На Алтае сборщик черемши забаррикадировался в доме с трупом зарезанной им жены

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Чойского района Александра Кунщикова. Мужчина подозревается в жестоком убийстве собственной супруги, говорится на сайте управления.

По версии следствия, 23 декабря днем Кунщиков вместе с женой находился дома. Между ними случилась ссора, во время которой сельчанин несколько раз ударил ножом свою 40-летнюю супругу. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Подозреваемого задержали, в настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Между тем соседи скандальной четы рассказали ИА «Банкфакс», что в последнее время ссоры между супругами происходили довольно часто. Это могло быть связано с сезонными подработками главы семейства, который занимался сбором черемши, а все вырученные деньги тратил на выпивку и наркотики, что категорически не устраивало супругу. Односельчане утверждают, что мужчина расправился с женой крайне жестоко, в селе ходят слухи, что он даже ампутировал ей конечности, что однако не подтверждает региональный следком. Кроме того, после случившегося он закрылся в доме и не пускал внутрь даже родную мать. Когда пенсионерка заподозрила неладное, она сама вызвала полицию. Прибывший участковый и задержал мужчину. У погибшей женщины и подозреваемого остался сын.