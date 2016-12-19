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Главная Лента новостей Андрей Щукин станет министром «без портфеля» в правительстве Алтайского края

Андрей Щукин станет министром «без портфеля» в правительстве Алтайского края

27.12.2016 17:33

Бывший депутат Алтайского Заксобрания Андрей Щукин с 1 января войдет в состав регионального правительства. Информация об этом приводится на сайте «голубого дома».

Официально новая должность политика, оставшегося без депутатского мандата в новом созыве АКЗС, звучит как зампредседателя правительства Алтайского края. По некоторым данным, г-на Щукина могут бросить на «социалку». Это направление стало вакантным после того, как замгубернатора Даниил Бессарабов стал депутатом Госдумы. Интересно, что ранее одним из фаворитов в борьбе за кресло «социального» вице-премьера считался нынешний «политический» вице-губернатор Виталий Снесарь.

Напомним, что Андрей Щукин должен был возглавить реготделение ЛДПР в Омске. Однако в самый последний момент одиозный политик неожиданно отказался от своих первоначальных намерений, сославшись на семейные обстоятельства. Очевидно, что в этот момент ему и было сделано предложение войти в состав алтайского кабмина. К слову, г-н Щукин в прошлом созыве АКЗС занимал пост зампредседателя комитета по социальной политике на освобожденной основе.

Кроме того, сегодня на сайте краевой администрации опубликован поименный состав членов правительства региона. Всего в состав кабмина вошло 17 человек, из них 10 — в ранге министров. Итак, с 1 января 2017 года губернатор Александр Карлин станет председателем правительства. Должности первого зампредседателя получат Сергей Локтев и Александр Лукьянов. Зампредседателя правительства станет руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края Виталий Снесарь. Заместителями Александра Карлина также назначены Виктор Мещеряков, Надежда Капура (в настоящее время - глава администрации Ключевского района) и Андрей Щукин (так называемые министры без портфеля).

Кроме того, в состав исполнительного органа власти вошли министр финансов Владимир Притупов, министр экономического развития Николай Чиняков (оба также имеют статус зампредседателя правительства), министр здравоохранения Ирина Долгова, министр труда и социальной защиты Михаил Дайбов, министр сельского хозяйства Александр Чеботаев, министр образования и науки Александр Жидких, министр юстиции Константин Портнягин, министр имущественных отношений Людмила Сорокина, министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев. Единственный в составе кабмина, кто на первых порах будет иметь приставку «и. о.» - министр природных ресурсов Владимир Попрядухин.

Справка:

Помимо 10 министерств в правительство Алтайского края войдут управления - по внешним связям, туризму и курортному делу; по госрегулированию цен и тарифов; по культуре и архивному делу; по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям; по промышленности и энергетике; ветеринарии; связи и массовых коммуникаций; спорта и молодежной политики; а также делами губернатора и правительства Алтайского края.

Управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры будет находиться в ведении министерства экономического развития; управление государственной охраны объектов культурного наследия - Госинспекции; управление социальной защиты населения по городским округам и муниципальным районам - в ведении министерства труда и социальной защиты.


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Комментарий

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Комментариев 37
Мистер Вульф

27.12.2016 17:47

Ну всё, п...ц пенсионерам...
чуть живот не надорвал

27.12.2016 17:49

рассмешили со щукиным
Любознательный

27.12.2016 17:56

Карлин пошёл по пути Евдокимова? А Бредер с Егерем назначить министрами юстиции и обороны...
Друг

27.12.2016 17:57

Заголовок бредовый, даже если его и воспринимать иносказательно. Он заместитель председателя правительства, но не министр. И у него есть конкретные обязанности и как сообщает уже пресса конкретные структуры, которые он курирует. То есть заявили совершенно мимо реальной ситуации. Кстати, о качестве информации говорит и заявление о Снесаре. Никогда не предполагался на эту должность, и самое главное даже в страшном сне у него такого желания не было. такие слухи скорее говорят о слабом прогностическом потенциале драгоценной редакции.
Славгородец

