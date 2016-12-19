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Бывший вице-мэр Бийска Андрей Нагайцев потребовал жестко наказывать за глумление над памятью жертв крушения Ту-154

28.12.2016 09:47

В прошлом вице-мэр Бийска и участник праймериз «Единой России» в Алтайское Заксобрание Андрей Нагайцев обратился в администрацию президента РФ от лица МРОО «Во славу Отечества», которое ныне возглавляет. Он попросил разработать и принять пакет санкций в отношении тех, кто допускает негативные высказывания в адрес россиян, погибших в авиакатастрофе в Черном море 25 декабря. По мнению политика и общественника, с такими «псевдопатриотами» следует бороться самыми жесткими методами на основе специальной законодательной базы.

В разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» г-н Нагайцев пояснил, что он и его коллеги не могли спокойно реагировать на глумление над памятью соотечественников, погибших при крушении в Сочи самолета Ту-154. По словам Нагайцева,  после того, как в Сети появились издевательские комментарии ряда публичных персонажей, включая известных журналистов и общественников, в адрес организации «Во славу Отечества» поступило более 300 телефонных звонков. Граждане России из самых разных регионов просили разобраться с «безбожниками» и даже лишить их гражданства РФ. В связи с этим 26 декабря Андрей Нагайцев направил обращение в администрацию президента с просьбой принять необходимые законодательные меры.

Андрей Нагайцев, председатель правления МРОО «Во славу Отечества»:

Рецидив в совершении деяний, направленных на раскол нашего общества, выражающихся в попытках надругаться над памятью наших предков и трагедиями современности, вызывает резкую негативную реакцию российского общества. Цивилизованные граждане, истинные граждане своего Отечества не могут спокойно реагировать на выходки псевдопатриотов. Гибель каждого человека – это трагедия! Недопустимо, по моему мнению, пренебрегать канонами социума, а тем более в день всеобщего траура. Мы обязаны реагировать на подобные факты разжигания ненависти и принимать адекватные меры в отношении лиц, позволяющих себе глумиться над памятью погибших россиян.

Общественник убежден, что наказание должно быть максимально жестким и обязательно неотвратимым. «Человек, если он в здравом уме, должен осознавать свои поступки и последствия. Вы только представьте, каково это, слышать родным и близким граждан, погибших, например, в последней авиакатастрофе, высказывания, оскорбляющие безвременно почивших», - возмутился Андрей Нагайцев. Он считает, что уже сегодня требуется решить вопрос о закреплении в уголовном законодательстве мер ответственности за попытки публичного оскорбления и надругательства над памятью погибших, либо конкретизировать уже действующие нормы. Среди возможных санкций для таких граждан он видит невозможность занимать определенные должности или временное ограничение свободы. «Не думаю, что наша организация единственная, кто озадачился данной темой (появилось несколько петиций в публичном поле), но мы хотим не просто «выдворить» или «лишить гражданства», задача разработать либо актуализировать нормы ответственности за соответствующие деяния», - заключил собеседник.

Как сообщали федеральные СМИ, самолет Ту-154Б-2 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, где он приземлялся для дозаправки. Самолет направлялся в Латакию (Сирия). В результате катастрофы погибли все 92 человека, находившиеся на борту: восемь членов экипажа и 84 пассажира — ансамбль имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов, представители благотворительных организаций, военнослужащие и чиновники. Следствие рассматривает сразу несколько версий катастрофы, теракт среди них не значится.

Фото: информационно-аналитический портал OnKavkaz.ru


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Комментарий

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Комментариев 27
гость

28.12.2016 09:52

Кто он такой чтобы что-то требовать? Вечный кандидат все-равно куда, лишь бы прорваться к кормушке.
опоздал холуйчик

28.12.2016 09:57

ближние лакеи уже его позавчера опередили. пичалька.
Сергей

28.12.2016 10:04

Опять этот придурок пиариться начал.... Понятно, выборы ведь скоро. И ведь падла на каких темах.... не чего святого....
маша

28.12.2016 10:39

Предлагаю применять всяческие санкции вплоть до лишения гражданства к личностям, пиарящимся на гибели людей в катастрофах, войнах, при ликвидации последствий ЧС и пр.
Бийчанин

