , как в биде на вокзале сам обеими ступнями?
Спикер-Секретарь - это Болтун-Балалаешник об райской жизни каком-то соседнем крае........
не понятно

24.12.2016 18:42

А кто молодой-то ?
Из Павловска

24.12.2016 19:21

Не понаслышке знаю Александра Алексеевича, его знания в сфере бюджета впечатляют, К нему неоднократно за консультацией (до председательства в АКЗС) обращались наши мупы, и он всегда грамотно и доходчиво объяснял что делать в той или иной ситуации. О человеческих качествах скажу только то, что этот человек неравнодушен к чужой проблеме. Искренне желаю Александру Алексеевичу успехов, и главное, оставайтесь таким человеком каким мы вас запомнили!