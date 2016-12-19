Алтайский думец обвинил табачные компании в стремлении получать сверхприбыли

Депутат Госдумы РФ Николай Герасименко не разделяет опасений представителей МВД относительно резкого скачка цен на сигареты в 2017 году и считает необоснованными заявления о возможном увеличении объема контрафакта из-за повышения ставки акцизов. Позицию члена комитета Госдумы по охране здоровья и видного борца с табакокурением приводит офсайт краевого Заксобрания.

«Фактически контрабанда сигарет в России не превышает 2 % от всей продукции, это достаточно низкий показатель. Эти данные подтверждает и Минфин. Также мне кажутся недостоверными подсчеты, согласно которым средняя стоимость сигарет составит порядка 220 рублей, при этом увеличение цены должно произойти якобы за счет увеличения акцизов. Это неверно», - отметил депутат.

Он подчеркнул, что в 2016 году ставка акциза на сигареты в России составляет 33 рубля. Думец обратил внимание на то, что повышение стоимости сигарет не связано с акцизами. «Цену повышают международные табачные компании, при этом получая все большую прибыль и оправдывая это якобы высокими акцизами. Судите сами: себестоимость сигарет составляет 5-10 рублей. Прибавляем к этому ставку акциза: 33 рубля, выходит около 40 рублей. Но продаются сигареты явно не по этой стоимости. Плюс ко всему, не стоит забывать, что средства от акцизов поступают в бюджет, где в дальнейшем идут, в том числе, и на лечение курильщиков, на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями легких и другими недугами», - заключил народный избранник.

Николай Герасименко, депутат Госдумы от Алтайского края: В 2017 года ставка будет 42 рубля. Получается, рост составит девять рублей. На данный момент средняя стоимость пачки сигарет составляет около 80 рублей, и если прибавить к ним девять рублей, получается 89 рублей. Возникает вопрос, из каких расчетов появилась цифра в 220 рублей. У нас достаточно низкая ставка акциза, она составляет в районе 30 % от стоимости пачки сигарет. И по стратегии борьбы с курением в России, которая была утверждена президентом России Владимиром Путиным, его необходимо было поднять до уровня восточноевропейских стран. А там акциз составляет не менее 50 %, а в некоторых странах и 70 % от стоимости сигарет.

О том, что средняя цена пачки сигарет в 2017 году может составить около 220 рублей ранее заявляло МВД, основываясь на собственных подсчетах. Ведомство рассчитало новую стоимость сигарет с учетом повышения акцизов на табачную продукцию в следующем году. При этом по версии правоохранителей, постоянное повышение сборов с сигарет будет способствовать увеличению количества нелегальной продукции в стране. С этой позицией соглашались и представители табачных компаний.

Интересно, что в прошлом году автор «антитабачного закона» предлагал запретить курение врачам, учителям и полицейским, как представителям профессий, которые всегда были примером для большинства людей, особенно – для молодежи. Предполагалось, что соответствующие профессиональные сообщества внесут в свои этические кодексы положения об отказе от курения сотрудников при исполнении ими своих служебных обязанностей. Однако инициатива г-на Герасименко до сих пор обозначена лишь на бумаге.