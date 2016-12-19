×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Ректорат АГМУ «сплотил» недовольных студентов

84 |
Есть мнение
«Можно мусор и на Луну отправить»: эксперты оценили перспективы нового полигона ТБО в Барнауле
62
Галерист и куратор алтайского искусства Вадим Климов об остановке стройки художественного музея: «Деньги освоены, но кому писать запросы?»
57
Разговор
Максим Савинков, директор компании «СиСорт»

Максим Савинков, директор компании «СиСорт»

«Хочу, чтобы мой завод имел художественную ценность»

6
Рейтинги
ПОЛИТСИБ.ru
Алтайские эсеры опередили другие партии по числу упоминаний в ноябре
0
Трофимов, Сартаков и Прусакова стали самыми медийными алтайскими депутатами в ноябре
0
Геннадий Шейда вошел в тройку самых упоминаемых барнаульских депутатов
0
Кого из алтайских сити-менеджеров упоминали чаще всего в ноябре?
0

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Торговля спиртосодержащей непищевой продукцией приостановлена в Алтайском крае
За 2016 год цены на вторичное жилье в Барнауле снизились на 5%
Как выбрать автомобиль: осмотр кузова
Коммунальный патруль 27.12.16 Скользкая проблема

Резонанс
Темы недели
Дорогу молодым: 57-летний Александр Романенко стал лидером алтайских единороссов
63
Бывший алтайский думец из-за форс-мажора не может выселиться из служебной квартиры в Москве
70
В блогах
Артем Кудинов

19.12.2016

Артем Кудинов

журналист, блогер

Каким был уходящий политический год?

35
Михаил Гундарин

09.12.2016

Михаил Гундарин

журналист, блогер

Привычка «кошмарить»

66
Владислав Вакаев

02.12.2016

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

По поводу скандала в медуниверситете

65
Loading...
Главная Лента новостей «Билайн» запускает новогодний квест «Елки. Деньги. #можноВСЁ»

«Билайн» запускает новогодний квест «Елки. Деньги. #можноВСЁ»

27.12.2016 09:46

«Билайн» приготовил по-настоящему новогодний подарок для любителей активного отдыха и развлечений – квест «Елки. Деньги. #можноВСЁ».

Только с 1 по 13 января 2016 года, участвуя в новогоднем квесте «Елки. Деньги. #можноВСЁ», вы можете не только отлично провести долгожданные каникулы вместе с родными и друзьями, но и выиграть множество призов. Например, билеты на киноновинки сезона или шанс стать обладателем крупных денежных призов. Призовой фонд квеста более 6 млн рублей.

Для этого просто авторизуйтесь через ВКонтакте на сайте https://mozhnovse.ru/ и найдите приключения на свой безлимит. И не забывайте делиться своими впечатлениями, фото и видео с родными и близкими, с друзьями в своих социальных сетях. Для этого у вас есть по-настоящему безлимитный мобильный Интернет в тарифе #можноВСЁ. Ведь если не запостил, значит не было!

Более подробная информация, а также правилах участия доступны на https://mozhnovse.ru/.

На правах рекламы

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 0