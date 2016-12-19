Галактическая дыра: в барнаульском торгово-развлекательном центре обвалилась крыша спустя месяц после его открытия

26 декабря вечером посетители ТРЦ «Галактика» на проспекте Строителей в Барнауле сообщили об обрушении потолка в гипермаркете «Ашан». Инцидент случился в отделе автотоваров, где в тот момент находилось небольшое количество горожан, поэтому ЧП обошлось без жертв.

Свидетели происшествия в группе Barnaul22 «ВКонтакте» утверждают, что около 21:00 они услышали сильный грохот в «Ашане», а затем потолок магазина начал медленно осыпаться. Среди посетителей возникла паника, они спешно пытались покинуть торговый зал. Между тем охрана магазина не торопилась проводить скорую эвакуацию, следя, чтобы все покупатели рассчитались на кассе за приобретенные товары. По словам горожан, к выходу не могли пройти даже семьи с маленькими детьми. Позже людей все же вывели на улицу, на место прибыли спасатели.

Как уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сообщение о том, что в ТРЦ «Галактика» в Барнауле разорвало потолочные конструкции, поступило в 21:50. Оказалось, что обрушение произошло под тяжестью снега. Площадь повреждения составила 50 кв. м. Сотрудники МЧС обследовали место происшествия, пострадавших при этом не было. На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 43 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекалось 26 человек личного состава и семь единиц техники.

Напомним, второй в городе и 283-й по счету магазин компании «Ашан» открылся в барнаульском торгово-развлекательном центре «Галактика» только 17 ноября 2016 года. Инвестиции в проект составили 560 млн рублей. Любопытно, что барнаульцы не создали ажиотажа перед открытием нового ТРЦ, какой можно было наблюдать при открытии «Пионера» или McDonald's. Судя по фотографиям, которые распространились тогда в Сети, на объекте находились небольшие компании горожан, которые степенно ждали, когда их впустят, без давки, как к тому привыкли жители краевого центра.

Как сообщалось ранее, I очередь ТРЦ с якорным «Ашаном» должна была открыться еще 2 ноября. Основные работы уже были закончены, однако продолжалась подготовка. Новой датой открытия называли 10 ноября, но и тут организаторы просчитались, отказавшись при этом назвать причины, по которым запуск пришлось отсрочить. Целиком же новый ТРЦ будет сдан в I-II квартале 2017 года. Предполагается, что комплекс на месте бывшего БАМЗа станет одним из самых больших торговых центров Сибири. Как уже сообщалось, в ТРЦ помимо внушительного фудкорта появится более 200 магазинов одежды, в том числе Zara, «Спортмастер-Гипер», восьмизальный кинотеатр на 1200 мест и ледовый каток на крыше здания под куполом (800 кв. м).