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Главная Лента новостей «Обязаны побеждать»: Андрей Клюзов пообещал алтайским единороссам абсолютное большинство на выборах-2017

«Обязаны побеждать»: Андрей Клюзов пообещал алтайским единороссам абсолютное большинство на выборах-2017

27.12.2016 14:16

Новый руководитель исполкома «Единой России» в Алтайском крае Андрей Клюзов уверен, что на сентябрьских выборах в 2017 году «партия власти» сможет получить в муниципалитетах более 50 % голосов избирателей. Смелый прогноз политтехнолога, после перерыва в несколько лет вернувшегося в стан алтайских единороссов, приводит офсайт ЕР.

23 декабря региональный политсовет (РПС) решил доверить г-ну Клюзову управление исполкомом «Единой России», одновременно функционера ввели в состав президиума РПС. Андрей Клюзов поддержал главный посыл нового секретаря реготделения Александра Романенко по поводу системной перезагрузки. «Единая Россия» сегодня — это институт формирования политической власти, которая гарантирует стабильное и поступательное развитие страны, именно поэтому партия обязана системно побеждать на выборах любого уровня. Постановка задачи на «перезагрузку» правильная в принципе - каждая система рано или поздно должна проходить процесс реновации без кардинальных преобразований, но с улучшением общей эффективности», - постарался проявить корректность по отношению к бывшему руководству реготделения Клюзов.

По словам г-на Клюзова, в I квартале 2017 года будет представлена стратегия развития регионального отделения партии на ближайшие 2-3 года и планы по решению основной задачи - победы в самой масштабной избирательной кампании муниципального уровня в России, в ходе которой только в Алтайском крае будет замещаться более 7 тысяч мандатов. «В прошлом политическом сезоне массовых муниципальных выборов в 2012 году средний результат кандидатов от партии на выборах в органы местного самоуправления был около 65 %, а на выборах в Барнаульскую гордуму «Единой Россией» был преодолен барьер в 50 % и обеспечена победа всех кандидатов по одномандатным округам. Считаю, что при полноценной «перезагрузке» работы регионального отделения сопоставимые показатели достижимы и в 2017 году», - продемонстрировал недюжинный оптимизм г-н Клюзов.

Напомним, что одержать столь убедительную победу единороссам предстоит спустя всего лишь год после спорных итогов в Госдуму и региональное Заксобрание (в обоих случаях порядка 35 %) и можно предположить, что это будет весьма непросто. Главным союзником «партии власти» может стать политическая апатия населения, и, как следствие, низкая явка в сентябре 2017 года. Кроме того, немалые надежды ЕР, очевидно, будут связаны с институтом досрочного голосования, который вновь вернется в следующем году. 

Справка:

В единый день голосования, 10 сентября 2017 года, в алтайских муниципалитетах будет разыграно около 7 тысяч депутатских мандатов. Ключевыми считаются выборы в Барнаульскую (замещается 40 мандатов) и Бийскую (30 мандатов) гордумы, Рубцовский (28 мандатов) и Новоалтайский (22 мандата) горсоветы, а также Заринское горсобрание (20 мандатов).


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Комментарий

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Комментариев 33
Ида

27.12.2016 14:36

Тогда у него в пуле был Павел Ясевич. А сейчас женька Ш.
В. Марков "Союз садоводов России" в Алтайском крае

27.12.2016 14:39

мы искренне поздравляем А. Клюзова с ответственной должностью, желаем успехов и реализации важных проектов на благо развития Алтайского края. Ваш опыт и авторитет должен изменить политику Единой России в Алтайском крае.
социальная язва

27.12.2016 14:42

Будет любопытно посмотреть на результат "перезагрузки")) Если не начнется рост доходов населения и рост ВРП никакие политтехнологии не удержат ЕР от дальнейшего падения "популярности")) Готовы наши партийные функционеры перераспределить доходы, в т.ч. свои, в пользу населения или опять лозунг "денег нет, но вы держитесь" будут эксплуатировать?))
Татьяна Ганц

27.12.2016 14:52

скорблю вместе с нормальными партийцами. Клюзов - это наихудший выбор( Бабло побеждает партийную работу в очередной раз.
гарцуют пакостники

27.12.2016 15:10

прератили стру в погост и царцуют.... при честных выборах 0,00 вам цена
выборы?

