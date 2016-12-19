Жителя Каменского района осудили за убийство жены на глазах у детей

В Каменском районе Алтайского края вынесли обвинительный приговор 36-летнему жителю поселка Филипповский. Мужчину обвиняли в жестоком убийстве супруги, которая захлебнулась грязными полевыми водами во время потасовки с ним. Как информируют «Каменские известия», сельчанин будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд установил, что 10 апреля 2016 года молодая женщина с двумя детьми двух и трех лет пешком отправилась из поселка Филипповский в поселок Раздольный, куда накануне от нее ушел муж. Он избил жену, а потом заявил, что уходит из семьи. Вечером женщина безуспешно пыталась дозвониться до его приятелей, а потом решила найти его самостоятельно. По дороге сельчанка с коляской и двумя детьми заблудилась и застряла в логу в грязи. Знакомые, с которыми она связалась по телефону, ответили, что не могут помочь, поэтому молодой матери пришлось провести ночь с детьми прямо в поле.

Утром следующего дня глава семейства решил вернуться домой и отправился в поселок Филипповский. По пути он обнаружил свою супругу, которая сидела около коляски с детьми. Мужчина разозлился на жену, избил ее, а потом схватил за шею и буквально вдавил в грязь. Бросив мертвую жену, мужчина унес детей домой. Эксперты сделали заключение, что рот, нос, горло, бронхи женщины были забиты жидкой грязью, что и послужило причиной смерти. При этом голова, шея, руки и ноги сельчанки были покрыты многочисленными кровоподтеками.

Вначале мужчина в подробностях рассказывал полицейским, как убил свою жену, однако на суде отказался от данных показаний. Противоречивы были и показания свидетелей. Учитывая все обстоятельства и совокупность исследованных доказательств, суд пришел к выводу о виновности подсудимого, квалифицировав действия мужчины как убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Его приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.