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Главная Лента новостей Алтайский думец обвинил табачные компании в стремлении получать сверхприбыли

Алтайский думец обвинил табачные компании в стремлении получать сверхприбыли

26.12.2016 13:45

Депутат Госдумы РФ Николай Герасименко не разделяет опасений представителей МВД относительно резкого скачка цен на сигареты в 2017 году и считает необоснованными заявления о возможном увеличении объема контрафакта из-за повышения ставки акцизов. Позицию члена комитета Госдумы по охране здоровья и видного борца с табакокурением приводит офсайт краевого Заксобрания.

«Фактически контрабанда сигарет в России не превышает 2 % от всей продукции, это достаточно низкий показатель. Эти данные подтверждает и Минфин. Также мне кажутся недостоверными подсчеты, согласно которым средняя стоимость сигарет составит порядка 220 рублей, при этом увеличение цены должно произойти якобы за счет увеличения акцизов. Это неверно», - отметил депутат.

Он подчеркнул, что в 2016 году ставка акциза на сигареты в России составляет 33 рубля. Думец обратил внимание на то, что повышение стоимости сигарет не связано с акцизами. «Цену повышают международные табачные компании, при этом получая все большую прибыль и оправдывая это якобы высокими акцизами. Судите сами: себестоимость сигарет составляет 5-10 рублей. Прибавляем к этому ставку акциза: 33 рубля, выходит около 40 рублей. Но продаются сигареты явно не по этой стоимости. Плюс ко всему, не стоит забывать, что средства от акцизов поступают в бюджет, где в дальнейшем идут, в том числе, и на лечение курильщиков, на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями легких и другими недугами», - заключил народный избранник.

Николай Герасименко, депутат Госдумы от Алтайского края:

В 2017 года ставка будет 42 рубля. Получается, рост составит девять рублей. На данный момент средняя стоимость пачки сигарет составляет около 80 рублей, и если прибавить к ним девять рублей, получается 89 рублей. Возникает вопрос, из каких расчетов появилась цифра в 220 рублей. У нас достаточно низкая ставка акциза, она составляет в районе 30 % от стоимости пачки сигарет. И по стратегии борьбы с курением в России, которая была утверждена президентом России Владимиром Путиным, его необходимо было поднять до уровня восточноевропейских стран. А там акциз составляет не менее 50 %, а в некоторых странах и 70 % от стоимости сигарет.

О том, что средняя цена пачки сигарет в 2017 году может составить около 220 рублей ранее заявляло МВД, основываясь на собственных подсчетах. Ведомство рассчитало новую стоимость сигарет с учетом повышения акцизов на табачную продукцию в следующем году. При этом по версии правоохранителей, постоянное повышение сборов с сигарет будет способствовать увеличению количества нелегальной продукции в стране. С этой позицией соглашались и представители табачных компаний.

Интересно, что в прошлом году автор «антитабачного закона» предлагал запретить курение врачам, учителям и полицейским, как представителям профессий, которые всегда были примером для большинства людей, особенно – для молодежи. Предполагалось, что соответствующие профессиональные сообщества внесут в свои этические кодексы положения об отказе от курения сотрудников при исполнении ими своих служебных обязанностей. Однако инициатива г-на Герасименко до сих пор обозначена лишь на бумаге.

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Комментарий

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Комментариев 16
Эзоп

26.12.2016 14:06

Был как вроде врач , и не врач... Зато как болтун всех перещеголял .
Герасим

26.12.2016 14:18

Совсем крыша поехала ради места в думе готов всех отучить и думать, дышать борец за здоровье нации на свой карман
противник

26.12.2016 14:37

Вот старое трепло! Лишь бы что то ляпнуть. Уже умом тронулся псевдоврач
Нервный тик

26.12.2016 14:44

Я вот не понимаю, этому старому деду совсем нечем заняться? Он постоянно беспокоиться о неких табачных компаниях, а сколько раз он вообще был у нас в крае? Он же тут какой-то минимум отрабатывает, а все остальное время где-то в столице.
Горыныч

26.12.2016 15:04

может, непримиримому борцу с курением забугорные производители сигарет просто не хотят платить за то, чтобы он с ними поменьше боролся?
житель

26.12.2016 15:15

Какой он врач!!!... если он на государственной службе 26 лет(!!!). болтун и лже доктор... просрали выборы ЕР. В этом году он бы не был депутатом ГД... если бы его не включили в группу на проходное место... и если бы в этой группе не было Тулеева. Позор., за провал в выборах ВСЕ гос депутаты от Алтайского края сидят в Думе на последних рядах... а сам Герасименко без большой должности.... а теперь лебединая песня.
"Вергун" (???)