28.12.2016 10:43

А с каких пор новость о Андрюше и о том что он пукнул, начала появляться в СМИ принадлежащим Прокопьеву???
Не сомневался,

28.12.2016 11:21

что дерьмо польётся в отношении Нагайцева. Что ж его так боятся-то? Раз такие комментарии, значит Он достойный человек!
Спасибо, Андрей Петрович, за Вашу позицию.
гость

28.12.2016 11:23

Знать не знаю Ногайцева, но человеки, особенно публичные, должны отвечать за "базар". О покойных или хорошо или никак, говорили предки, а они были умные люди.
умных к умным

28.12.2016 11:34

Не сомневался, писал(а):
что дерьмо польётся в отношении Нагайцева. Что ж его так боятся-то? Раз такие комментарии, значит Он достойный человек!

а дерьмо - к дерьму
рановата пока

28.12.2016 11:48

ещё не все выявлены и занесены в реестр + пакет Яровой вскроют скоро.
читайте Конституцию РФ - лишить гражданства нельзя , но можно сагитировать гражданина лично отказаться письменно и уехать в стрингах или бикини на собачьей-маламутов упряжке через Северный Полюсок в Канадушку.
гость

28.12.2016 11:49

тут много любителей ответов за базар собралось .так смотрите чтоб сами отвечать
не начали .президент путин и его подпевалы первыми начали глумиться над жертвами
иркутского теракта . типа ха ха ха обитатели дна подохли , а потом вдруг льют слёзки про жертвы адлера . кто раз солгал , а тут и не раз , тот не имеет права вякать в вопросах морали . а нагайцеву рекомендую не плевать в тех земляков , которые померли в путинские зимовки в рубцовске .
забыл ? или может антироссийский посол суриков на нарах ? ума нет , андрюшка ,
так помолчи . а поминать уродок типа рынски , это вдвойне глупо .
Серега

28.12.2016 11:49

Снова новость с участием Андрея НАГАЙЦЕВА самая ТОПовая. Карлуша и его упыри трусят.
!!! Замечу !!!,

28.12.2016 12:35

как только появляется какая либо новость про Андрея Нагайцева сразу все его грязью обливают.
А в чём дело?
В чём Андрей виноват?
В том что решение суда до сих пор не исполнено?
Или виноват в коррупции в Алтайском крае?
Или сам главный коррупционер?
Или покрывает коррупцию?
Что вы всех собак на него спустили.?
В чём его вина?
В том что он отстаивает честь и достоинство всех земляков?

++++++++++++++++++++++++Андрей Петрович! +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Не обращайте внимания на больных комментаторов. Собака лает, караван идёт. Вы прелесть Алтайского края! Честь и хвала вам! Вы истинный герой и патриот Алтайского края! Всего самого светлого вам и здоровья!
Гость

28.12.2016 12:51

гость писал(а):
О покойных или хорошо или никак
Полнстью это звучит так: "О покойниках или хорошо, или ничего, кроме правды".
Гость

28.12.2016 12:53

!!! Замечу !!!, писал(а):
Вы прелесть Алтайского края!
Голлум до интернета добрался?
Для "опоздал холуйчик"а!

28.12.2016 12:53

Жаль некоторых комментаторов, которые, в своей услужливости Карлину и Ко, не удосуживаются чатать то, что комментируют. Увидели фамилию "Нагайцев" и давай помоями "разговаривать".
Попробуйте не обсираться!
"В связи с этим 26 декабря Андрей Нагайцев направил обращение в администрацию президента с просьбой принять необходимые законодательные меры."
Завсегдатай

28.12.2016 12:55

А может для начала россиян на сорта поделить? Почему в отношении одних россиян допускаются "негативные высказывания", а в отношении других это является неприемлемым? Когда Немцова застрелили из интернета помои лились, но никого это не волновало. А сколько "добрых слов" мы услышали про людей которые бояркой отравились? Но и тут "глумление над памятью соотечественников" никого не интересовало.
Для тех, кто не читает публикацию полностью

