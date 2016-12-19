Бывший вице-мэр Бийска Андрей Нагайцев потребовал жестко наказывать за глумление над памятью жертв крушения Ту-154

28.12.2016 09:47
В прошлом вице-мэр Бийска и участник праймериз «Единой России» в Алтайское Заксобрание Андрей Нагайцев обратился в администрацию президента РФ от лица МРОО «Во славу Отечества», которое ныне возглавляет. Он попросил разработать и принять пакет санкций в отношении тех, кто допускает негативные высказывания в адрес россиян, погибших в авиакатастрофе в Черном море 25 декабря. По мнению политика и общественника, с такими «псевдопатриотами» следует бороться самыми жесткими методами на основе специальной законодательной базы.
В разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» г-н Нагайцев пояснил, что он и его коллеги не могли спокойно реагировать на глумление над памятью соотечественников, погибших при крушении в Сочи самолета Ту-154. По словам Нагайцева, после того, как в Сети появились издевательские комментарии ряда публичных персонажей, включая известных журналистов и общественников, в адрес организации «Во славу Отечества» поступило более 300 телефонных звонков. Граждане России из самых разных регионов просили разобраться с «безбожниками» и даже лишить их гражданства РФ. В связи с этим 26 декабря Андрей Нагайцев направил обращение в администрацию президента с просьбой принять необходимые законодательные меры.
Андрей Нагайцев, председатель правления МРОО «Во славу Отечества»:
Рецидив в совершении деяний, направленных на раскол нашего общества, выражающихся в попытках надругаться над памятью наших предков и трагедиями современности, вызывает резкую негативную реакцию российского общества. Цивилизованные граждане, истинные граждане своего Отечества не могут спокойно реагировать на выходки псевдопатриотов. Гибель каждого человека – это трагедия! Недопустимо, по моему мнению, пренебрегать канонами социума, а тем более в день всеобщего траура. Мы обязаны реагировать на подобные факты разжигания ненависти и принимать адекватные меры в отношении лиц, позволяющих себе глумиться над памятью погибших россиян.
Общественник убежден, что наказание должно быть максимально жестким и обязательно неотвратимым. «Человек, если он в здравом уме, должен осознавать свои поступки и последствия. Вы только представьте, каково это, слышать родным и близким граждан, погибших, например, в последней авиакатастрофе, высказывания, оскорбляющие безвременно почивших», - возмутился Андрей Нагайцев. Он считает, что уже сегодня требуется решить вопрос о закреплении в уголовном законодательстве мер ответственности за попытки публичного оскорбления и надругательства над памятью погибших, либо конкретизировать уже действующие нормы. Среди возможных санкций для таких граждан он видит невозможность занимать определенные должности или временное ограничение свободы. «Не думаю, что наша организация единственная, кто озадачился данной темой (появилось несколько петиций в публичном поле), но мы хотим не просто «выдворить» или «лишить гражданства», задача разработать либо актуализировать нормы ответственности за соответствующие деяния», - заключил собеседник.
Как сообщали федеральные СМИ, самолет Ту-154Б-2 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, где он приземлялся для дозаправки. Самолет направлялся в Латакию (Сирия). В результате катастрофы погибли все 92 человека, находившиеся на борту: восемь членов экипажа и 84 пассажира — ансамбль имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов, представители благотворительных организаций, военнослужащие и чиновники. Следствие рассматривает сразу несколько версий катастрофы, теракт среди них не значится.
Фото: информационно-аналитический портал OnKavkaz.ru
28.12.2016 09:52
28.12.2016 09:57
28.12.2016 10:04
28.12.2016 10:39
28.12.2016 10:43
28.12.2016 11:21
Спасибо, Андрей Петрович, за Вашу позицию.
28.12.2016 11:23
28.12.2016 11:34
а дерьмо - к дерьму
28.12.2016 11:48
читайте Конституцию РФ - лишить гражданства нельзя , но можно сагитировать гражданина лично отказаться письменно и уехать в стрингах или бикини на собачьей-маламутов упряжке через Северный Полюсок в Канадушку.
