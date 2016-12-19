Пропавшего барнаульского кадета обнаружили мертвым в погребе

27 декабря барнаульские оперативники нашли тело 17-летнего кадета Артема Татьянникова, который бесследно пропал несколькими днями ранее, сказано на сайте регионального следкома.

Как стало известно, парня обнаружили в принадлежащем семье погребе, который расположен на открытом участке местности вблизи многоквартирного жилого дома. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия. В ходе осмотра тела внешних признаков насильственной смерти не зафиксировали. Чтобы установить точную причину смерти несовершеннолетнего, назначат судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее по факту безвестного исчезновения парня следственные органы возбудили уголовное дело. Теперь предстоит тщательным образом выяснить все обстоятельства смерти юноши. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 17- летний кадет Артем Татьянников ушел из дома 19 декабря, и больше его никто не видел. Родственникам он сообщил, что отправился на почту за посылкой. Близкие утверждали, что подросток был очень ответственным учеником и заботливым сыном и и внуком. Кроме того, у него якобы не было конфликтов с кем-либо накануне, поэтому версию о самоубийстве родственники отрицали.