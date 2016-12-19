Пилоту, «уронившему» частный вертолет в горах Алтая, грозит лишение свободы

Пилоту вертолета Robinson R-66 Виктору Сельминскому, который управлял воздушным судном, разбившимся в середине марта близ Чемала, предъявлено официальное обвинение. Летчику грозит до двух лет лишения свободы, а также запрет на занятие любимым делом в течение трех лет.

Как сказано на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, 14 марта обвиняемый выполнял тренировочные полеты с пилотом-слушателем на борту. Во время посадки на площадку, подобранную с воздуха, летчик не убедился в безопасности маневра. В результате вертолет на высоте четырех м зацепился за трос резервной кабельной линии связи и упал на берег Катуни в 700 м от села Чемал. Robinson получил повреждения, после которых его восстановление невозможно. Пилот и пассажир отделались различными травмами.

Кстати, как выяснилось, пассажир ко всему оказался еще и собственником вертолета. Речь идет об Алексее Потапове. Как ранее сообщал «Банкфакс», именно г-н Потапов нанял инструктора Виктора Сельминского, чтобы тот обучил его управлению воздушным судном. Между тем позднее специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что причиной происшествия явилась как раз недостаточная осмотрительность экипажа, а также предполетная подготовка. Ущерб собственнику вертолета составил более 83 млн рублей.

В итоге Горно-Алтайской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Г-н Сельминский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). Максимальная санкция по статье — два года лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В настоящее время уголовное дело направлено в Чемальский районный суд для рассмотрения по существу.