Барнаульский «Аквариум» на берегу Пивоварки оценили в 250 млн рублей

Многоквартирный жилой дом «Аквариум» в Барнауле на берегу Пивоварки по адресу: улица Смирнова, 1 «а» может быть возведен к декабрю 2019 года, стоимость работ оценивается как минимум в 250 млн рублей. Застройщиком выступает ООО «ИнДаХаус», проектная декларация размещена на сайте компании «ВотЭтоДом» — одного из подразделений «Селфа».

В начале ноября проект МКД на пустыре в районе пересечения улиц Полярной и Смирнова был одобрен на Градостроительном совете, несмотря на ряд принципиальных замечаний к архитектору (Сергей Черепанов) и застройщику. В числе претензий тогда фигурировали локальный характер изменений на отведенном участке вдоль реки, а также сомнительная реализация плана берегоукрепления с точки зрения экологии. Тем не менее большинство членов Градосовета отметили, что в данном случае все минусы перевешивает факт освоения депрессивной территории, где преобладает частный сектор. Стоит добавить, в июне 2016 года данный проект уже выносился на обсуждение, однако тогда совет его отклонил из-за «низкого качества архитектурных и инженерных решений».

Всего в МКД появится 144 квартиры, хотя изначально предполагалось почти вдвое больше — 297. В основном это двухкомнатные — 95 квартир площадью от 37 до 53 кв. м. Также запланированы 32 трехкомнатных (56 кв. м) и 16 четырехкомнатных (88 кв. м) помещения. Кроме того, в доме предполагается единственная однокомнатная квартира (27 кв. м). Внешнее оформление дома обыгрывает тему реки — в светло-голубых тонах. Собственно этим же обусловлен и выбор названия - «Аквариум». Площадь участка под застройку относительно скромная — 3941 кв. м. Официально строительные работы начались здесь 14 декабря. Застройщик надеется завершить не самый масштабный проект только через три года.

Добавим, для доступа будущих жителей «Аквариума» к объектам социальной инфрастуктуры предусмотрено возведение дополнительного моста через Пивоварку. В общей сложности запланировано 53 парковочных места, из них примерно половина — временные. Подземной стоянки из-за особенностей грунта и близости реки не будет. Во дворе дома появятся площадки для детей (в том числе баскетбольная). При этом недостаток пространства для подвижных игр, по заверению застройщика, может быть компенсирован спортобъектами «Специализированной детско-юношеская школой олимпийского резерва № 3».

По оценке строителей, на то, чтобы возвести 16-этажный дом, состоящий из одной секции, потребуется 254,45 млн рублей.