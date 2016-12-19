Андрей Щукин станет министром «без портфеля» в правительстве Алтайского края

Бывший депутат Алтайского Заксобрания Андрей Щукин с 1 января войдет в состав регионального правительства. Информация об этом приводится на сайте «голубого дома».

Официально новая должность политика, оставшегося без депутатского мандата в новом созыве АКЗС, звучит как зампредседателя правительства Алтайского края. По некоторым данным, г-на Щукина могут бросить на «социалку». Это направление стало вакантным после того, как замгубернатора Даниил Бессарабов стал депутатом Госдумы. Интересно, что ранее одним из фаворитов в борьбе за кресло «социального» вице-премьера считался нынешний «политический» вице-губернатор Виталий Снесарь.

Напомним, что Андрей Щукин должен был возглавить реготделение ЛДПР в Омске. Однако в самый последний момент одиозный политик неожиданно отказался от своих первоначальных намерений, сославшись на семейные обстоятельства. Очевидно, что в этот момент ему и было сделано предложение войти в состав алтайского кабмина. К слову, г-н Щукин в прошлом созыве АКЗС занимал пост зампредседателя комитета по социальной политике на освобожденной основе.

Кроме того, сегодня на сайте краевой администрации опубликован поименный состав членов правительства региона. Всего в состав кабмина вошло 17 человек, из них 10 — в ранге министров. Итак, с 1 января 2017 года губернатор Александр Карлин станет председателем правительства. Должности первого зампредседателя получат Сергей Локтев и Александр Лукьянов. Зампредседателя правительства станет руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края Виталий Снесарь. Заместителями Александра Карлина также назначены Виктор Мещеряков, Надежда Капура (в настоящее время - глава администрации Ключевского района) и Андрей Щукин (так называемые министры без портфеля).

Кроме того, в состав исполнительного органа власти вошли министр финансов Владимир Притупов, министр экономического развития Николай Чиняков (оба также имеют статус зампредседателя правительства), министр здравоохранения Ирина Долгова, министр труда и социальной защиты Михаил Дайбов, министр сельского хозяйства Александр Чеботаев, министр образования и науки Александр Жидких, министр юстиции Константин Портнягин, министр имущественных отношений Людмила Сорокина, министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев. Единственный в составе кабмина, кто на первых порах будет иметь приставку «и. о.» - министр природных ресурсов Владимир Попрядухин.