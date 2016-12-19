Глобальная ротация: алтайские единороссы основательно «зачистили» свой политсовет

Президиум регионального политсовета (ПРПС) «Единой России» в Алтайском крае обновился практически полностью. Из руководящего органа реготделения выведено девять членов из 14, им на смену пришло 11 человек, ныне определяющих лицо «партии власти». Об этих перестановках ИА «Банкфакс» сообщили в партийной пресс-службе.

23 декабря единороссы в рамках конференции избрали не только нового секретаря реготделения (им стал председатель краевого Заксобрания Александр Романенко), но и сформировали политсовет из 115 человек, а также исполком. Затем из обновленного состава политсовета был выделен президиум — главный руководящий орган. От прежнего состава в нем остались губернатор Алтайского края Александр Карлин, первый замгубернатора Сергей Локтев, сенатор Михаил Щетинин, депутат Госдумы Иван Лоор, а также депутат АКЗС Борис Трофимов, утративший статус лидера алтайских единороссов.

Помимо вышеназванных персонажей, в президиум вошли новоиспеченные алтайские думцы Виктор Зобнев, Даниил Бессарабов, Валерий Елыкомов, а также спикер АКЗС Александр Романенко, депутаты ЗакСа Татьяна Ильюченко, Сергей Приб, Сергей Серов, глава администрации Алейского района Светлана Агаркова, барнаульский сити-менеджер Сергей Дугин, депутат Барнаульской гордумы Александр Иванов, политтехнолог Андрей Клюзов. Последний, кстати, прогнозируемо стал руководителем исполкома реготделения, сменив на этой должности Евгения Суворова, перебравшегося ранее в краевой избирком.

Выбыли из состава президиума регионального политсовета сенатор Сергей Белоусов, депутаты Госдумы Николай Герасименко и Наталья Кувшинова, депутаты АКЗС Александр Лазарев, Андрей Осипов и Всеволод Кондратьев, экс-руководитель алтайского Главстроя Станислав Набоко, депутат БГД Иван Огнев, а также политтехнолог Павел Ясевич.

Интересно, что не менее масштабные изменения претерпел и политсовет партии. Из 115 членов РПС 62 оказались новичками. Из политсовета исключены руководитель крайсовпрофа Владимир Бабушкин, экс-депутаты АКЗС Елена Гергель, Михаил Бердник, Андрей Игошин, Виктор Красилов и Стелла Штань, ректор АлтГУ Сергей Землюков, глава Барнаула Людмила Зубович, отец и сын Куцы - Василий и Иван и др.

Кроме того, на партконференции были выбраны шесть делегатов для участия в федеральном съезде партии, который пройдет 21-22 января в Москве. Ими стали секретарь местного отделения ЕР в Кулундинском районе Сергей Балухин, главрач бийского «Дома ребенка» Людмила Бузунова, депутаты АКЗС Николай Данилин, Алексей Кривенко, Сергей Приб, Вадим Смагин.