«Обязаны побеждать»: Андрей Клюзов пообещал алтайским единороссам абсолютное большинство на выборах-2017

27.12.2016 14:16
Новый руководитель исполкома «Единой России» в Алтайском крае Андрей Клюзов уверен, что на сентябрьских выборах в 2017 году «партия власти» сможет получить в муниципалитетах более 50 % голосов избирателей. Смелый прогноз политтехнолога, после перерыва в несколько лет вернувшегося в стан алтайских единороссов, приводит офсайт ЕР.
23 декабря региональный политсовет (РПС) решил доверить г-ну Клюзову управление исполкомом «Единой России», одновременно функционера ввели в состав президиума РПС. Андрей Клюзов поддержал главный посыл нового секретаря реготделения Александра Романенко по поводу системной перезагрузки. «Единая Россия» сегодня — это институт формирования политической власти, которая гарантирует стабильное и поступательное развитие страны, именно поэтому партия обязана системно побеждать на выборах любого уровня. Постановка задачи на «перезагрузку» правильная в принципе - каждая система рано или поздно должна проходить процесс реновации без кардинальных преобразований, но с улучшением общей эффективности», - постарался проявить корректность по отношению к бывшему руководству реготделения Клюзов.
По словам г-на Клюзова, в I квартале 2017 года будет представлена стратегия развития регионального отделения партии на ближайшие 2-3 года и планы по решению основной задачи - победы в самой масштабной избирательной кампании муниципального уровня в России, в ходе которой только в Алтайском крае будет замещаться более 7 тысяч мандатов. «В прошлом политическом сезоне массовых муниципальных выборов в 2012 году средний результат кандидатов от партии на выборах в органы местного самоуправления был около 65 %, а на выборах в Барнаульскую гордуму «Единой Россией» был преодолен барьер в 50 % и обеспечена победа всех кандидатов по одномандатным округам. Считаю, что при полноценной «перезагрузке» работы регионального отделения сопоставимые показатели достижимы и в 2017 году», - продемонстрировал недюжинный оптимизм г-н Клюзов.
Напомним, что одержать столь убедительную победу единороссам предстоит спустя всего лишь год после спорных итогов в Госдуму и региональное Заксобрание (в обоих случаях порядка 35 %) и можно предположить, что это будет весьма непросто. Главным союзником «партии власти» может стать политическая апатия населения, и, как следствие, низкая явка в сентябре 2017 года. Кроме того, немалые надежды ЕР, очевидно, будут связаны с институтом досрочного голосования, который вновь вернется в следующем году.
27.12.2016 14:36
27.12.2016 14:39
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27.12.2016 14:52
27.12.2016 15:10
27.12.2016 15:15
все что вы называете выборами.... собачья свадьба...
27.12.2016 15:20
Любезные, из ваших перлов ясно только одно, что все выборы, на которых проиграли вы или ваши "избранники" являются абсолютно нечестными)) С таким подходом вас самих к выборам даже с намордником подпускать нельзя))
27.12.2016 15:23
27.12.2016 15:30
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27.12.2016 16:04
А вы , уважаемые руководители регионального отделения ЕР , обеспечьте явку населения %-тов эдак 70-80.
27.12.2016 16:09
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Мобилизуйте своих сторонников, кто мешает?
Сегодня стыдно оппозиции проигрывать в сухую партии власти.))
27.12.2016 16:10
27.12.2016 16:13
27.12.2016 16:16
27.12.2016 16:27
Любезная тетя с созвучной медицинскому термину фамилией, вы точно уверены, что, если бы дали вам порулить, вы бы страну нашу в процветающие райские кущи превратили?)) Вон, че то даже ваш бессменный лидер Жириновский не очень стремится на царский трон влезть, понимает, однако, что не сможет управиться, а тут его простые однопартийцы из глубокой провинции знают как Россию "осчастливить"?))) А кроме критиканства то чего предложить могете?)) А че же тогда не вы на руководящих то ролях в крае и стране?)) Вот не зря же говорят в народе, что бодливой корове Бог рог не дает)) Про вас поговорочка то)) Ну вот так как то, хи хи))
27.12.2016 16:33
Как их плятское словоблудие осточертело !
Этого хоспадина Шлюзова спустить через главный кингстон к хирам в Омерику !!!!!!
27.12.2016 16:56
27.12.2016 17:03
"ничтожные !!!!!! 3 % разделили на выборах кандидатов Сурикова и Евдокимова......."
преемственность логики - человек или избиратель-налогоплательщик ? очевидна
и классически было сказано -
" голос одиночки тоньше писка , кто его услышит ?
