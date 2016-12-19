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Главная Лента новостей Сити-менеджер алтайского муниципалитета отделался штрафом за получение взятки

Сити-менеджер алтайского муниципалитета отделался штрафом за получение взятки

27.12.2016 11:07

Глава администрации Волчихинского района 40-летний Евгений Агафонов признан виновным в получении взятки. Сити-менеджер согласно решению суда заплатит штраф в 3,5 млн рублей. Информация выложена на офсайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Установлено, что 15 июня 2015 года предприниматель Дмитрий Горбов, одновременно являвшийся депутатом Волчихинского райсовета, выступил посредником при получении взятки по поручению г-на Агафонова. Глава администрации района получил от предпринимателя 500  тысяч рублей за заключение мирового соглашения по ранее поданному муниципалитетом в суд иску о возмещении материального ущерба, причиненного вырубкой лесных насаждений. В этот же день посредник осуществил передачу части средств (300 тысяч рублей) сити-менеджеру. Обвиняемые были задержаны на месте преступления.

По некоторым данным, это было исковое заявление администрации района к «МРСК Сибири», по договору с которой фирма «Альтернатива-А» выполняла работы в районе по расчистке просеки для строительства ЛЭП. Деньги намеревался передать представитель этой фирмы.

В итоге суд признал Евгения Агафонова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Кроме того, в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) признан виновным предприниматель Дмитрий Горбов.

Интересно, что суд не стал выносить наказание для г-на Агафонова, связанного с запретом занимать руководящие должности или заниматься определенной деятельностью, хотя преступление оказалось прямо связано с должностным положением чиновника. В итоге Евгений Агафонов должен будет заплатить в качестве штрафа 3,5 млн рублей, а депутат-бизнесмен - 1,5 млн рублей.

Добавим, г-н Агафонов был назначен главой администрации муниципалитета в июле 2013 года.

Справка:

Евгений Агафонов родился в Волчихе, женат, имеет двух детей, образование высшее профессиональное. Карьеру начинал в агрофирме «Россия» рабочим мехтока, затем водителем. В течение нескольких лет занимался бизнесом. В 2005 году был принят на должность инженера ПТО в муниципальное унитарное предприятие теплоснабжения «Волчихинское», в этом же году был назначен главным инженером, затем и.о. директора.

В 2007 году переведен на должность главного инженера МУП «Волчихинское жилищно-коммунальное хозяйство». В этот же период совмещал должность исполнительного директора ООО «Алтайская топливно-энергетическая компания». С 2012 года и до момента назначения на должность главы администрации Волчихинского района возглавлял МУП «Волчихинское». Также ранее являлся депутатом Волчихинского совета народных депутатов.

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Комментарий

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Комментариев 12
зэк

27.12.2016 11:21

А пачиму мне за три курицы два года впаяли?
ещё один зэк

27.12.2016 11:23

да ещё и кочетом мокрожопым на зоне обзывают ...
ник

27.12.2016 11:29

Завтра можно на работу выходить судя по всему......
инна

27.12.2016 13:08

А че то иным, за подобные обвинения, дают по 7-8 лет со штрафиком в 20 мульенов... Так ведь, судья Дубовицкая Лариса из Калманочки? Совесть ещё не гложет за невинно осужденных? Ах да, карьера совести не подруга
Игнат

27.12.2016 13:32

http://tayga.info/131856 вот вам информация о том как у нас работают суды и так называемые стражи закона
Гость

27.12.2016 13:33

City manager — городской управляющий

Волчиха стала городом?
Прохожий

27.12.2016 14:39

Конечно! - Wolchikha-sity! )))
село

27.12.2016 15:28

Откуда такие деньги у простого главы администрации района? 3,5 млн! Значит взятки брались регулярно!!!
Переживающий

27.12.2016 17:14

село писал(а):
Откуда такие деньги у простого главы администрации района? 3,5 млн! Значит взятки брались регулярно!!!


В декларации за 2015 год Глава Администрации Волчихинского района Евгений Иванович Агафонов указал доход в сумме 357 967 рублей, в месяц = 29 830 рублей.

Первый заместитель главы Администрации района, начальник юридического отдела Вишник Сергей Николаевич указал в декларации за 2015 год доход в сумме 503 046 рублей .
Доход за 2015 год у первого заместителя главы выше, чем у главы на 145 тыс. рублей, выше на 40%.....
Ряд других сотрудников Администрации Волчихинского района указали доход (без учета пенсий, компенсаций ЖКХ) выше, чем у главы Администрации….

Вопрос, почему сотрудники Администрации Волчихинского района при зарплате
в 30 880 рублей в месяц + пенсия 13 294 в месяц = 44 174 рубля в месяц (зарплата + пенсия) получают компенсацию ЖКХ?
Эти данные взяты из декларации за 2015 год Высоцкой Ольги Викторовны, заведующей отделом по культуре.

Данные с сайта Администрации Волчихинского района: http://www.volchiha22.ru/p_11/svedenija_o_dohod/
для переживающего

27.12.2016 17:38

с 15 июня 2015 глава не получал зарплату, был под следствием, поэтому и в декларации такая сумма
село

27.12.2016 17:48

Так где же он возьмёт 3,5 млн??? Кредит будет брать?
федор

27.12.2016 22:36

Заграница нам поможет.