27.12.2016 15:15

последние выборы были в 2004 году.....

все что вы называете выборами.... собачья свадьба...
социальная язва

27.12.2016 15:20

гарцуют пакостники писал(а):
прератили стру в погост и царцуют.... при честных выборах 0,00 вам цена
выборы? писал(а):
последние выборы были в 2004 году.....

все что вы называете выборами.... собачья свадьба...

Любезные, из ваших перлов ясно только одно, что все выборы, на которых проиграли вы или ваши "избранники" являются абсолютно нечестными)) С таким подходом вас самих к выборам даже с намордником подпускать нельзя))
из села

27.12.2016 15:23

Вы бы никогда не прошли, если бы не административный ресурс, которого вы используете на полную катушку. Нет честных выборов... И наверное не будет...
анонимус

27.12.2016 15:30

Едросами все уже сыты по горло. Но, голосуй не голосуй, результат они себе какой надо нарисуют.
уходящая натура... не узнаю вас в гримме

27.12.2016 15:31

комики... вас всех по очереди будут сцаными тряпками гнать как и ваших трофимовых... романенкоф также в свое время выпнут .... судьба использованных... изделий
analyst

27.12.2016 15:36

Давно известно, что на муниципальных выборах ЕР всегда набирает больше, чем на думских. Потому, что здесь политики почти нет, от депутата требуется прежде всего содействие в решении хозяйственных, финансовых вопросов, а это возможно только через партию власти. Поэтому, обещать набрать 50% после 65% в 2012 году - это заранее соглашаться на ухудшение позиций. Да и фактически гарантировать себе спокойную жизнь, потому, что этого результата можно достичь особо ничего не делая.
анонимус

27.12.2016 15:44

Кстати, господин Марков из "Союза садоводов России" в Алтайском крае, вы поаккуратнее будьте, так ведь можно дырку зализать начисто, как он потом по-большому ходить-то будет? :)
АК ждёт настоящих перемен

27.12.2016 15:50

ЦИК Рейтинг: Карлин среди губернаторов занял то же место, что средняя зарплата в Алткрае –среди регионов 27.12.2016 Опубликовавшее Рейтинг российских губернаторов по итогам 2016 года ЦИК Рейтинг крайне проблематично оценило в нем итоги деятельности управляющей Алтайским краем команды. Губернатор этого региона занял лишь 83 место среди 85-ти глав российских территорий. Любопытно, что падение рейтинга Александра Карлина соотнеслось с показателями падения средней зарплаты в подмандатном ему крае – за более чем десятилетие его правления средняя зарплата также опустилась почти на два десятка позиций и занимает в 2015-2016 гг. предпоследнее, 84-ое место среди российских регионов (уступая пока только Дагестану). Авторы рейтинга так прокомментировали свои выводы:"По итогам 2016 года в подвале группы отстающих оказался Александр Карлин (Алтайский край). Не только наблюдатели ЦИК «Рейтинг», но, похоже, так же и федеральный центр стали не очень жаловать возрастных региональных глав. Но помимо возраста в «Национальном рейтинге» против Александра Богдановича сыграли многие другие факторы. Например, нетривиальные результаты и бэкграунд Единого дня голосования. Конечно, различные эксперты неоднократно отмечали, что в нынешнем году не повторилась история предыдущего электорального цикла, когда Кремль начал оперативно менять глав, чьи регионы оказались в хвосте по итогам выборов 2011 года.
продолжение

