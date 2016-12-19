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Главная Лента новостей Строительство барнаульской высотки остановили из-за разрушения соседних домов

Строительство барнаульской высотки остановили из-за разрушения соседних домов

26.12.2016 09:41

Власти Барнаула экстренно остановили строительство высотного здания по адресу улица Смирнова, 77. Как сказано на сайте городской администрации, такое решение чиновники приняли из-за того, что соседние дома покрылись трещинами, а их жильцы жаловались на толчки, сравнимые с землетрясением.

В городском комитете ЖКХ уточнили, что утром 24 декабря жители домов № 92 и 79 по улице Смирнова почувствовали сильную вибрацию в своих квартирах. Прибывшие на место сотрудники управления по делам ГО и ЧС Барнаула установили, что это связано с начавшимся строительством многоквартирного дома по улице Смирнова, 77. Колебания вызвала работа тяжелой вибротехники для утрамбовки грунта на строительной площадке. Специалисты провели обследование домов и обнаружили на стенах единичные нитевидные трещины. На доме № 92 даже пришлось установить специальный маяк для дальнейшего контроля ситуации. По словам начальника отдела технического надзора за капитальным ремонтом комитета ЖКХ Вячеслава Решетняка, сейчас угрозы жизни и здоровью людей, опасности разрушения домов нет. Строительство приостановлено до полного разбирательства и принятия решения о дальнейшей судьбе стройки.

Стоит отметить, что взятый под наблюдение двухтажный дом по улице Смирнова, 92, с ноября 2014 года получил всероссийскую известность после того, как сюжет о проблемном здании вышел в эфир программы «Контрольный звонок» на НТВ. До этого на протяжении долгого времени чиновники не проявляли особого внимания к объекту. Дело в том, что многострадальный дом неоднократно рассматривался межведомственной комиссией для оценки жилых помещений муниципального жилфонда на предмет признания дома аварийным и подлежащим сносу. Однако комиссия не признавала его таковым. В конце концов аукцион на проведение капремонта все же объявили, цена контракта составляла 25 млн рублей. Подрядчиками выступали ООО «СЭР» и ООО «РСО плюс», которые сдали готовый объект в сентябре прошлого года.

Что касается второго здания (по улице Смирнова, 79), еще в июне 2014 года оно было признано аварийным и подлежащим сносу. В соответствии с решением Барнаульской городской Думы в последующие два года дом должен быть расселен. От управляющей организации, на обслуживании которой находится этот дом, требовалось обеспечить необходимый контроль за домом, поставить маяки и вести журнал наблюдений для принятия оперативного решения в случае ухудшения технического состояния жилого строения. А ровно год назад поздно вечером жильцов аварийного дома начали экстренно эвакуировать. Причиной тому стала трещина, которая прошла по стене третьего подъезда. В связи с этим следственный отдел по Октябрьскому району Барнаула СУ СКР по Алтайскому краю даже инициировал доследственную проверку действий должностных лиц администрации и управляющей компании. Однако чиновники пришли тогда к выводу, что видимой угрозы жизни и здоровью граждан на тот момент не было.

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Комментарий

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Комментариев 1
гость

26.12.2016 20:46

за 25 млн такой домик проще было заново построить