Андрей Щукин станет министром «без портфеля» в правительстве Алтайского края

27.12.2016 17:33
Бывший депутат Алтайского Заксобрания Андрей Щукин с 1 января войдет в состав регионального правительства. Информация об этом приводится на сайте «голубого дома».
Официально новая должность политика, оставшегося без депутатского мандата в новом созыве АКЗС, звучит как зампредседателя правительства Алтайского края. По некоторым данным, г-на Щукина могут бросить на «социалку». Это направление стало вакантным после того, как замгубернатора Даниил Бессарабов стал депутатом Госдумы. Интересно, что ранее одним из фаворитов в борьбе за кресло «социального» вице-премьера считался нынешний «политический» вице-губернатор Виталий Снесарь.
Напомним, что Андрей Щукин должен был возглавить реготделение ЛДПР в Омске. Однако в самый последний момент одиозный политик неожиданно отказался от своих первоначальных намерений, сославшись на семейные обстоятельства. Очевидно, что в этот момент ему и было сделано предложение войти в состав алтайского кабмина. К слову, г-н Щукин в прошлом созыве АКЗС занимал пост зампредседателя комитета по социальной политике на освобожденной основе.
Кроме того, сегодня на сайте краевой администрации опубликован поименный состав членов правительства региона. Всего в состав кабмина вошло 17 человек, из них 10 — в ранге министров. Итак, с 1 января 2017 года губернатор Александр Карлин станет председателем правительства. Должности первого зампредседателя получат Сергей Локтев и Александр Лукьянов. Зампредседателя правительства станет руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края Виталий Снесарь. Заместителями Александра Карлина также назначены Виктор Мещеряков, Надежда Капура (в настоящее время - глава администрации Ключевского района) и Андрей Щукин (так называемые министры без портфеля).
Кроме того, в состав исполнительного органа власти вошли министр финансов Владимир Притупов, министр экономического развития Николай Чиняков (оба также имеют статус зампредседателя правительства), министр здравоохранения Ирина Долгова, министр труда и социальной защиты Михаил Дайбов, министр сельского хозяйства Александр Чеботаев, министр образования и науки Александр Жидких, министр юстиции Константин Портнягин, министр имущественных отношений Людмила Сорокина, министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев. Единственный в составе кабмина, кто на первых порах будет иметь приставку «и. о.» - министр природных ресурсов Владимир Попрядухин.
27.12.2016 17:47
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Завидуйте молча...
А Правительству - удачи!
27.12.2016 20:04
27.12.2016 20:14
27.12.2016 20:32
27.12.2016 20:51
Ну вот и "пердорать" проснулась)) Персонально для Клуба Убогих Говноплюев (далее КУГ), любезный дурачок, помнится вы тут плакались, что работы у вас нет, так вы бы вместо того, чтобы за меня клянчить, за себя бы попердели, простите, порадели))) Удивительно как "сущчество", мозгом не доросшее даже ночному сторожу чего то советовать, пытается губернатору ЦУ раздавать)) Вот же идиот то клинчиский, мля))
27.12.2016 21:00
27.12.2016 21:13
Любезный краежитель, стесняюсь спросить, а у вас то с мозгом все в порядке?)) Может представитесь кто вы есть то, сразу и сравним чей "авторитет" больше, ваш или "старичка-губера"?))) Я так понимаю, что вы "авторитет" то свой только среди умственно отсталых инвалидов завоевали)) По секрету вам скажу, что за воротами вашего ПНД совсем другой мир, там людей не за степень олигофрении ценят)) Хотя вам это не втолкуешь)) Ну вот так как то, хи хи))
27.12.2016 21:37
27.12.2016 21:48
Отплясывать яблочко ,если в бескозырке - Адмирал Алтайской Флотилии.
27.12.2016 21:53
27.12.2016 22:09
27.12.2016 22:20
полуботинок-ботинок-
занимательнейшая игра намёков.
лучше в счастливых людей , живущих в городах АК , начнём с "А"- Алейск.
на "К" - ......продолжает 21:37 -
27.12.2016 22:26
Можд это новая коварная технология?)
В любом случае удачи и успехов в труде.
27.12.2016 22:45
27.12.2016 22:49
Кулунда!
Где же моя черноглазая, где?
В Кулунде!
27.12.2016 22:54
Бессонные ноченьки , ать-два , левой , к некоторым персонажам Дома голубых № 59.
27.12.2016 22:56
27.12.2016 23:17