26.12.2016 15:53

Нервный тик писал(а):
старому деду совсем нечем заняться


В детстве, наверное, в тихушку, Бийской махоркой окурился или дедовским самосадом - синдром...
знаю

26.12.2016 15:58

Герасименко Н.Ф. до того как ушел в политику был замечательным доктором в Благовещенке.Правда это было так давно,когда он уезжал многие сожалели ,что уезжает хороший хирург.
о депутате

26.12.2016 16:10

В Алтайском крае уже много лет люди имеющие посредническое отношение к медицине... лезут в депутаты, при агитации не стесняясь обещают еще больше спасти жизни людей?! И к сожалению избирателей - люди голосуют за этих обещалок, которые в дальнейшем получают деньги за безделье... Давайте посмотрим на некоторых депутатов, которые стали депутатами - Герасименко, Елыкымов.... и что изменилось в Алтайском крае?
Странно

26.12.2016 16:29

Кто все эти люди (люди ли?), что пишут эти странные комментарии... Сами-то что сделали? Их имена также известны, как известно имя Герасименко? К нему лично можно относиться по-всякому (лично знаком, знаю), но за последовательность, принципиальность и целеустремленность уважают его однозначно. Что говорит, то и делает, слова с делом не расходятся. Это, видимо, и бесит этих... комментаторов...
ИСТИНА

26.12.2016 16:43

Это сообщение размещено для самоПИАРА Герасименко! Таким способом команда ЕР и лично Герасименко себя рекламируют... а потом в СМИ объявят... что ФИО Герасименкоко столько раз была упомянута в СМИ.
Филипп Моррис раскрыл страшную коммерческую тайну

26.12.2016 17:43

о себестоимости своей продукции дедушке Коленьке? Откель про 5-10 рублей или про одну
сигарету говорит он?
Он совсем заплыл куда-то или глубоко нырнул в озере Запретов - в капиталистической России
добивается запрета заморским и местным частным капиталистам-производителям сигарет , сигарилл , сигар ,трубочного и жевательного табака и прочего масвая достигать своей заветной цели-
Получения Максимальной Прибыли !!!
Чужой среди чужих или притворяется заботящимся о гражданах ?
флэш

26.12.2016 18:03

герасименко полное дно...словоблуд и старый пердун...нет здоровья и не кури...зачем решать за тех кто курит и повышать цены...скоро за сигарету убивать вечерами начнут если не дашь закурить или не куришь...половина страны курят а половина нет..так зачем повышение делать космическое...жизнь и так не сахар если ты не герасименко и ижи с ним..
к знаю

26.12.2016 18:28

каждый должен заниматься тем, что умеет. Был хороший хирург, стал никчемным депутатом.
"Беда коль пироги начнет печь сапожник, а сапоги точать пирожник". И ещё, прошлыми заслугами не живут, надо постоянно доказывать что ты профи, и вовремя уйти, коль не дотягиваешь до планки. Да и оторваться от корыта, от халявного пойла, не каждый сможет.
лаврентий

26.12.2016 18:40

в Алтайском крае при управлении тройки : Карлина-Локтева - Трофимова выстроена мафиозная структура и также система подбора нужных людей в управление и ЕР. Так работает эта система, что стало традицией членов ЕР как можно меньше при публичности называть себя о членстве к ЕР. Как видно из обсуждения о Геросименко и ЕР... факты к сожалению говорят за себя. Позор системе АБК и его членов ЕР.
Гость

26.12.2016 22:44

Николай Фёдорович- хороший и умный человек много сделавший для нашего края, Он Молодец!
А вот что за болтунишки за спиной, за глаза, как маленькие щенки на него тут разлаялись)) ну смешно товарищи! Кто же тут болтун)) о Нем его дела говорят, а о вас и сказать то нечего.
Стыдно товарищи!!!