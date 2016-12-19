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Главная Лента новостей Работа ВЕЛЕССТРОЙ отмечена новыми успехами

Работа ВЕЛЕССТРОЙ отмечена новыми успехами

27.12.2016 12:56

По итогам 2016 года российская строительная компания ВЕЛЕССТРОЙ попала сразу в два важных рейтинга. Во-первых, она вошла в топ 100 крупнейших частных компаний России по рейтингу журнала Forbes. Во-вторых, ВЕЛЕССТРОЙ в шестой раз подряд получил статус «Привлекательный работодатель» по версии рекрутингового портала SuperJob.

Почему партнеры и соискатели выбирают ВЕЛЕССТРОЙ?

Основу деятельности компании составляет нефтегазовое, промышленное и гражданское строительство, нефтепереработка, электроэнергетика, проектирование, EPC-контракты. Качественные результаты достигаются за счет использования передовых инженерных решений, соблюдения стандартов и правил в области природопользования, экологической безопасности, охраны окружающей среды.

Обширная география проектов

Сегодня более 120 готовых и строящихся объектов ВЕЛЕССТРОЙ расположены по всей России: от северных широт Ленинградской области и Ямало-Ненецкого автономного округа до южных границ Краснодарского края. В числе самых известных и масштабных проектов компании – Балтийская трубопроводная система, ТС «Восточная Сибирь – Тихий океан», «Заполярье – Пурпе», Антипинский НПЗ, завод «Ямал СПГ», нефтепровод «Куюмба – Тайшет».

Профессиональная подготовка

В строительстве задействовано более 15 тысяч сотрудников из разных стран. Отбор происходит на конкурсной основе в зависимости от опыта и профессиональных навыков специалистов. ВЕЛЕССТРОЙ реализует программы по обучению и повышению квалификации персонала через Корпоративный университет, сотрудничает с профильными вузами и образовательными центрами. Для молодых специалистов действует специальная программа «Перспектива», предусматривающая прохождение производственной практики на объектах компании с возможностью дальнейшего трудоустройства. 

Передовые технологии

За 20 лет работы ВЕЛЕССТРОЙ не раз доказывал свой огромный потенциал в разработке уникальных решений для строительства. В 2014 году компания совершила прорыв в создании резервуаров, соорудив емкости объемом 160 тысяч кубометров. В 2015 году девелопер возводил специальный переход воздушной ЛЭП через реку Ангару, проект до сих пор не имеет аналогов. При создании новых решений ВЕЛЕССТРОЙ всегда опирается и на накопленный опыт и на технологии, проверенные временем.

Безопасность

ВЕЛЕССТРОЙ уделяет особое внимание безопасности сотрудников при выполнении строительных работ. В целях популяризации правил охраны труда в компании разработана программа «Safety First – безопасность прежде всего», действуют стандарты поведения на рабочих местах и предписания по использованию средств индивидуальной защиты. На объектах ведется контроль нарушений и их профилактика.

Забота об экологии

При возведении объектов во внимание принимается экологический аспект. Строительство ведется на основе ресурсосберегающих технологий в обход заповедных территорий. Это позволяет снизить антропогенное воздействие на экосистему и остановить загрязнение окружающей среды.

Главная ценность для ВЕЛЕССТРОЙ – люди

Кадровая политика компании направлена ​​на постоянное развитие сотрудников, чтобы они могли максимально реализовать свой потенциал и профессиональные качества в компании.

Работу в ВЕЛЕССТРОЙ выбирают те, кто не боится сложных климатических условий и интенсивной работы вахтовым методом, те, кто стремится построить карьеру в ведущей строительной компании и стать высокопрофессиональным специалистом. Своим сотрудникам ВЕЛЕССТРОЙ предлагает высокооплачиваемую работу с соблюдением трудового законодательства, правил и стандартов в области безопасности труда.

Работать в компании не просто – только самые сильные выдерживают сложный график, многозадачность, стремительные темпы строительства. В компании поощряют инициативу, качественная работа всегда достойно оплачивается. Те, кто работает в компании на протяжении многих лет, ценят особую дружную атмосферу. Сотрудников компании отличают такие качества как стремление к отличным результатам, уверенность в собственных силах, командный дух. Для таких людей двери компании всегда открыты.

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