28.12.2016 11:49
не начали .президент путин и его подпевалы первыми начали глумиться над жертвами
иркутского теракта . типа ха ха ха обитатели дна подохли , а потом вдруг льют слёзки про жертвы адлера . кто раз солгал , а тут и не раз , тот не имеет права вякать в вопросах морали . а нагайцеву рекомендую не плевать в тех земляков , которые померли в путинские зимовки в рубцовске .
забыл ? или может антироссийский посол суриков на нарах ? ума нет , андрюшка ,
так помолчи . а поминать уродок типа рынски , это вдвойне глупо .
28.12.2016 11:49
28.12.2016 12:35
А в чём дело?
В чём Андрей виноват?
В том что решение суда до сих пор не исполнено?
Или виноват в коррупции в Алтайском крае?
Или сам главный коррупционер?
Или покрывает коррупцию?
Что вы всех собак на него спустили.?
В чём его вина?
В том что он отстаивает честь и достоинство всех земляков?
++++++++++++++++++++++++Андрей Петрович! +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Не обращайте внимания на больных комментаторов. Собака лает, караван идёт. Вы прелесть Алтайского края! Честь и хвала вам! Вы истинный герой и патриот Алтайского края! Всего самого светлого вам и здоровья!
28.12.2016 12:51
28.12.2016 12:53
28.12.2016 12:53
Попробуйте не обсираться!
"В связи с этим 26 декабря Андрей Нагайцев направил обращение в администрацию президента с просьбой принять необходимые законодательные меры."
28.12.2016 12:55
28.12.2016 13:03
"Андрей Нагайцев, председатель правления МРОО «Во славу Отечества»:
Рецидив в совершении деяний, направленных на раскол нашего общества, выражающихся в попытках надругаться над памятью наших предков и трагедиями современности, вызывает резкую негативную реакцию российского общества. Цивилизованные граждане, истинные граждане своего Отечества не могут спокойно реагировать на выходки псевдопатриотов. Гибель каждого человека – это трагедия! Недопустимо, по моему мнению, пренебрегать канонами социума, а тем более в день всеобщего траура. Мы обязаны реагировать на подобные факты разжигания ненависти и принимать адекватные меры в отношении лиц, позволяющих себе глумиться над памятью погибших россиян."
28.12.2016 13:14
28.12.2016 13:25
Уроды, которые пишут об Андрее Петровиче гадости, лишь завидуют тому, что он оказался в жизни более удачлив и, что он действительно способный ко многому человек.
Вы завидуете?
Плохо это!
28.12.2016 13:27
события однозначно однокоренные и смерть одного равна множеству смертей.
Идиота бесплатная речь или засланного Лоуренса Аравийского на довольствии?
28.12.2016 13:27
28.12.2016 13:28
если от твоего ногайцева-холуйчика такой знатный высер произошел? с лизанием властных задниц и причмокиванием
28.12.2016 13:30
у Вас с "Петровичем" пердаки пуцреотические дымятся. Срочно залейте их боярышником
28.12.2016 13:32
28.12.2016 13:46
http://bryansktoday.ru/2016122845512/society/V-Bryanske-na-pikete-vspomnili-vvod-voysk-v-Afganistan.html
28.12.2016 14:00
"Полтора" человека,
Новость последнюю вычитав.
Сидят, пописывают "комментарии века",
За правду реальную выдав их.
"Кого бы обгадить, грязью испачкать,
Хозяин, ведь, деньги платит.
Неважно кого, любой прокатит.
Но лишь бы хватило на "тачку"...
"Нагайцев"? Отлично!
Вдвойне за этого.
Тут можно совсем неприлично".
"Из страны выгнать. Сжечь публично."
И жестче, по интернету.
"Хотел избраться,
А "мы" не дали.
Ну и что, что закон нарушили.
Нас прикрыли и денег дали,
И мы хозяина слушали."
"Кричал Нагайцев:
"Вырву с корнем,
Коррупцию, счеты старые!"
Как допускать до власти такого
Нам и хозяину подавно."
Сидят в инете
"Полторы" писаки.
Помои льют "буржуинские".
Не важно о ком, но чем больше "драки",
Тем монет поступления "не низкие".
28.12.2016 14:07
https://www.youtube.com/watch?v=uqfkctPXwAY