Алтайскую трассу залило дизельным топливом после столкновения фуры и бензовоза

26 декабря около 14:00 в Тальменском районе Алтайского края произошла авария с участием грузового автомобиля и бензовоза. В результате сильнейшего столкновения цистерну повредило, и топливо хлынуло прямо по дороге, рассказали очевидцы ДТП в Barnaul22 «ВКонтакте».

Со слов свидетелей происшествия, инцидент произошел на Чуйском тракте на мосту через реку Чумыш. При выезде из поселка Тальменка водители многотонника MAN и бензовоза Volvo не разобрались в дорожной ситуации и допустили столкновение. От сильного удара серьезно повредило оба автомобиля. Участники движения утверждают, что в ДТП есть пострадавшие, которых на машине «скорой помощи» увезли в Тальменскую ЦРБ. Однако в ГУ МЧС России по Алтайскому краю данный факт не подтверждают. Спасатели уточнили, что в поврежденной цистерне находилось 34 тонны топлива, около 12 из них оказались на трассе, образовав лужу площадью 100 кв. м. На месте происшествия сейчас работает 21 человек личного состава с привлечением восьми единиц техники. Спасатели делают все возможное, чтобы предотвратить возгорание. О перекрытии трассы, заявленом в Сети, речи пока не идет.

В отделе пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю факт ДТП подтвердили, однако пояснили, что пока не готовы комментировать обстоятельства случившегося.