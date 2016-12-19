Обанкроченный «Сибэнергомаш» рассчитался с работниками под нажимом барнаульской прокуратуры

Барнаульская прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в ОАО «Сибэнергомаш». После этого почти 700 работников предприятия смогли получить заработанные ими деньги, информирует краевое ведомство.

Как уже сообщалось, предприятие было признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. По данным прокуратуры, с августа 2015 года по ноябрь 2016 года перед 672 работниками сформировалась задолженность по заработной плате свыше 19 млн рублей. Она включала в себя также выходное пособие при увольнении и компенсацию неиспользованного отпуска. Проверка показала, что арендаторы предприятия не вносили плату за используемое имущество. Поэтому барнаульский прокурор внес руководителю предприятия-арендатора два представления, которые удовлетворили.

Представление прокурор внес и в адрес конкурсного управляющего ОАО «Сибэнергомаш» Альбины Кунавиной, которая не приняла никаких мер, чтобы взыскать арендную плату. Кроме того, ее предострегели о необходимости направлять поступающие денежные средства на погашение зарплатного долга и социальных выплат. В настоящее время в результате мер прокурорского реагирования восстановили трудовые права 672 работников. Им выплатили всю зарплату в полном объеме.

Напомним, в ноябре текущего года имущество обанкротившегося барнаульского ОАО «Сибэнергомаш» (входит в состав холдинга «НОВАЭМ») выставили на продажу за 176,3 млн рублей. К слову, ранее оно оценивалось в 255 млн рублей, при этом значительная часть производственных мощностей, которыми распоряжался «Сибэнергомаш», ему не принадлежит. В середине мая обанкротившийся барнаульский завод объявил торги по продаже материальных ценностей. Тогда предприятие пыталось найти покупателей на несколько сотен предметов, среди которых были рабочая одежда, трубы и металлические листы.

Отметим также, что на конец ноября текущего года в Алтайском крае числилось лишь четыре предприятия, которые имели долги по зарплате перед своими сотрудниками. Причем все они в настоящий момент находятся в стадии банкротства, а погашение долгов контролирует краевая администрация. Так, заработок задерживали 1012 работникам в четырех организациях — ЗАО «Завод алюминиевого литья», ФГУП «Овощевод» Россельхозакадемии, ОАО «Сибэнергомаш» и МУП «Рубцовские тепловые сети». Всего же в регионе действуют 56 тысяч хозяйствующих субъектов.