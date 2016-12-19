Бывший вице-мэр Бийска Андрей Нагайцев потребовал жестко наказывать за глумление над памятью жертв крушения Ту-154

В прошлом вице-мэр Бийска и участник праймериз «Единой России» в Алтайское Заксобрание Андрей Нагайцев обратился в администрацию президента РФ от лица МРОО «Во славу Отечества», которое ныне возглавляет. Он попросил разработать и принять пакет санкций в отношении тех, кто допускает негативные высказывания в адрес россиян, погибших в авиакатастрофе в Черном море 25 декабря. По мнению политика и общественника, с такими «псевдопатриотами» следует бороться самыми жесткими методами на основе специальной законодательной базы.

В разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» г-н Нагайцев пояснил, что он и его коллеги не могли спокойно реагировать на глумление над памятью соотечественников, погибших при крушении в Сочи самолета Ту-154. По словам Нагайцева, после того, как в Сети появились издевательские комментарии ряда публичных персонажей, включая известных журналистов и общественников, в адрес организации «Во славу Отечества» поступило более 300 телефонных звонков. Граждане России из самых разных регионов просили разобраться с «безбожниками» и даже лишить их гражданства РФ. В связи с этим 26 декабря Андрей Нагайцев направил обращение в администрацию президента с просьбой принять необходимые законодательные меры.

Андрей Нагайцев, председатель правления МРОО «Во славу Отечества»: Рецидив в совершении деяний, направленных на раскол нашего общества, выражающихся в попытках надругаться над памятью наших предков и трагедиями современности, вызывает резкую негативную реакцию российского общества. Цивилизованные граждане, истинные граждане своего Отечества не могут спокойно реагировать на выходки псевдопатриотов. Гибель каждого человека – это трагедия! Недопустимо, по моему мнению, пренебрегать канонами социума, а тем более в день всеобщего траура. Мы обязаны реагировать на подобные факты разжигания ненависти и принимать адекватные меры в отношении лиц, позволяющих себе глумиться над памятью погибших россиян.

Общественник убежден, что наказание должно быть максимально жестким и обязательно неотвратимым. «Человек, если он в здравом уме, должен осознавать свои поступки и последствия. Вы только представьте, каково это, слышать родным и близким граждан, погибших, например, в последней авиакатастрофе, высказывания, оскорбляющие безвременно почивших», - возмутился Андрей Нагайцев. Он считает, что уже сегодня требуется решить вопрос о закреплении в уголовном законодательстве мер ответственности за попытки публичного оскорбления и надругательства над памятью погибших, либо конкретизировать уже действующие нормы. Среди возможных санкций для таких граждан он видит невозможность занимать определенные должности или временное ограничение свободы. «Не думаю, что наша организация единственная, кто озадачился данной темой (появилось несколько петиций в публичном поле), но мы хотим не просто «выдворить» или «лишить гражданства», задача разработать либо актуализировать нормы ответственности за соответствующие деяния», - заключил собеседник.

Как сообщали федеральные СМИ, самолет Ту-154Б-2 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, где он приземлялся для дозаправки. Самолет направлялся в Латакию (Сирия). В результате катастрофы погибли все 92 человека, находившиеся на борту: восемь членов экипажа и 84 пассажира — ансамбль имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов, представители благотворительных организаций, военнослужащие и чиновники. Следствие рассматривает сразу несколько версий катастрофы, теракт среди них не значится.