27.12.2016 18:00

лучшие друзья Щукина в славгороде это Фишер ,бредер,егер,вайс......это просто п....дец!!!!
Ценителю истины

27.12.2016 18:01

Министр без портфеля — член правительства, который не руководит министерством и/или иным центральным органом исполнительной власти, но имеет полномочное право голоса на заседаниях правительства, а также выполняет отдельные поручения главы кабмина.
Гость

27.12.2016 18:09

Предлагаем Щукину взять к себе замом Щудру. Она тоже забыла своих избирателей и перекрасилась в цвета ЕР. И такая же никчемная болтушка, как и герой репортажа.
Обалдеть

27.12.2016 18:18

Ванечка Гилев - МИНИСТР. Самим-то не смешно?
согласен с другом

27.12.2016 18:20

Министр без портфеля - это не зам. Далеко не все замы одновременно являются министрами, таких даже меньшинство (в крае - 2-е, а в РФ - вообще все замы пред.правительства - просто замы, без совмещения с министерством)... АЕЩ - зам. председателя правительства, просто официально не обозначен круг курируемых им сфер, хотя и так примерно понятно. Министров без портфеля - в крае нет, а в РФ - это министр по делам Открытого правительства М. Абызов
оттуда

27.12.2016 18:41

Позор Карлину, добивает последнее. Карлин ты в своем уме, кого ты ставишь, ты сейчас всех оплевал.
Не о чем тут спорить

27.12.2016 18:46

Само название - "правительство" по сути и означает кабинет министров, неслучайно эти два понятия в российской политической традиции давно употребляются как тождественные. Называть Щукина можно не только "безпортфельным" министром, но и вице-премьером, что также не будет считаться ошибкой.
ЧУВСТВУЕТСЯ РОСТ ПРОДАЖ МИНИСТЕРСКОГО !??

27.12.2016 18:55

КОНЬЯЧКУ из Казахстана да настоянного на БАДАх САНТЫ АНГЕЛОВНЫ под воздействием духов от КУМАНДИНЦА.
Кстати

27.12.2016 18:55

Щукин теперь будет курировать и пенсионную отрасль, т.е. время от времени приглашать на ковёр Борьку Трофимова.
Александр Алтайский край

27.12.2016 19:10

Коньячок то ништяк казахский и там польется.
111

27.12.2016 19:26

Главам! Результаты выборов по Ключевскому району - последнее место в РФ. Делайте выводы!
социальная язва

27.12.2016 19:29

А вот мне интересно, как теперь вся эта славгородская "пердорать" во главе с Бредер будет теперь вопить по поводу нищенских пенсий и пр. социальной обездоленности?)) Поглядим как этот новый министр без пОртфеля порядок наводить будет)))
Илья.

27.12.2016 19:33

Бог их наказал. Отобрал разум!
.........

27.12.2016 19:36

Ключевской район 28./'за ЕР ,где логика?щукин ЛДПР где логика?
Гость.

27.12.2016 19:51

Ну теперь главы врежут на муниципальных выборах!
галина

27.12.2016 19:59

Ну ,держитесь! Ща-а-з попрут, всякую чушь собирать.
Завидуйте молча...
А Правительству - удачи!
Юрий.х

27.12.2016 20:04

Так какую же задачу ставил губернатор? Судя по Ключам? Выводы за президентом РФ.
КВН г Славгорода

27.12.2016 20:14

ТОВАРИЩ КАРЛИН , ну возьми уже свою вонючку-сифилоида пристрой к себе в замы , вот и будет парочка -ГУСАК да ЯРОЧКА ! , а то где разводит у тебя на задворках вонь уже весь БАНКФАКС провонял. Послушай совет умных КВНщиков.
Bratka

27.12.2016 20:32

Мои поздравления, Андрей Евгеньевич!
социальная язва

27.12.2016 20:51

КВН г Славгорода писал(а):
ТОВАРИЩ КАРЛИН , ну возьми уже свою вонючку-сифилоида пристрой к себе в замы , вот и будет парочка -ГУСАК да ЯРОЧКА ! , а то где разводит у тебя на задворках вонь уже весь БАНКФАКС провонял. Послушай совет умных КВНщиков.

