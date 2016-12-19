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Главная Лента новостей Глобальная ротация: алтайские единороссы основательно «зачистили» свой политсовет

Глобальная ротация: алтайские единороссы основательно «зачистили» свой политсовет

26.12.2016 12:28

Президиум регионального политсовета (ПРПС) «Единой России» в Алтайском крае обновился практически полностью. Из руководящего органа реготделения выведено девять членов из 14, им на смену пришло 11 человек, ныне определяющих лицо «партии власти». Об этих перестановках ИА «Банкфакс» сообщили в партийной пресс-службе.

23 декабря единороссы в рамках конференции избрали не только нового секретаря реготделения (им стал председатель краевого Заксобрания Александр Романенко), но и сформировали политсовет из 115 человек, а также исполком. Затем из обновленного состава политсовета был выделен президиум — главный руководящий орган. От прежнего состава в нем остались губернатор Алтайского края Александр Карлин, первый замгубернатора Сергей Локтев, сенатор Михаил Щетинин, депутат Госдумы Иван Лоор, а также депутат АКЗС Борис Трофимов, утративший статус лидера алтайских единороссов.

Помимо вышеназванных персонажей, в президиум вошли новоиспеченные алтайские думцы Виктор Зобнев, Даниил Бессарабов, Валерий Елыкомов, а также спикер АКЗС Александр Романенко, депутаты ЗакСа Татьяна Ильюченко, Сергей Приб, Сергей Серов, глава администрации Алейского района Светлана Агаркова, барнаульский сити-менеджер Сергей Дугин, депутат Барнаульской гордумы Александр Иванов, политтехнолог Андрей Клюзов. Последний, кстати, прогнозируемо стал руководителем исполкома реготделения, сменив на этой должности Евгения Суворова, перебравшегося ранее в краевой избирком.

Выбыли из состава президиума регионального политсовета сенатор Сергей Белоусов, депутаты Госдумы Николай Герасименко и Наталья Кувшинова, депутаты АКЗС Александр Лазарев, Андрей Осипов и Всеволод Кондратьев, экс-руководитель алтайского Главстроя Станислав Набоко, депутат БГД Иван Огнев, а также политтехнолог Павел Ясевич.

Интересно, что не менее масштабные изменения претерпел и политсовет партии. Из 115 членов РПС 62 оказались новичками. Из политсовета исключены руководитель крайсовпрофа Владимир Бабушкин, экс-депутаты АКЗС Елена Гергель, Михаил Бердник, Андрей Игошин, Виктор Красилов и Стелла Штань, ректор АлтГУ Сергей Землюков, глава Барнаула Людмила Зубович, отец и сын Куцы - Василий и Иван и др.

Кроме того, на партконференции были выбраны шесть делегатов для участия в федеральном съезде партии, который пройдет 21-22 января в Москве. Ими стали секретарь местного отделения ЕР в Кулундинском районе Сергей Балухин, главрач бийского «Дома ребенка» Людмила Бузунова, депутаты АКЗС Николай Данилин, Алексей Кривенко, Сергей Приб, Вадим Смагин.

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Комментарий

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Комментариев 17
Гость

26.12.2016 12:38

Когда волна обновления дойдет до Рубцовска? Даже Гераклу не под силу вычистить то, что навалили лариковские протеже и местная "элита", продавшаяся СДС. А до выборов совсем мало времени осталось...
ПРАВДА

26.12.2016 13:00

Ошибка организаторов чистки в том что этих оборотней и виновников развала экономики и поражения в выборах- Карлин, Локтев,щетинин, Лоор, Трофимов, Бессарабов, Елыкымов, Ильюченко,, Приб, Серов, Агаркова, Дугин, Иванов... необходимо вывести, некоторых привлечь к уголовной ответственности!. Правда есть ПРАВДА!!!
?