27.12.2016 15:51

Сегодня, как причины ротации, на первое место вышли социально-экономические показатели и коррупционные скандалы. Но все-таки худший результат «Единой России» в масштабах всей страны на выборах в Госдуму (35,19%), это уже слишком заметное «достижение», чтобы не обратить на него внимание. Данный результат гармонично дополнили 34,08% голосов избирателей, отданных за партию власти на выборах депутатов местного парламента. Помимо плачевных для главы региона итогов, выборы в Алтайском крае никаким образом нельзя назвать тихими и не скандальными. Об этом свидетельствовали заявления представителей Центризбиркома и многих участников выборов. Глава ЦИК Элла Памфилова грозилась даже отменить итоги голосования в Барнауле при подтверждении поступающей оттуда информации. По сообщениям экспертов, целый ряд чиновников (в том числе и на уровне заместителя губернатора и мэров), были арестованы по делам о взятках. Так же эксперты отмечали в 2016 году низкий уровень инвестиций, тяжелое экономическое положение, низкий уровень заработной платы. Социальное самочувствие проявляется в растущем оттоке населения. Протестные выступления по сообщениям наблюдателей в основном касаются погашения долгов по зарплате. По их оценке дальнейшее падение жизненного уровня в одном из беднейших регионов страны может раньше, чем в других регионах, привести к обострению ситуации. Положение усугубил целый ряд конфликтов Александра Карлина с местными элитами, мэрами городов".
для неполноценного 15:44

27.12.2016 15:51

Вы давно проходили принудительное лечение? Больной пошел на поправку, но не дошел! Тяжело в лечении - легко в Раю!
Boric

27.12.2016 15:56

Кто б сомневался. Опять всех бюджетников и полицию под роспись и под белые ручки загонят на голосование "добровольно" за едиростов.
Счетовод

27.12.2016 16:04

Можно получить и 90% голосов ,но это в случае ,если на выборы придут только члены политсовета ЕР со своими родственниками.
А вы , уважаемые руководители регионального отделения ЕР , обеспечьте явку населения %-тов эдак 70-80.
последнему

27.12.2016 16:09

Boric писал(а):
Кто б сомневался. Опять всех бюджетников и полицию под роспись и под белые ручки загонят на голосование "добровольно" за едиростов.

_________________________________________________________
Мобилизуйте своих сторонников, кто мешает?
Сегодня стыдно оппозиции проигрывать в сухую партии власти.))
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

27.12.2016 16:10

Очень смешно , если бы не было так грустно -ЕР ГАРАНТИРУЕТ СТАБИЛЬНОЕ ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ. И повернулся же язык болтать такую чушь ? Россия на грани вымирания , то столкновения со мертельными исходами , то инвалиды в интернатах от голода умирают , то от поддельных лекарств , то от яда -метилового спирта , то самолёты один за другим падают.Воры разрушившие и обокравшие всю страну. Наверно от ЧМО ОБАМы ИЗ ГАВАЙ будут поступать червячки, да крысиное мясо , а что вчера показывали уплетают и хвалят -ДЕЛИКАТЕС ! ОХОЛОНЬТЕ РЕТИВЫЕ ! романенки , да клюзовы.
егор

27.12.2016 16:13

Для такой победы надо сделать одно -- повернутся лицом к народу и покаяться в грехах!
рубцовчанин

27.12.2016 16:16

всю ЕДРесню пора жечь на костре инквизиции.
социальная язва

27.12.2016 16:27

Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край писал(а):
И повернулся же язык болтать такую чушь ? Россия на грани вымирания , то столкновения со мертельными исходами , то инвалиды в интернатах от голода умирают , то от поддельных лекарств , то от яда -метилового спирта , то самолёты один за другим падают.Воры разрушившие и обокравшие всю страну. Наверно от ЧМО ОБАМы ИЗ ГАВАЙ будут поступать червячки, да крысиное мясо , а что вчера показывали уплетают и хвалят -ДЕЛИКАТЕС ! ОХОЛОНЬТЕ РЕТИВЫЕ ! романенки , да клюзовы.

