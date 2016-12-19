Во время пожара на барнаульском радиозаводе сгорели ценные бумаги и офисы 30 арендаторов

Руководство 30 организаций, офисы которых располагались в сгоревшем административном здании АО «Барнаульский радиозавод», пока раздумывают, подавать ли им иски в суд на возмещение материального ущерба. Производители мебели, окон и металлоизделий еще не отошли от потрясения, вызванного пожаром, в котором погибло их имущество. Между тем руководство самого предприятия лишилось ценных документов, которые теперь необходимо восстановить, сообщают «Наши новости».

По сведениям источника, в здании на проспекте Калинина располагалась администрация радиозавода, в том числе бухгалтерия и отдел кадров. Теперь они переедут в соседнее здание. Никто из сотрудников предприятия от огня не пострадал, однако завод лишился трудовых книжек рабочих, а также части уставных и учредительных документов. Директор АО «Барнаульский радиозавод» Владимир Титов уверен, главное - пожар не затронул производственные мощности. Это означает, что рабочий процесс остановлен не будет. Руководитель убежден, что сроки отгрузки продукции партнерам из-за случившегося не изменятся. Тем не менее он затруднился оценить экономические потери, которые заводу пришлось понести.

В свою очередь исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Евгений Ганеман заметил, что уничтоженные огнем документы - это всего лишь бумага, которую можно восстановить. «Другое дело, если пострадала конструкторская документация, тогда, конечно, плохо. Потому что в архиве хранятся все документы от самого начала становления завода», - пояснил спикер. Однако поспешил добавить, что на экономику края ЧП не повлияет, поскольку у предприятия маленькие объемы производства.

Как сообщалось ранее, 23 декабря утром на проспекте Калинина загорелось подсобное помещение в четырехэтажном здании АО «Барнаульский радиозавод». Огонь быстро распространился по всей площади, поэтому его тушение велось с раннего утра до пяти часов вечера. Из-за опасности распространения пожара полицейским даже пришлось перекрыть для движения два участка городских дорог, что спровоцировало огромные автомобильные «пробки». Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электроприборов.