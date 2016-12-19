«Билайн» запускает новогодний квест «Елки. Деньги. #можноВСЁ»

27.12.2016 09:46
«Билайн» приготовил по-настоящему новогодний подарок для любителей активного отдыха и развлечений – квест «Елки. Деньги. #можноВСЁ».
Только с 1 по 13 января 2016 года, участвуя в новогоднем квесте «Елки. Деньги. #можноВСЁ», вы можете не только отлично провести долгожданные каникулы вместе с родными и друзьями, но и выиграть множество призов. Например, билеты на киноновинки сезона или шанс стать обладателем крупных денежных призов. Призовой фонд квеста более 6 млн рублей.
Для этого просто авторизуйтесь через ВКонтакте на сайте https://mozhnovs
Более подробная информация, а также правилах участия доступны на https://mozhnovs
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