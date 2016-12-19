«Обязаны побеждать»: Андрей Клюзов пообещал алтайским единороссам абсолютное большинство на выборах-2017

Новый руководитель исполкома «Единой России» в Алтайском крае Андрей Клюзов уверен, что на сентябрьских выборах в 2017 году «партия власти» сможет получить в муниципалитетах более 50 % голосов избирателей. Смелый прогноз политтехнолога, после перерыва в несколько лет вернувшегося в стан алтайских единороссов, приводит офсайт ЕР.

23 декабря региональный политсовет (РПС) решил доверить г-ну Клюзову управление исполкомом «Единой России», одновременно функционера ввели в состав президиума РПС. Андрей Клюзов поддержал главный посыл нового секретаря реготделения Александра Романенко по поводу системной перезагрузки. «Единая Россия» сегодня — это институт формирования политической власти, которая гарантирует стабильное и поступательное развитие страны, именно поэтому партия обязана системно побеждать на выборах любого уровня. Постановка задачи на «перезагрузку» правильная в принципе - каждая система рано или поздно должна проходить процесс реновации без кардинальных преобразований, но с улучшением общей эффективности», - постарался проявить корректность по отношению к бывшему руководству реготделения Клюзов.

По словам г-на Клюзова, в I квартале 2017 года будет представлена стратегия развития регионального отделения партии на ближайшие 2-3 года и планы по решению основной задачи - победы в самой масштабной избирательной кампании муниципального уровня в России, в ходе которой только в Алтайском крае будет замещаться более 7 тысяч мандатов. «В прошлом политическом сезоне массовых муниципальных выборов в 2012 году средний результат кандидатов от партии на выборах в органы местного самоуправления был около 65 %, а на выборах в Барнаульскую гордуму «Единой Россией» был преодолен барьер в 50 % и обеспечена победа всех кандидатов по одномандатным округам. Считаю, что при полноценной «перезагрузке» работы регионального отделения сопоставимые показатели достижимы и в 2017 году», - продемонстрировал недюжинный оптимизм г-н Клюзов.

Напомним, что одержать столь убедительную победу единороссам предстоит спустя всего лишь год после спорных итогов в Госдуму и региональное Заксобрание (в обоих случаях порядка 35 %) и можно предположить, что это будет весьма непросто. Главным союзником «партии власти» может стать политическая апатия населения, и, как следствие, низкая явка в сентябре 2017 года. Кроме того, немалые надежды ЕР, очевидно, будут связаны с институтом досрочного голосования, который вновь вернется в следующем году.