только жена , и то , если не на базаре , а близко...."
27.12.2016 17:06
средний результат кандидатов от партии на выборах в органы местного самоуправления был около 65 %, а на выборах в Барнаульскую гордуму «Единой Россией» был преодолен барьер в 50 % и обеспечена победа всех кандидатов по одномандатным округам. Считаю, что при полноценной «перезагрузке» работы регионального отделения сопоставимые показатели достижимы и в 2017 году»
По моему он что-то другое обещает, вроде тут ясно написано сопоставимые показатели 65% и 50% в Барнауле
27.12.2016 17:13
27.12.2016 17:21
27.12.2016 18:21
27.12.2016 19:19
27.12.2016 19:32
Бюджет - 2017 депутатами - единороссами в ГДРФ принят очень тяжёлый, и денег на исполнение майских указов нет...
Да, на эти цели запланировано порядка 600 миллионов рублей, но их явно недостаточно. Регионы в свою очередь сильно закредитованы, они накопили серьёзный государственный долг, как раз выполняя майские указы.
Дальше они «тянуть» не могут, потому, как уже на сегодня 14 регионов находятся в преддефолтном состоянии, а больше чем у половины регионов государственный долг — выше 50%.
Если отдаёте полномочия в регионы, то будьте добры отдать соответствующее финансирование.
27.12.2016 19:45
Согласно выводам, приведённым в докладе Центра стратегических разработок, «каждая из предложенных мер была реализована лишь на 29,5%, что говорит о формальном отношении органов исполнительной власти».
При этом эксперты отмечают, что «Стратегия — 2020» проигрывает в части реализации своей предшественнице 2010 года, выполненной в своё время практически на 40%.
Причины, которые озвучены в докладе, только дополняют образ органов исполнительной власти, как «троечников».
«Лишь отдельные технические моменты, не требующие серьезных институциональных изменений, были реализованы лучше.
Одна из главных проблем в целом — высокий уровень имитации или формальной реализации мер и поручений, что также повлияло на столь низкие оценки», – цитирует доклад «Интерфакс».
При этом не намного лучше исполнителей, по мнению экспертов, выглядит и заказчик, а именно представители федеральной власти, исполнение указов которого оставляет желать лучшего.
– Из-за недостаточной проработки возникли проблемы с их (указов – ред.) реализацией, – говорится в документе.
К ПРИМЕРУ: выполнение указа о повышении зарплаты врачам и преподавателям привело к резкому сокращению штатов и недовольству людей, с одной стороны, и разбалансировке региональных бюджетов, с другой. Кроме того, «указы были мерой непрямого действия, размывающей ответственность исполнительной власти».
«До сих пор остается неясным, какая степень ответственности за их выполнение (и невыполнение) лежит на губернаторах и какая — на федеральном центре», – отмечается в докладе.
27.12.2016 19:52
27 декабря, 2016 14:01
Вы хотите этим сказать что муть голубая, заморочки еще будут продолжаться??? 30-40% прийдет на выборы и 50% подневольных, из них 4% искренне проголосуют за ЕР??? Глаза- то и уши от песка промойте, а то как страусы голову в песок зарыли и учите жить 99% беспартийных, искаженная реальность,двойные стандарты, муть голубая- это ипостась ЕР. У ЕР не было, нет и не будет поддержки масс, политики сфера психическая, НЕ ЭФФЕКТИВНАЯ!!! Интеллектуалы ведут людей по- ложному пути потому что Духовно не развиты. Будущее за Универсальными, Внеклассовыми Лидерами у которых будет поддержка масс и которые смогут обьединить людей для сотрудничества, это ни ЕР, и др.. Слава Богу, что у Путина хватает ума не вступать в ЕР, он использует ЕР в своих Универсальных целях, оставаясь Внеклассовым Лидером, а причина как раз в том, что он- Сильный Дух, а это вне политики, партий, это Мудрость, другое состояние сознания, у него достаточно Любви, практика Восточных Единоборств делает человека Гармоничным, Восток дело тонкое, внутренний мир. Не договариваете СМИ, как всегда, засоряете Эфир, из 30-40% пришедших 50% это сколько??? да и те подневольные, силой и страхом загнанные голосовать за ЕР, ЕР научилась одному- МАНИПУЛИРОВАТЬ СОЗНАНИЕМ Земляков, использовать административный ресурс, ЕР боится Честных Выборов, потому что на уровне Души все люди одно целое и большинство людей 99% вне политики. Кто такие политики??? политика- это мировое зло, политики приносят в жертвы целые поколения, бессознательное состояние, не ведают что творят, у них горе от ума. Берегите себя, Земляки!