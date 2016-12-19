Компания, «приложившая руку» к алтайским турзонам, ушла с молотка в 10 раз дороже номинала

Территориальное управление Росимущества в Алтайском крае продало 100-процентый пакет акций АО «Алтайский трест инженерно-строительных изысканий» («АлтайТИСИз») дороже номинала почти в десять раз. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Росимущество неоднократно пыталось продать госпакет акций предприятия с аукциона, однако только в этот раз, когда торги проводились посредством публичного предложения с возможностью снижения начальной цены (66,871 млн рублей), на него нашлись претенденты. Согласно итоговому протоколу (опубликован на сайте torgi.gov.ru) до участия в конкурсе были допущены Артем Додонов, Елена Козлова, Максим Сысоев и Оксана Корнеева. Последняя и была признана победителем с предложением чуть более 56,84 млн рублей. Условия покупки акций других участников не разглашаются.

Заметим, номинальная стоимость ценных бумаг АО - 6,758 млн рублей (соответствует размеру уставного капитала юрлица — прим. ред. БФ). АО «АлтайТИСИз» было создано в 2005 году на базе одноменно ФГУП. Предприятие специализируется на изысканиях не только в Алтайском, но и в Красноярском и Хабаровском края, а также в Томской и Иркутской областях. Кроме того, еще в советское время трест выполнял инженерные изыскания на Дальнем Востоке и в Средней Азии (город Нарын Киргизской ССР), в Астрахани, на Урале, в Заполярье (Салехард), в Восточной Сибири (Байкало-Амурская магистраль). В 2002 году организация принимала участие в методическом обеспечении изысканий нефтепровода «Ангарск – Находка», а в 2006 году – нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». В 2009 году проводились изыскательские, геодезические, геологические работы на объектах Алтайского края и Республики Алтай по созданию турзон «Сибирская монета» и «Бирюзовая Катунь».

По данным базы Kartoteka.ru, в 2015 году выручка АО составила 36,5 млн рублей (годом ранее было 92,1 млн рублей), убыток – 9 млн рублей (в 2014 году была показана прибыль 6,1 млн рублей). Гендиректором АО «АлтайТИСИз» является Александр Сапегин, у организации имеется два филиала в Бийске и Рубцовске. Учредитель АО «АлтайТИСИз» — Федеральное агентство по управлению госимуществом.