28.12.2016 13:03

Особенно для "гостей", "Сергеев" и прочих "завсегдатаев".
"Андрей Нагайцев, председатель правления МРОО «Во славу Отечества»:
Рецидив в совершении деяний, направленных на раскол нашего общества, выражающихся в попытках надругаться над памятью наших предков и трагедиями современности, вызывает резкую негативную реакцию российского общества. Цивилизованные граждане, истинные граждане своего Отечества не могут спокойно реагировать на выходки псевдопатриотов. Гибель каждого человека – это трагедия! Недопустимо, по моему мнению, пренебрегать канонами социума, а тем более в день всеобщего траура. Мы обязаны реагировать на подобные факты разжигания ненависти и принимать адекватные меры в отношении лиц, позволяющих себе глумиться над памятью погибших россиян."
Из Бийска

28.12.2016 13:14

Знаю Нагайцева. Нет ни стыда, ни совести! А ловить пиар, поверьте, это он сейчас и делает, на такой скорбной теме просто низко и недостойно.
Из Бийска

28.12.2016 13:25

Учился с Нагайцевым в институте. Он был у нас в 195 группе старостой. "Петрович". После общались в жизни. Знаю его и по выборам мэра. Всегда говорил правду, за что, иногда, и страдал.
Уроды, которые пишут об Андрее Петровиче гадости, лишь завидуют тому, что он оказался в жизни более удачлив и, что он действительно способный ко многому человек.
Вы завидуете?
Плохо это!
"Немцова застрелили"

28.12.2016 13:27

"погибли в авиакатастрофе"
события однозначно однокоренные и смерть одного равна множеству смертей.
Идиота бесплатная речь или засланного Лоуренса Аравийского на довольствии?
Гость

28.12.2016 13:27

Кого уж действительно надо лишать гражданства, так это его самого. Интриган и подлец. Опять народу голову морочит, видимо на очередные выборы собрался. И опять будет с бийских "авторитетов" деньги клянчить.
как же тут не опсираться?

28.12.2016 13:28

Для "опоздал холуйчик"а! писал(а):
Увидели фамилию "Нагайцев" и давай помоями "разговаривать".
Попробуйте не обсираться!


если от твоего ногайцева-холуйчика такой знатный высер произошел? с лизанием властных задниц и причмокиванием
изБийску

28.12.2016 13:30

Из Бийска писал(а):
Уроды, которые пишут об Андрее Петровиче гадости, лишь завидуют тому, что он оказался в жизни более удачлив и, что он действительно способный ко многому человек.


у Вас с "Петровичем" пердаки пуцреотические дымятся. Срочно залейте их боярышником
Гостю 13:27

28.12.2016 13:32

Составьте петицию о выдворении Нагайцева! Ждем.
В Брянске прошел пикет ветеранов-афганцев

28.12.2016 13:46

В Брянске прошел пикет ветеранов-афганцев против путинской милитаристской политики, против войны в Украине и Сирии
http://bryansktoday.ru/2016122845512/society/V-Bryanske-na-pikete-vspomnili-vvod-voysk-v-Afganistan.html
Виктория

28.12.2016 14:00

Сидят в "инете"
"Полтора" человека,
Новость последнюю вычитав.
Сидят, пописывают "комментарии века",
За правду реальную выдав их.
"Кого бы обгадить, грязью испачкать,
Хозяин, ведь, деньги платит.
Неважно кого, любой прокатит.
Но лишь бы хватило на "тачку"...
"Нагайцев"? Отлично!
Вдвойне за этого.
Тут можно совсем неприлично".
"Из страны выгнать. Сжечь публично."
И жестче, по интернету.
"Хотел избраться,
А "мы" не дали.
Ну и что, что закон нарушили.
Нас прикрыли и денег дали,
И мы хозяина слушали."
"Кричал Нагайцев:
"Вырву с корнем,
Коррупцию, счеты старые!"
Как допускать до власти такого
Нам и хозяину подавно."
Сидят в инете
"Полторы" писаки.
Помои льют "буржуинские".
Не важно о ком, но чем больше "драки",
Тем монет поступления "не низкие".

вчера на Банкфаксе увидела

28.12.2016 14:07

ВеснаАлтай - Лев Веснин: Открытое обращение к Путину.
https://www.youtube.com/watch?v=uqfkctPXwAY