Любезная тетя с созвучной медицинскому термину фамилией, вы точно уверены, что, если бы дали вам порулить, вы бы страну нашу в процветающие райские кущи превратили?)) Вон, че то даже ваш бессменный лидер Жириновский не очень стремится на царский трон влезть, понимает, однако, что не сможет управиться, а тут его простые однопартийцы из глубокой провинции знают как Россию "осчастливить"?))) А кроме критиканства то чего предложить могете?)) А че же тогда не вы на руководящих то ролях в крае и стране?)) Вот не зря же говорят в народе, что бодливой корове Бог рог не дает)) Про вас поговорочка то)) Ну вот так как то, хи хи))
выборы ? победа ? кого над кем ?

27.12.2016 16:33

А 5 над народонаселением АК план на битву-победу составляют промоутэры задорого нанятые ?
Как их плятское словоблудие осточертело !
Этого хоспадина Шлюзова спустить через главный кингстон к хирам в Омерику !!!!!!
Совет единороссам:

27.12.2016 16:56

а вы опять якушеву в пиарщики возьмите. И она в период компании съездит во все сочи, на все фестивали, все про...рет в инфопространстве, вы получите нулевые рейтинги в сми и все у вас будет в шоколаде. И у нее тоже ибо на соновной работе она в это время получит оплачиваемый отпуск
Человеку и Гражданину 15:15 в поддержку силовую

27.12.2016 17:03

тогда в 2004-м годике тленом-ведомая Питахина траурно-глумливо вещала с голубого экрана -
"ничтожные !!!!!! 3 % разделили на выборах кандидатов Сурикова и Евдокимова......."
преемственность логики - человек или избиратель-налогоплательщик ? очевидна
и классически было сказано -
" голос одиночки тоньше писка , кто его услышит ?
только жена , и то , если не на базаре , а близко...."
Сергей Сергеич

27.12.2016 17:06

analyst писал(а):
Давно известно, что на муниципальных выборах ЕР всегда набирает больше, чем на думских. Потому, что здесь политики почти нет, от депутата требуется прежде всего содействие в решении хозяйственных, финансовых вопросов, а это возможно только через партию власти. Поэтому, обещать набрать 50% после 65% в 2012 году - это заранее соглашаться на ухудшение позиций. Да и фактически гарантировать себе спокойную жизнь, потому, что этого результата можно достичь особо ничего не делая.


средний результат кандидатов от партии на выборах в органы местного самоуправления был около 65 %, а на выборах в Барнаульскую гордуму «Единой Россией» был преодолен барьер в 50 % и обеспечена победа всех кандидатов по одномандатным округам. Считаю, что при полноценной «перезагрузке» работы регионального отделения сопоставимые показатели достижимы и в 2017 году»

По моему он что-то другое обещает, вроде тут ясно написано сопоставимые показатели 65% и 50% в Барнауле
чиновнику под кличкой Серг. Серг

27.12.2016 17:13

вы из этой мафии?!... пытаетесь лапшу на уши.... сволочами становятся и рождаются ХОЛУЯМИ, как и вы!
Для 16:56

27.12.2016 17:21

....."период компании"!!!))) Дружок, выучи русский язык! Потому- то, компания- это когда с пивком, а кАмпания- это когда выборы!!!!!
ВеснаАлтай

27.12.2016 18:21

Лев Веснин. Открытое обращение к Путину: https://www.youtube.com/watch?v=uqfkctPXwAY
Заявил Клюзов

27.12.2016 19:19

"... немалые надежды ЕР будут связаны с институтом досрочного голосования, который вновь вернется в следующем году. " А как иначе, уже определены на конференции кто, где и с каким результатом придет на выборах 2017 во власть. Есть еще желающие в депутаты?
Едироссам на воеводстве

27.12.2016 19:32

Издавая МАЙСКИЕ указы, федеральная власть не предусмотрела под их реализацию ни полномочий, ни соответствующего финансирования для регионов.

Бюджет - 2017 депутатами - единороссами в ГДРФ принят очень тяжёлый, и денег на исполнение майских указов нет...

