Сити-менеджер алтайского муниципалитета отделался штрафом за получение взятки

Глава администрации Волчихинского района 40-летний Евгений Агафонов признан виновным в получении взятки. Сити-менеджер согласно решению суда заплатит штраф в 3,5 млн рублей. Информация выложена на офсайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Установлено, что 15 июня 2015 года предприниматель Дмитрий Горбов, одновременно являвшийся депутатом Волчихинского райсовета, выступил посредником при получении взятки по поручению г-на Агафонова. Глава администрации района получил от предпринимателя 500 тысяч рублей за заключение мирового соглашения по ранее поданному муниципалитетом в суд иску о возмещении материального ущерба, причиненного вырубкой лесных насаждений. В этот же день посредник осуществил передачу части средств (300 тысяч рублей) сити-менеджеру. Обвиняемые были задержаны на месте преступления.

По некоторым данным, это было исковое заявление администрации района к «МРСК Сибири», по договору с которой фирма «Альтернатива-А» выполняла работы в районе по расчистке просеки для строительства ЛЭП. Деньги намеревался передать представитель этой фирмы.

В итоге суд признал Евгения Агафонова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Кроме того, в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) признан виновным предприниматель Дмитрий Горбов.

Интересно, что суд не стал выносить наказание для г-на Агафонова, связанного с запретом занимать руководящие должности или заниматься определенной деятельностью, хотя преступление оказалось прямо связано с должностным положением чиновника. В итоге Евгений Агафонов должен будет заплатить в качестве штрафа 3,5 млн рублей, а депутат-бизнесмен - 1,5 млн рублей.

Добавим, г-н Агафонов был назначен главой администрации муниципалитета в июле 2013 года.