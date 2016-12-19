«Ростелеком» объявил победителя конкурса для СМИ по развитию сельского Интернета

«Ростелеком» подвел итоги регионального конкурса для журналистов районных и городских СМИ на лучший материал по развитию Интернета в малых селах Алтайского края. Победителем стал корреспондент официального сайта газеты «Заря» Смоленского района Никита Стребков, который примет участие в финале сибирского конкурса.

Конкурс проводился при поддержке администрации Алтайского края и посвящен масштабной установке точек доступа Wi-Fi в малых селах края в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства». Цель конкурса – поощрить журналистов районных СМИ за интерес к теме, а также проинформировать сельских жителей о наличии в их селах социальной услуги, с помощью которой они могут бесплатно посещать более двух тысяч сайтов госучреждений и ведомств, а также за символическую плату (1,5 рублей в сутки) – другие интернет-ресурсы .

В составе экспертной комиссии регионального этапа конкурса работали заместитель начальника Управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Поздерин, директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк, шеф-редактор газеты «Алтайская правда» Олег Купчинский, главный редактор газеты «Алтайская нива» Мария Чугунова, начальник отдела пресс-службы АКЗС Анна Якушева.

Поощрительными призами конкурса награждены Лилия Доронина (газета «Обская новь», Крутихинский район), Елена Леденева (газета «Хлебороб Алтая», Рубцовский район), Татьяна Аткина и Ольга Нечаева (газета «Заря», Смоленский район).