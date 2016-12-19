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Главная Лента новостей «Ростелеком» объявил победителя конкурса для СМИ по развитию сельского Интернета

«Ростелеком» объявил победителя конкурса для СМИ по развитию сельского Интернета

26.12.2016 11:37

«Ростелеком» подвел итоги регионального конкурса для журналистов районных и городских СМИ на лучший материал по развитию Интернета в малых селах Алтайского края. Победителем стал корреспондент официального сайта газеты «Заря» Смоленского района Никита Стребков, который примет участие в финале сибирского конкурса.

Конкурс проводился при поддержке администрации Алтайского края и посвящен масштабной установке точек доступа Wi-Fi в малых селах края в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства». Цель конкурса – поощрить журналистов районных СМИ за интерес к теме, а также проинформировать сельских жителей о наличии в их селах социальной услуги, с помощью которой они могут бесплатно посещать более двух тысяч сайтов госучреждений и ведомств, а также за символическую плату (1,5 рублей в сутки) – другие интернет-ресурсы.

В составе экспертной комиссии регионального этапа конкурса работали заместитель начальника Управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Поздерин, директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк, шеф-редактор газеты «Алтайская правда» Олег Купчинский, главный редактор газеты «Алтайская нива» Мария Чугунова, начальник отдела пресс-службы АКЗС Анна Якушева.

Поощрительными призами конкурса награждены Лилия Доронина (газета «Обская новь», Крутихинский район), Елена Леденева (газета «Хлебороб Алтая», Рубцовский район), Татьяна Аткина и Ольга Нечаева (газета «Заря», Смоленский район).

Сергей Лавренюк, директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:

Мы надеемся, что публикации журналистов местных СМИ стали полезными для жителей сел, в которых уже действует услуга «Сельский Wi-Fi». Заведенная в небольшое село оптика в перспективе позволит развивать Интернет и предоставлять его индивидуально в домохозяйства. Поздравляем победителя и благодарим всех журналистов за участие в конкурсе!

Справка:

Проект «Устранение цифрового неравенства» (УЦН), исполнителем которого является «Ростелеком», стартовал в 2014 году. Его цель – предоставление коллективных точек доступа к скоростному Интернету в малых селах страны с населением от 250 до 500 человек. В Сибири – это около двух тысяч сел. Алтайский край занимает четвертое место по количеству включенных в программу населенных пунктов – 257 малых сел. Оператор строит оптические каналы связи до села и организует точки доступа с помощью Wi-Fi-технологии на скорости не менее 10 Мбит/с. Для организации доступа используется современное оборудование отечественного производства, способное бесперебойно работать в суровых климатических условиях. На декабрь текущего года точки доступа работают в 59 селах края.

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Комментарий

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Комментариев 1
гость

26.12.2016 17:59

инернет в селе - это замечательно, а вот в Камне-на-Оби проживающим в частном секторе подключить интернет через Ростелеком практически невозможно, говорят, что нет свободных точек, а выше стоящие органы не дают средств для развития инфраструктуры, видимо у нас уже даже и не село, а так, отдельно стоящий хутор