×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Ректорат АГМУ «сплотил» недовольных студентов

84 |
Есть мнение
«Можно мусор и на Луну отправить»: эксперты оценили перспективы нового полигона ТБО в Барнауле
62
Галерист и куратор алтайского искусства Вадим Климов об остановке стройки художественного музея: «Деньги освоены, но кому писать запросы?»
57
Разговор
Максим Савинков, директор компании «СиСорт»

Максим Савинков, директор компании «СиСорт»

«Хочу, чтобы мой завод имел художественную ценность»

6
Рейтинги
ПОЛИТСИБ.ru
Алтайские эсеры опередили другие партии по числу упоминаний в ноябре
0
Трофимов, Сартаков и Прусакова стали самыми медийными алтайскими депутатами в ноябре
0
Геннадий Шейда вошел в тройку самых упоминаемых барнаульских депутатов
0
Кого из алтайских сити-менеджеров упоминали чаще всего в ноябре?
0

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Торговля спиртосодержащей непищевой продукцией приостановлена в Алтайском крае
За 2016 год цены на вторичное жилье в Барнауле снизились на 5%
Как выбрать автомобиль: осмотр кузова
Коммунальный патруль 27.12.16 Скользкая проблема

Резонанс
Темы недели
Дорогу молодым: 57-летний Александр Романенко стал лидером алтайских единороссов
63
Бывший алтайский думец из-за форс-мажора не может выселиться из служебной квартиры в Москве
70
В блогах
Артем Кудинов

19.12.2016

Артем Кудинов

журналист, блогер

Каким был уходящий политический год?

35
Михаил Гундарин

09.12.2016

Михаил Гундарин

журналист, блогер

Привычка «кошмарить»

66
Владислав Вакаев

02.12.2016

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

По поводу скандала в медуниверситете

65
Loading...
Главная Лента новостей Галактическая дыра: в барнаульском торгово-развлекательном центре обвалилась крыша спустя месяц после его открытия

Галактическая дыра: в барнаульском торгово-развлекательном центре обвалилась крыша спустя месяц после его открытия

27.12.2016 09:19

26 декабря вечером посетители ТРЦ «Галактика» на проспекте Строителей в Барнауле сообщили об обрушении потолка в гипермаркете «Ашан». Инцидент случился в отделе автотоваров, где в тот момент находилось небольшое количество горожан, поэтому ЧП обошлось без жертв.

Свидетели происшествия в группе Barnaul22 «ВКонтакте» утверждают, что около 21:00 они услышали сильный грохот в «Ашане», а затем потолок магазина начал медленно осыпаться. Среди посетителей возникла паника, они спешно пытались покинуть торговый зал. Между тем охрана магазина не торопилась проводить скорую эвакуацию, следя, чтобы все покупатели рассчитались на кассе за приобретенные товары. По словам горожан, к выходу не могли пройти даже семьи с маленькими детьми. Позже людей все же вывели на улицу, на место прибыли спасатели.

Как уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сообщение о том, что в ТРЦ «Галактика» в Барнауле разорвало потолочные конструкции, поступило в 21:50. Оказалось, что обрушение произошло под тяжестью снега. Площадь повреждения составила 50 кв. м. Сотрудники МЧС обследовали место происшествия, пострадавших при этом не было. На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 43 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекалось 26 человек личного состава и семь единиц техники.

Напомним, второй в городе и 283-й по счету магазин компании «Ашан» открылся в барнаульском торгово-развлекательном центре «Галактика» только 17 ноября 2016 года. Инвестиции в проект составили 560 млн рублей. Любопытно, что барнаульцы не создали ажиотажа перед открытием нового ТРЦ, какой можно было наблюдать при открытии «Пионера» или McDonald's. Судя по фотографиям, которые распространились тогда в Сети, на объекте находились небольшие компании горожан, которые степенно ждали, когда их впустят, без давки, как к тому привыкли жители краевого центра.

Как сообщалось ранее, I очередь ТРЦ с якорным «Ашаном» должна была открыться еще 2 ноября. Основные работы уже были закончены, однако продолжалась подготовка. Новой датой открытия называли 10 ноября, но и тут организаторы просчитались, отказавшись при этом назвать причины, по которым запуск пришлось отсрочить. Целиком же новый ТРЦ будет сдан в I-II квартале 2017 года. Предполагается, что комплекс на месте бывшего БАМЗа станет одним из самых больших торговых центров Сибири. Как уже сообщалось, в ТРЦ помимо внушительного фудкорта появится более 200 магазинов одежды, в том числе Zara, «Спортмастер-Гипер», восьмизальный кинотеатр на 1200 мест и ледовый каток на крыше здания под куполом (800 кв. м).

Фото: группа Barnaul22 «ВКонтакте», Skyscrapercity.com, видео: YouTube


Другие новости по этой теме:

 Zara может «проникнуть» в барнаульскую «Галактику» к 2017 году
 «Галактика» замедляет движение: самый крупный ТРЦ в центре Барнаула отложил дату открытия
 Замедление «Галактики»

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 9
Ветер

27.12.2016 09:36

Фишка Ракшиных, все объекты опасны для людей, а вы и дальше ходите по магазинам Машки
Гость

27.12.2016 10:29

Роспотребнадзор не желает закрыть ТЦ из-за угрозы здоровью посетителей?
Ь

27.12.2016 11:33

Макс М., ты не пострадал?
Жадная

27.12.2016 11:59

Умри, но рассчитайся ))
на всю охрану зря кричите матерно

27.12.2016 13:59

там старший смены наказан должен быть за непринятие решения по инструкции при ЧС.
вариантов 2 -
всю недостачу разделили бы на всю смену охраны .
но при гибели или травме хотя бы одного гражданина отвечать собственнику.
Вот такая жизненно-юридическая дилемма.......
Практика обрушения крыш из-за экономии на проекте и строительстве из чего-попало есть-
аквапарки и прочие гигантские кровельные площади.
ttt

27.12.2016 14:18

Между тем охрана магазина не торопилась проводить скорую эвакуацию, следя, чтобы все покупатели рассчитались на кассе за приобретенные товары.

это фишка вообще - дать правовую оценку
Бывший работник завода

27.12.2016 15:38

Это им кара за то, что закрыли действующий завод, продукция которого была востребована. Главное - люди не пострадали, а Ракшиным - так и надо!
гость

27.12.2016 16:20

Накопившийся снег нужно убирать с крыши, а не ждать, когда он под тяжестью рухнет внутрь.
гость

27.12.2016 16:48

Да хорошо , что жертв нет. А вообще задуматься надо о своей безопасности. И не посещать такие места, где что-то недодумали или перемудрили с конструкцией