Да, на эти цели запланировано порядка 600 миллионов рублей, но их явно недостаточно. Регионы в свою очередь сильно закредитованы, они накопили серьёзный государственный долг, как раз выполняя майские указы.

Дальше они «тянуть» не могут, потому, как уже на сегодня 14 регионов находятся в преддефолтном состоянии, а больше чем у половины регионов государственный долг — выше 50%.

Если отдаёте полномочия в регионы, то будьте добры отдать соответствующее финансирование.
А убедительная ли "победа" впереди у ЕР-вождей?

27.12.2016 19:45

Регионы не справляются с выполнением «Стратегии — 2020»

Согласно выводам, приведённым в докладе Центра стратегических разработок, «каждая из предложенных мер была реализована лишь на 29,5%, что говорит о формальном отношении органов исполнительной власти».

При этом эксперты отмечают, что «Стратегия — 2020» проигрывает в части реализации своей предшественнице 2010 года, выполненной в своё время практически на 40%.

Причины, которые озвучены в докладе, только дополняют образ органов исполнительной власти, как «троечников».

«Лишь отдельные технические моменты, не требующие серьезных институциональных изменений, были реализованы лучше.

Одна из главных проблем в целом — высокий уровень имитации или формальной реализации мер и поручений, что также повлияло на столь низкие оценки», – цитирует доклад «Интерфакс».

При этом не намного лучше исполнителей, по мнению экспертов, выглядит и заказчик, а именно представители федеральной власти, исполнение указов которого оставляет желать лучшего.
– Из-за недостаточной проработки возникли проблемы с их (указов – ред.) реализацией, – говорится в документе.

К ПРИМЕРУ: выполнение указа о повышении зарплаты врачам и преподавателям привело к резкому сокращению штатов и недовольству людей, с одной стороны, и разбалансировке региональных бюджетов, с другой. Кроме того, «указы были мерой непрямого действия, размывающей ответственность исполнительной власти».

«До сих пор остается неясным, какая степень ответственности за их выполнение (и невыполнение) лежит на губернаторах и какая — на федеральном центре», – отмечается в докладе.
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА РФ

27.12.2016 19:52

АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ
27 декабря, 2016 14:01
Вы хотите этим сказать что муть голубая, заморочки еще будут продолжаться??? 30-40% прийдет на выборы и 50% подневольных, из них 4% искренне проголосуют за ЕР??? Глаза- то и уши от песка промойте, а то как страусы голову в песок зарыли и учите жить 99% беспартийных, искаженная реальность,двойные стандарты, муть голубая- это ипостась ЕР. У ЕР не было, нет и не будет поддержки масс, политики сфера психическая, НЕ ЭФФЕКТИВНАЯ!!! Интеллектуалы ведут людей по- ложному пути потому что Духовно не развиты. Будущее за Универсальными, Внеклассовыми Лидерами у которых будет поддержка масс и которые смогут обьединить людей для сотрудничества, это ни ЕР, и др.. Слава Богу, что у Путина хватает ума не вступать в ЕР, он использует ЕР в своих Универсальных целях, оставаясь Внеклассовым Лидером, а причина как раз в том, что он- Сильный Дух, а это вне политики, партий, это Мудрость, другое состояние сознания, у него достаточно Любви, практика Восточных Единоборств делает человека Гармоничным, Восток дело тонкое, внутренний мир. Не договариваете СМИ, как всегда, засоряете Эфир, из 30-40% пришедших 50% это сколько??? да и те подневольные, силой и страхом загнанные голосовать за ЕР, ЕР научилась одному- МАНИПУЛИРОВАТЬ СОЗНАНИЕМ Земляков, использовать административный ресурс, ЕР боится Честных Выборов, потому что на уровне Души все люди одно целое и большинство людей 99% вне политики. Кто такие политики??? политика- это мировое зло, политики приносят в жертвы целые поколения, бессознательное состояние, не ведают что творят, у них горе от ума. Берегите себя, Земляки!