Ну вот и "пердорать" проснулась)) Персонально для Клуба Убогих Говноплюев (далее КУГ), любезный дурачок, помнится вы тут плакались, что работы у вас нет, так вы бы вместо того, чтобы за меня клянчить, за себя бы попердели, простите, порадели))) Удивительно как "сущчество", мозгом не доросшее даже ночному сторожу чего то советовать, пытается губернатору ЦУ раздавать)) Вот же идиот то клинчиский, мля))
Житель края

27.12.2016 21:00

Пробежал все комменты и хохочу над СИФОНОМ - у него старичёк губер " БАЛЬШОЙ АВТОРИТЕТ" ! Дурак ты СИФОН и не лечишься.
социальная язва

27.12.2016 21:13

Житель края писал(а):
Пробежал все комменты и хохочу над СИФОНОМ - у него старичёк губер " БАЛЬШОЙ АВТОРИТЕТ" ! Дурак ты СИФОН и не лечишься.

Любезный краежитель, стесняюсь спросить, а у вас то с мозгом все в порядке?)) Может представитесь кто вы есть то, сразу и сравним чей "авторитет" больше, ваш или "старичка-губера"?))) Я так понимаю, что вы "авторитет" то свой только среди умственно отсталых инвалидов завоевали)) По секрету вам скажу, что за воротами вашего ПНД совсем другой мир, там людей не за степень олигофрении ценят)) Хотя вам это не втолкуешь)) Ну вот так как то, хи хи))
Любознательному

27.12.2016 21:37

Если бы Карлин пошел по пути Евдокимова, то уже в 2006-2007 гг., после увольнения 2-3 десятков вице-губернаторов за воровство, мы бысегодня жили в другом крае, а не стабилизировались 10 лет. Лично я думаю, что Щукин - это приемник Карлина, кандидатуру которого Жириновский согласовал с Путиным.
Несолидно , неэффективно для его квалификации

27.12.2016 21:48

министр океанских е-биоресурсов , как минимум.
Отплясывать яблочко ,если в бескозырке - Адмирал Алтайской Флотилии.
Оля - любознательному

27.12.2016 21:53

Хуже не будет, быстрее бы карлин смылся........................
хирург

27.12.2016 22:09

Долгова (бухгалтер) - министр здравоохранения. Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Здравоохранение в крае опустили ниже плинтуса.
приемник-преемник-

27.12.2016 22:20

носильщик-насильник-
полуботинок-ботинок-
занимательнейшая игра намёков.
лучше в счастливых людей , живущих в городах АК , начнём с "А"- Алейск.
на "К" - ......продолжает 21:37 -
Непонятка

27.12.2016 22:26

Согласиться на такую должность героический поступок. Даже суицидный немного.
Можд это новая коварная технология?)
В любом случае удачи и успехов в труде.
патриот

27.12.2016 22:45

Кремль ищет замену Карлину - это факт. Кто он наш будущий губернатор? Кнорр, Романенко, Щукин.................?
ВИА

27.12.2016 22:49

лучше в счастливых людей , живущих в городах АК , начнём с "А"- Алейск. на "К" -
Кулунда!
Где же моя черноглазая, где?
В Кулунде!
генерал-майор Муравьев

27.12.2016 22:54

по выслуге ушел - теперь будет реализовывать , как губернатор.
Бессонные ноченьки , ать-два , левой , к некоторым персонажам Дома голубых № 59.
эт , пляха терёха , чо ромалэ в Кулунде все гадают

27.12.2016 22:56

порчу сымают?
Наблюдатель

27.12.2016 23:17

Неожиданно. А ляпуныров без должности остался . Будит как Ваня симыкин сидеть пока волшебного пенделя не получит. ну тобишь как песок посыплится так на пензию отправят. Ха!