26.12.2016 13:01

А в чем основательность перестановок то?
Босс

26.12.2016 13:18

Из 115 членов политсовета 62 новичка. То есть только половина. Глобальная ротация. Если Алтайский край прос.ал выборы по ЕР надо менять всех секретарей партячеек, а не оставлять самых преданных идее бабла и власти
Реал

26.12.2016 13:29

Зарплата бюджетников-избирателей самая низкая в СФО. В итоге как получаем, так и голосуем.
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

26.12.2016 13:32

Звезда в Шоке.
...Ими стали секретарь местного отделения ЕР в Кулундинском районе Сергей Балухин...
опять Славгород кинули? В Кулунде, что секретарь ЕР лучше провёл выборы 2015г, чем секретарь Славгородскиой ЕР? Даже обидно, что нигде нет
/ни в одной депутатской комиссии АКЗ не говоря уже о Политсовета, ведь наши дельно провели выборы, значить и посоветуют не в Бровь а в Глаз/
ни ворошиловского стрелка Вани... ни нашей Оли....
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
горожанин

26.12.2016 13:52

Совсем непонятно, что виновники в провале выборов виновата тройка- Карлин, Локтев, Трофимов, именно они виноваты, а их оставили в партии?!
Интересно

26.12.2016 13:57

Почему Банкфакс новость об избрании нового секретаря реготделения ЕР , размещенную 24 декабря ,убрал ?
Для кого-то отдельные комментарии оказались не совсем удобными ?
Нервный тик

26.12.2016 14:54

Вроде надо порадоваться, что многих пердунов выкинули, но тут же они не сами ушли. Скорее всего рука Карлина виднеется.
с 01.01.2017 начнётся таяние снега и взойдут

26.12.2016 15:07

на неубранных полях пачки пятитысячных купюр каждому ,
Кто голосовал за этих выдающихся граждан.
Едрен Батон

26.12.2016 15:44

И шо теперь в Рубцовске коммунальщикам легче жить станет или дороги сами выровняются?
Они Крылова басню читали?
И когда уже в поликлинике г. Славгорода попадет на прием к психиатру вот этот: «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
Я тоже так подумал но...

26.12.2016 15:44

Интересно писал(а):
Почему Банкфакс новость об избрании нового секретаря реготделения ЕР


СМОТРИте РЕЗОНАНС левый верхний угол, 59 комментов -добавьте...
Не спеши те так

26.12.2016 15:48

горожанин писал(а):
а их оставили в партии?!

ИХ... оставили даже В РУКОВОДЯЩЕМ И НАПРАВЛЯЮЩЕМ органе алтайского регионального отделения политической партии "Едимые Россию"
корнеевец

26.12.2016 18:14

Надеемся в Новоалтайске исполком поменяют... позор на выбора
гость

26.12.2016 20:00

ПРоизойдёт ли реально ПЕРЕЗАГРУЗКА ЕР в городах и райцентрах края, например в Рубцовске, Тальменке, Славгороде и др. Люди реально многие хотели голосовать на последних выборах за партию ЕР, но когда видели рядом фамилии местных интриганов, годами набившие оскомину фамилии единороссов местного разлива, не пользующихся никаким авторитетом у людей, в спешном порядке голосовали за любую другую партию
Евгений Усольцев, 63 года, Шипуновский район, беспартийный

26.12.2016 20:57

Создай свою команду и выйди на спортивную арену! Завоюй аудиторию, которая будет носить тебя и твоих единомышленников на руках, а в поражении будет рядом. Провожая ветеранов и делать ставку на молодёжь, обновляя свои ряды. Создай своё и тогда поймёшь чего ТЫ стоишь!? А, тявкать из под занавески удел СЛАБОКОВ.
гость

26.12.2016 21:54

Прочел что в политсовете состоит главный врач Зональной ЦРБ Басов. Я в шоке! человек разваливший здравохраннение в районе и заваливший программу 80на80 , проиграл праймериз даже в Зональном районе, потом выборы. Ну выборы "вывез" Осипов и кандидаты из других районов. Но НЕ из Зонального!Вы что хотите от Единой РОССИИ на местах с такими людьми? Ничего неьудет, только очередной провал!