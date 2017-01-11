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Главная Лента новостей Политтехнолог, «отметившийся» на Алтае чередой скандалов, покинул Россию из-за интереса силовиков?

Политтехнолог, «отметившийся» на Алтае чередой скандалов, покинул Россию из-за интереса силовиков?

11.01.2017 09:52

Один из самых известных политтехнологов России Илья Спокойнов (он же Митькин), в 2004 году приложивший руку к победе Михаила Евдокимова на выборах губернатора Алтайского края, спешно покинул пределы Российской Федерации, оказавшись «на карандаше» у приморских правоохранителей. Об этом сообщают источники ИА «Банкфакс» в администрации Приморского края.

Накануне Нового года СМИ растиражировали информацию о том, что 23 декабря в Приморском крае сотрудниками СУ СКР были задержаны глава Союза горнопромышленников региона, советник губернатора Алексей Авершин и жена гендиректора ХК «Адмирал» Ильи Спокойнова (Митькина) предпринимательница Марина Свиридова. Якобы оба эпизода связаны с махинациями при проведении госзакупок, сообщало тогда издание VL.ru со ссылкой на осведомленный источник.

Чуть позднее появилась информация, что якобы задержан и сам Илья Спокойнов, который с ноября 2016 года также является советником зампредседателя Госдумы РФ Сергея Неверова (в прошлом созыве представлял Алтайский край — прим. ред. БФ). Позднее Спокойнов-Митькин опроверг информацию о своем задержании, попутно заявив о невиновности своей супруги. Он также выразил надежду, что правоохранительные органы во всем разберутся. «Я не могу комментировать действия правоохранительных органов. Но знаю точно – моя супруга ни в чем не виновна. Она честный и порядочный руководитель, предприниматель, которая много лет доказывала это на деле», - рассказал обладатель нескольких псевдонимов, давно ставший легендой в профессиональных кругах. Кстати, довольно символичным выглядит тот факт, что на официальном сайте хоккейного клуба в разделе «Руководство» по-прежнему нет ни биографии, ни описания достижений гендиректора Спокойнова, в отличие от его коллег. 

Супруга генерального директора «Адмирала» Марина Свиридова в настоящее время является директором ООО «Время радио» и ООО «Телерадиокомпания «Новая волна»». По данным Rusprofile, «Новая волна» через госзакупки выполняла контракты для ЗакСа Приморского края и КППК «Приморкрайстрой» на сумму более 5 млн рублей. Ряд изданий прямо указывает на то, что карьерный взлет Митькина на Дальнем Востоке связан с фигурой нынешего губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Якобы политтехнолог играл одну из ключевых ролей в команде главы региона, формально при этом оставаясь в стороне и не занимая каких-либо официальных постов в администрации.

Между тем, как утверждают инсайдеры, спустя всего несколько дней после задержания супруги Илья Спокойнов выехал за пределы Российской Федерации. По данным источников, помимо российского, у его имеется иностранное гражданство, что, по всей видимости, способствовало «побегу». Нынешнее местонахождение одиозного пиарщика неизвестно.

Добавим, что в начале 2016 года Илья Спокойнов, известный также как Митькин и Заур Зельдович, попал в топ лучших политтехнологов России. Специалист по выборным кампаниям оказался на 18-ом месте из 20-ти среди экспертов федерального масштаба. В свое время он занимал в администрации Михаила Евдокимова должность советника по связям с общественностью. По своему функционалу это было больше похоже на должность пресс-секретаря с расширенными полномочиями. 

Напомним, г-н Митькин курировал избирательные кампании в Приморье, Алтайском крае и Архангельской области. При этом выборы не всегда проходили гладко. Так, кандидат на пост мэра Дальнегорска Дмитрий Фотьянов, которого вела команда Митькина, был убит. Претендент на пост мэра Бийска, бывший вице-губернатор Алтайского края при Михаиле Евдокимове Сергей Тен выборы в 2006 году проиграл. При этом в отношении одного из рядовых работников избирательного штаба Тена Николая Цивенова было возбуждено дело. В 2009 году команду Митькина пригласили вести кампанию ЕР на выборах в Архангельское областное собрание. В результате «партия власти» получила 41 место из 60 в областном парламенте. Однако по партсписку единороссы набрали 51 %, получив лишь 19 мандатов. Остальные члены фракции оказались самовыдвиженцами. Фиаско ждало Митькина и на выборах мэра Северодвинска. Тогда списки для голосования были «зачищены» от всех, кто мог бы составить серьезную конкуренцию креатуре единороссов Михаилу Гмырину. В результате явка на выборы была очень низкой, а 20 % горожан в отместку проголосовали за технического кандидата.

Интересно, что накануне вышеописанных событий высокую должность в структуре исполнительной власти дальневосточного региона получил еще один небезызвестный пиарщик, напрямую связанный с Алтайским краем. Директором департамента внутренней политики в администрации Приморского края стал в недавнем прошлом «куратор» избирательных кампаний ЕР на Алтае Павел Ясевич. Известно, что г-н Ясевич активно сотрудничал с командой Ильи Спокойнова.

Фото: hcadmiral.ru

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Комментарий

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Комментариев 1
ССГ -полит шнурку-промокашке... и прочая -Поляна свободна

11.01.2017 10:29

....Чуть позднее появилась информация, что якобы задержан и сам Илья Спокойнов, который с ноября 2016 года также является советником зампредседателя Госдумы РФ Сергея Неверова (в прошлом созыве представлял Алтайский край — прим. ред. БФ).